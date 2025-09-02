XOE (XOE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00020154 $ 0,00020154 $ 0,00020154 24 sa Düşük $ 0,00024646 $ 0,00024646 $ 0,00024646 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00020154$ 0,00020154 $ 0,00020154 24 sa Yüksek $ 0,00024646$ 0,00024646 $ 0,00024646 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00024646$ 0,00024646 $ 0,00024646 En Düşük Fiyat $ 0,00020154$ 0,00020154 $ 0,00020154 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,74 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,10 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

XOE (XOE) canlı fiyatı $0,00020621. XOE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020154 ve en yüksek $ 0,00024646 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XOE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024646, en düşük fiyatı ise $ 0,00020154 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XOE son bir saatte +%0,74 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XOE (XOE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 168,32K$ 168,32K $ 168,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 206,21K$ 206,21K $ 206,21K Dolaşım Arzı 816,26M 816,26M 816,26M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki XOE piyasa değeri $ 168,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XOE arzı 816,26M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 206,21K.