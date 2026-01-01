Bugünkü x402jobs Fiyatı

Bugünkü x402jobs (JOBS) fiyatı $ 0,00066631 olup, son 24 saatte % 16,88 değişim gösterdi. Mevcut JOBS / USD dönüşüm oranı JOBS başına $ 0,00066631 şeklindedir.

x402jobs, şu anda piyasa değeri açısından $ 666.303 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M JOBS şeklindedir. Son 24 saat içinde JOBS, $ 0,00057577 (en düşük) ile $ 0,00080162 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00372834 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00057577 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JOBS, son bir saatte -%1,45 ve son 7 günde -%52,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

x402jobs (JOBS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 666,30K$ 666,30K $ 666,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 666,30K$ 666,30K $ 666,30K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.995.894,877893 999.995.894,877893 999.995.894,877893

Şu anki x402jobs piyasa değeri $ 666,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JOBS arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995894.877893. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 666,30K.