ZARO Coin (ZARO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00105695 $ 0,00105695 $ 0,00105695 24 sa Düşük $ 0,00120865 $ 0,00120865 $ 0,00120865 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00105695$ 0,00105695 $ 0,00105695 24 sa Yüksek $ 0,00120865$ 0,00120865 $ 0,00120865 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00120865$ 0,00120865 $ 0,00120865 En Düşük Fiyat $ 0,00105484$ 0,00105484 $ 0,00105484 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ZARO Coin (ZARO) canlı fiyatı $0,00114597. ZARO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00105695 ve en yüksek $ 0,00120865 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZARO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00120865, en düşük fiyatı ise $ 0,00105484 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZARO son bir saatte -%1,47 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ZARO Coin (ZARO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 846,34K$ 846,34K $ 846,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Dolaşım Arzı 739,14M 739,14M 739,14M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZARO Coin piyasa değeri $ 846,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZARO arzı 739,14M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,15M.