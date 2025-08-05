XMON Hakkında Daha Fazla Bilgi

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XMON Fiyatı (XMON)

Listelenmedi

XMON (XMON) Canlı Fiyat Grafiği

$362,74
$362,74$362,74
-%5,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü XMON (XMON) Fiyatı

XMON (XMON), şu anda 362,67 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 915,65K USD piyasa değerine sahiptir. XMON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XMON Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%5,39
XMON 24 saatlik fiyat değişimi
2,52K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında XMON (XMON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, XMON / USD fiyat değişimi, $ -20,6931452029538.
Son 30 gün içerisinde, XMON / USD fiyat değişimi, $ -11,2005552120.
Son 60 gün içerisinde, XMON / USD fiyat değişimi, $ -26,4765782820.
Son 90 gün içerisinde, XMON / USD fiyat değişimi, $ -20,52490554965176.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -20,6931452029538-%5,39
30 Gün$ -11,2005552120-%3,08
60 Gün$ -26,4765782820-%7,30
90 Gün$ -20,52490554965176-%5,35

XMON (XMON) Fiyat Analizi

En güncel XMON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 310,58
$ 310,58$ 310,58

$ 402,56
$ 402,56$ 402,56

$ 86.227
$ 86.227$ 86.227

+%0,41

-%5,39

-%7,89

XMON (XMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 915,65K
$ 915,65K$ 915,65K

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2,52K
2,52K 2,52K

XMON (XMON) Nedir?

0xmons is a NFT platform for summoning neural net generated pixel monsters.

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XMON (XMON) Kaynağı

Resmi Websitesi

XMON (XMON) Token Ekonomisi

XMON (XMON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XMON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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XMON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XMON / VND
9.543.661,05
1 XMON / AUD
A$558,5118
1 XMON / GBP
272,0025
1 XMON / EUR
311,8962
1 XMON / USD
$362,67
1 XMON / MYR
RM1.534,0941
1 XMON / TRY
14.746,1622
1 XMON / JPY
¥53.312,49
1 XMON / ARS
ARS$494.772,5475
1 XMON / RUB
28.948,3194
1 XMON / INR
31.842,426
1 XMON / IDR
Rp5.945.408,8848
1 XMON / KRW
502.312,4568
1 XMON / PHP
20.788,2444
1 XMON / EGP
￡E.17.571,3615
1 XMON / BRL
R$2.001,9384
1 XMON / CAD
C$496,8579
1 XMON / BDT
44.165,9526
1 XMON / NGN
552.850,5213
1 XMON / UAH
15.130,5924
1 XMON / VES
Bs45.333,75
1 XMON / CLP
$350.339,22
1 XMON / PKR
Rs103.088,9475
1 XMON / KZT
195.823,6665
1 XMON / THB
฿11.750,508
1 XMON / TWD
NT$10.840,2063
1 XMON / AED
د.إ1.330,9989
1 XMON / CHF
Fr290,136
1 XMON / HKD
HK$2.846,9595
1 XMON / MAD
.د.م3.285,7902
1 XMON / MXN
$6.843,5829
1 XMON / PLN
1.338,2523
1 XMON / RON
лв1.588,4946
1 XMON / SEK
kr3.507,0189
1 XMON / BGN
лв612,9123
1 XMON / HUF
Ft125.186,4306
1 XMON / CZK
7.706,7375
1 XMON / KWD
د.ك110,61435
1 XMON / ILS
1.236,7047