Bugünkü Xertra Fiyatı

Bugünkü Xertra (STRAX) fiyatı $ 0,02969449 olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut STRAX / USD dönüşüm oranı STRAX başına $ 0,02969449 şeklindedir.

Xertra, şu anda piyasa değeri açısından $ 59.768.713 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,03B STRAX şeklindedir. Son 24 saat içinde STRAX, $ 0,0293861 (en düşük) ile $ 0,0355193 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 22,77 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0114071 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STRAX, son bir saatte +%0,40 ve son 7 günde +%18,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Xertra (STRAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 59,77M$ 59,77M $ 59,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,98M$ 61,98M $ 61,98M Dolaşım Arzı 2,03B 2,03B 2,03B Toplam Arz 2.101.514.724,976805 2.101.514.724,976805 2.101.514.724,976805

Şu anki Xertra piyasa değeri $ 59,77M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STRAX arzı 2,03B olup, toplam arzı 2101514724.976805. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,98M.