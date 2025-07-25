XVGAVA (XVGAVA) Nedir?

XVGAVA is the Avalanche-based XVG-branded token that shares a unified contract address with its counterparts on 10+ other chains. Pegged directly to AVAX, XVGAVA enables fast, low-cost swaps and seamless compatibility within Avalanche's thriving DeFi ecosystem. By eliminating the need for wrapped assets or bridges, it offers a native-like experience and positions XVG at the forefront of multichain usability and innovation.

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XVGAVA (XVGAVA) Kaynağı Resmi Websitesi

XVGAVA (XVGAVA) Token Ekonomisi

XVGAVA (XVGAVA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XVGAVA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!