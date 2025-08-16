XDOG (XDOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00179619 $ 0,00179619 $ 0,00179619 24 sa Düşük $ 0,00690139 $ 0,00690139 $ 0,00690139 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00179619$ 0,00179619 $ 0,00179619 24 sa Yüksek $ 0,00690139$ 0,00690139 $ 0,00690139 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00690139$ 0,00690139 $ 0,00690139 En Düşük Fiyat $ 0,00179619$ 0,00179619 $ 0,00179619 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%12,96 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%194,17 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

XDOG (XDOG) canlı fiyatı $0,00647437. XDOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00179619 ve en yüksek $ 0,00690139 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XDOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00690139, en düşük fiyatı ise $ 0,00179619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XDOG son bir saatte +%12,96 değişim gösterdi, 24 saatte +%194,17 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XDOG (XDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,39M$ 6,39M $ 6,39M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,39M$ 6,39M $ 6,39M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki XDOG piyasa değeri $ 6,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XDOG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,39M.