Zaia by Virtuals (ZAIA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00104674 $ 0,00104674 $ 0,00104674 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00104674$ 0,00104674 $ 0,00104674 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00198746$ 0,00198746 $ 0,00198746 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,95

Zaia by Virtuals (ZAIA) canlı fiyatı --. ZAIA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00104674 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZAIA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00198746, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZAIA son bir saatte +%2,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,62 ve son 7 günde -%35,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Zaia by Virtuals (ZAIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 954,54K$ 954,54K $ 954,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 954,54K$ 954,54K $ 954,54K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Zaia by Virtuals piyasa değeri $ 954,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZAIA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 954,54K.