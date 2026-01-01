Bugünkü XerisCoin Fiyatı

Bugünkü XerisCoin (XERIS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 7,26 değişim gösterdi. Mevcut XERIS / USD dönüşüm oranı XERIS başına $ 0 şeklindedir.

XerisCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 736.814 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 979,82M XERIS şeklindedir. Son 24 saat içinde XERIS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00224873 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XERIS, son bir saatte -%4,37 ve son 7 günde -%21,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XerisCoin (XERIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 736,81K$ 736,81K $ 736,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 736,81K$ 736,81K $ 736,81K Dolaşım Arzı 979,82M 979,82M 979,82M Toplam Arz 979.822.265,670405 979.822.265,670405 979.822.265,670405

Şu anki XerisCoin piyasa değeri $ 736,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XERIS arzı 979,82M olup, toplam arzı 979822265.670405. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 736,81K.