Yeti the Abominable (YETI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,249496 $ 0,249496 $ 0,249496 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,249496$ 0,249496 $ 0,249496 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,249496$ 0,249496 $ 0,249496 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%7,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,96 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Yeti the Abominable (YETI) canlı fiyatı --. YETI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,249496 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YETI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,249496, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YETI son bir saatte +%7,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Yeti the Abominable (YETI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,15K$ 4,15K $ 4,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,15K$ 4,15K $ 4,15K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Yeti the Abominable piyasa değeri $ 4,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YETI arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,15K.