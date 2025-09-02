XOE Fiyatı (XOE)
XOE (XOE) canlı fiyatı $0,00020621. XOE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020154 ve en yüksek $ 0,00024646 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XOE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024646, en düşük fiyatı ise $ 0,00020154 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, XOE son bir saatte +%0,74 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki XOE piyasa değeri $ 168,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XOE arzı 816,26M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 206,21K.
Gün içerisinde, XOE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, XOE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, XOE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, XOE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%16,10
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The ultimate community companion & web3 assistant, XOE is an AI runner delivering state of the art solutions.
