Bugünkü zkCLOB Fiyatı

Bugünkü zkCLOB (Z) fiyatı $ 0,04020847 olup, son 24 saatte % 25,33 değişim gösterdi. Mevcut Z / USD dönüşüm oranı Z başına $ 0,04020847 şeklindedir.

zkCLOB, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.676.583 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 41,70M Z şeklindedir. Son 24 saat içinde Z, $ 0,04056821 (en düşük) ile $ 0,060274 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,078908 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00396397 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, Z, son bir saatte -%3,18 ve son 7 günde -%41,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zkCLOB (Z) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,22M$ 3,22M $ 3,22M Dolaşım Arzı 41,70M 41,70M 41,70M Toplam Arz 80.000.000,0 80.000.000,0 80.000.000,0

Şu anki zkCLOB piyasa değeri $ 1,68M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki Z arzı 41,70M olup, toplam arzı 80000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,22M.