ZERA (ZERA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,01352042 24 sa Yüksek $ 0,01688082 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04713878 En Düşük Fiyat $ 0,01352042 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,87 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,51

ZERA (ZERA) canlı fiyatı $0,0150541. ZERA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01352042 ve en yüksek $ 0,01688082 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZERA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04713878, en düşük fiyatı ise $ 0,01352042 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZERA son bir saatte +%2,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,87 ve son 7 günde -%22,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ZERA (ZERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,05M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,05M Dolaşım Arzı 999,37M Toplam Arz 999.374.720,0725297

Şu anki ZERA piyasa değeri $ 15,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZERA arzı 999,37M olup, toplam arzı 999374720.0725297. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,05M.