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Yield Protocol Fiyatı (YIELD)

Yield Protocol (YIELD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00054873
$0.00054873$0.00054873
+2.50%1D
USD

Bugünkü Yield Protocol (YIELD) Fiyatı

Yield Protocol (YIELD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 39.21K USD piyasa değerine sahiptir. YIELD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Yield Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+2.58%
Yield Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
71.45M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Yield Protocol (YIELD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Yield Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yield Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yield Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yield Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+2.58%
30 Gün$ 0+16.17%
60 Gün$ 0+16.24%
90 Gün$ 0--

Yield Protocol (YIELD) Fiyat Analizi

En güncel Yield Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.547757
$ 0.547757$ 0.547757

--

+2.58%

+23.50%

Yield Protocol (YIELD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 39.21K
$ 39.21K$ 39.21K

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71.45M
71.45M 71.45M

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Yield Protocol (YIELD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Yield Protocol (YIELD) Token Ekonomisi

Yield Protocol (YIELD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YIELD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

YIELD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YIELD / VND
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1 YIELD / AUD
A$--
1 YIELD / GBP
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1 YIELD / EUR
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1 YIELD / USD
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1 YIELD / MYR
RM--
1 YIELD / TRY
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1 YIELD / JPY
¥--
1 YIELD / RUB
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1 YIELD / INR
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1 YIELD / IDR
Rp--
1 YIELD / KRW
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1 YIELD / PHP
--
1 YIELD / EGP
￡E.--
1 YIELD / BRL
R$--
1 YIELD / CAD
C$--
1 YIELD / BDT
--
1 YIELD / NGN
--
1 YIELD / UAH
--
1 YIELD / VES
Bs--
1 YIELD / CLP
$--
1 YIELD / PKR
Rs--
1 YIELD / KZT
--
1 YIELD / THB
฿--
1 YIELD / TWD
NT$--
1 YIELD / AED
د.إ--
1 YIELD / CHF
Fr--
1 YIELD / HKD
HK$--
1 YIELD / MAD
.د.م--
1 YIELD / MXN
$--
1 YIELD / PLN
--
1 YIELD / RON
лв--
1 YIELD / SEK
kr--
1 YIELD / BGN
лв--
1 YIELD / HUF
Ft--
1 YIELD / CZK
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1 YIELD / KWD
د.ك--
1 YIELD / ILS
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