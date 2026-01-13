Bugünkü zk402 Fiyatı

Bugünkü zk402 (ZK402) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,33 değişim gösterdi. Mevcut ZK402 / USD dönüşüm oranı ZK402 başına $ 0 şeklindedir.

zk402, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.804,72 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,83M ZK402 şeklindedir. Son 24 saat içinde ZK402, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZK402, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde -%23,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zk402 (ZK402) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,80K$ 6,80K $ 6,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,80K$ 6,80K $ 6,80K Dolaşım Arzı 998,83M 998,83M 998,83M Toplam Arz 998.830.879,636818 998.830.879,636818 998.830.879,636818

