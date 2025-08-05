Zillion Aakar XO Fiyatı (ZILLIONXO)
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), şu anda 0.00191584 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31.31K USD piyasa değerine sahiptir. ZILLIONXO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Zillion Aakar XO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Zillion Aakar XO / USD fiyat değişimi, $ +0.0001718175.
Son 60 gün içerisinde, Zillion Aakar XO / USD fiyat değişimi, $ -0.0002601501.
Son 90 gün içerisinde, Zillion Aakar XO / USD fiyat değişimi, $ -0.008832717573309765.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.56%
|30 Gün
|$ +0.0001718175
|+8.97%
|60 Gün
|$ -0.0002601501
|-13.57%
|90 Gün
|$ -0.008832717573309765
|-82.17%
En güncel Zillion Aakar XO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
+3.56%
-11.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.
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|1 ZILLIONXO / VND
₫50.4153296
|1 ZILLIONXO / AUD
A$0.0029503936
|1 ZILLIONXO / GBP
￡0.00143688
|1 ZILLIONXO / EUR
€0.0016476224
|1 ZILLIONXO / USD
$0.00191584
|1 ZILLIONXO / MYR
RM0.0081040032
|1 ZILLIONXO / TRY
₺0.0779363712
|1 ZILLIONXO / JPY
¥0.27971264
|1 ZILLIONXO / ARS
ARS$2.599507504
|1 ZILLIONXO / RUB
₽0.1529223488
|1 ZILLIONXO / INR
₹0.1683831776
|1 ZILLIONXO / IDR
Rp31.4072080896
|1 ZILLIONXO / KRW
₩2.6535150336
|1 ZILLIONXO / PHP
₱0.109777632
|1 ZILLIONXO / EGP
￡E.0.0928032896
|1 ZILLIONXO / BRL
R$0.0105179616
|1 ZILLIONXO / CAD
C$0.0026247008
|1 ZILLIONXO / BDT
৳0.2333109952
|1 ZILLIONXO / NGN
₦2.9160425888
|1 ZILLIONXO / UAH
₴0.0799288448
|1 ZILLIONXO / VES
Bs0.24139584
|1 ZILLIONXO / CLP
$1.85070144
|1 ZILLIONXO / PKR
Rs0.5424126208
|1 ZILLIONXO / KZT
₸1.034457808
|1 ZILLIONXO / THB
฿0.0619007904
|1 ZILLIONXO / TWD
NT$0.0572644576
|1 ZILLIONXO / AED
د.إ0.0070311328
|1 ZILLIONXO / CHF
Fr0.001532672
|1 ZILLIONXO / HKD
HK$0.0150201856
|1 ZILLIONXO / MAD
.د.م0.0173575104
|1 ZILLIONXO / MXN
$0.0361902176
|1 ZILLIONXO / PLN
zł0.0070694496
|1 ZILLIONXO / RON
лв0.0083913792
|1 ZILLIONXO / SEK
kr0.018487856
|1 ZILLIONXO / BGN
лв0.0032377696
|1 ZILLIONXO / HUF
Ft0.6601601472
|1 ZILLIONXO / CZK
Kč0.0406541248
|1 ZILLIONXO / KWD
د.ك0.0005843312
|1 ZILLIONXO / ILS
₪0.0065330144