Yellow BNB 4 (YBNB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.90% Fiyat Değişimi (1 Gün) -11.57% Fiyat Değişimi (7 G) -49.16% Fiyat Değişimi (7 G) -49.16%

Yellow BNB 4 (YBNB) canlı fiyatı --. YBNB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YBNB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YBNB son bir saatte -0.90% değişim gösterdi, 24 saatte -11.57% ve son 7 günde -49.16% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Yellow BNB 4 (YBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 89.80K$ 89.80K $ 89.80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89.80K$ 89.80K $ 89.80K Dolaşım Arzı 940.48M 940.48M 940.48M Toplam Arz 940,483,861.4205554 940,483,861.4205554 940,483,861.4205554

Şu anki Yellow BNB 4 piyasa değeri $ 89.80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YBNB arzı 940.48M olup, toplam arzı 940483861.4205554. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89.80K.