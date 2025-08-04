Zenko Protocol (ZENKO) Nedir?

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

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Zenko Protocol (ZENKO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Zenko Protocol (ZENKO) Token Ekonomisi

Zenko Protocol (ZENKO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZENKO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!