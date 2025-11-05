XGame (XGAME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00600207 $ 0,00600207 $ 0,00600207 24 sa Düşük $ 0,00755226 $ 0,00755226 $ 0,00755226 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00600207$ 0,00600207 $ 0,00600207 24 sa Yüksek $ 0,00755226$ 0,00755226 $ 0,00755226 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,053131$ 0,053131 $ 0,053131 En Düşük Fiyat $ 0,00600207$ 0,00600207 $ 0,00600207 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%67,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%67,18

XGame (XGAME) canlı fiyatı $0,00747426. XGAME, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00600207 ve en yüksek $ 0,00755226 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XGAME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,053131, en düşük fiyatı ise $ 0,00600207 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XGAME son bir saatte +%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,18 ve son 7 günde -%67,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XGame (XGAME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,81M$ 2,81M $ 2,81M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,47M$ 7,47M $ 7,47M Dolaşım Arzı 375,34M 375,34M 375,34M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki XGame piyasa değeri $ 2,81M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XGAME arzı 375,34M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,47M.