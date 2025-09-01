Yield Optimizer EUR (YOEUR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,15 $ 1,15 $ 1,15 24 sa Düşük $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,15$ 1,15 $ 1,15 24 sa Yüksek $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 En Düşük Fiyat $ 1,15$ 1,15 $ 1,15 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Yield Optimizer EUR (YOEUR) canlı fiyatı $1,16. YOEUR, son 24 saat içinde en düşük $ 1,15 ve en yüksek $ 1,17 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YOEUR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,17, en düşük fiyatı ise $ 1,15 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YOEUR son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 100,27K$ 100,27K $ 100,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,27K$ 100,27K $ 100,27K Dolaşım Arzı 86,07K 86,07K 86,07K Toplam Arz 86.071,0 86.071,0 86.071,0

Şu anki Yield Optimizer EUR piyasa değeri $ 100,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YOEUR arzı 86,07K olup, toplam arzı 86071.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,27K.