Bugünkü zkLink Fiyatı

Bugünkü zkLink (ZKL) fiyatı $ 0,00301694 olup, son 24 saatte % 1,37 değişim gösterdi. Mevcut ZKL / USD dönüşüm oranı ZKL başına $ 0,00301694 şeklindedir.

zkLink, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.338.396 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 443,61M ZKL şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKL, $ 0,00299873 (en düşük) ile $ 0,00310073 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,750654 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00299814 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKL, son bir saatte +%0,31 ve son 7 günde -%15,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zkLink (ZKL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M Dolaşım Arzı 443,61M 443,61M 443,61M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

