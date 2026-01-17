Bugünkü x402wall Fiyatı

Bugünkü x402wall (WALL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 8,08 değişim gösterdi. Mevcut WALL / USD dönüşüm oranı WALL başına $ 0 şeklindedir.

x402wall, şu anda piyasa değeri açısından $ 358.198 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 778,13M WALL şeklindedir. Son 24 saat içinde WALL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WALL, son bir saatte -%7,13 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

x402wall (WALL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 358,20K$ 358,20K $ 358,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 450,26K$ 450,26K $ 450,26K Dolaşım Arzı 778,13M 778,13M 778,13M Toplam Arz 978.127.116,579528 978.127.116,579528 978.127.116,579528

Şu anki x402wall piyasa değeri $ 358,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WALL arzı 778,13M olup, toplam arzı 978127116.579528. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 450,26K.