YieldNest RWA MAX (YNRWAX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,007$ 1,007 $ 1,007 En Düşük Fiyat $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%0,33 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,33

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) canlı fiyatı $1,005. YNRWAX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YNRWAX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,007, en düşük fiyatı ise $ 1,001 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YNRWAX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%0,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 635,86K$ 635,86K $ 635,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 635,86K$ 635,86K $ 635,86K Dolaşım Arzı 632,39K 632,39K 632,39K Toplam Arz 632.393,1484613653 632.393,1484613653 632.393,1484613653

Şu anki YieldNest RWA MAX piyasa değeri $ 635,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YNRWAX arzı 632,39K olup, toplam arzı 632393.1484613653. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 635,86K.