Bugünkü YAY Network Fiyatı

Bugünkü YAY Network (YAY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut YAY / USD dönüşüm oranı YAY başına $ 0 şeklindedir.

YAY Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 127.679 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 627,75M YAY şeklindedir. Son 24 saat içinde YAY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,094525 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YAY, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde -%1,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YAY Network (YAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 127,68K$ 127,68K $ 127,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 203,39K$ 203,39K $ 203,39K Dolaşım Arzı 627,75M 627,75M 627,75M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

