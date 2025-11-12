Bugünkü x4Pay Fiyatı

Bugünkü x4Pay (X4PAY) fiyatı $ 0,0017434 olup, son 24 saatte % 16,93 değişim gösterdi. Mevcut X4PAY / USD dönüşüm oranı X4PAY başına $ 0,0017434 şeklindedir.

x4Pay, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.740.315 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,46M X4PAY şeklindedir. Son 24 saat içinde X4PAY, $ 0,00156623 (en düşük) ile $ 0,00230371 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00329667 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, X4PAY, son bir saatte -%9,38 ve son 7 günde +%283,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

x4Pay (X4PAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,74M$ 1,74M $ 1,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,74M$ 1,74M $ 1,74M Dolaşım Arzı 999,46M 999,46M 999,46M Toplam Arz 999.458.763,302876 999.458.763,302876 999.458.763,302876

Şu anki x4Pay piyasa değeri $ 1,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki X4PAY arzı 999,46M olup, toplam arzı 999458763.302876. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,74M.