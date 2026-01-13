Bugünkü zeme Fiyatı

Bugünkü zeme (ZEME) fiyatı $ 0,00009937 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ZEME / USD dönüşüm oranı ZEME başına $ 0,00009937 şeklindedir.

zeme, şu anda piyasa değeri açısından $ 99.370 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ZEME şeklindedir. Son 24 saat içinde ZEME, $ 0,00009937 (en düşük) ile $ 0,00009937 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029031 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00009092 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZEME, son bir saatte -- ve son 7 günde -%14,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zeme (ZEME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 99,37K$ 99,37K $ 99,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 99,37K$ 99,37K $ 99,37K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki zeme piyasa değeri $ 99,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZEME arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 99,37K.