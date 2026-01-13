Bugünkü Xach Fiyatı

Bugünkü Xach (XACH) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut XACH / USD dönüşüm oranı XACH başına $ 0 şeklindedir.

Xach, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.215,13 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B XACH şeklindedir. Son 24 saat içinde XACH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XACH, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Xach (XACH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,22K$ 16,22K $ 16,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,22K$ 16,22K $ 16,22K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Xach piyasa değeri $ 16,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XACH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,22K.