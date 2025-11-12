Bugünkü zkSealevel Fiyatı

Bugünkü zkSealevel (ZKSL) fiyatı $ 0,00258691 olup, son 24 saatte % 25,29 değişim gösterdi. Mevcut ZKSL / USD dönüşüm oranı ZKSL başına $ 0,00258691 şeklindedir.

zkSealevel, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.472.707 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 968,67M ZKSL şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKSL, $ 0,00244141 (en düşük) ile $ 0,00401989 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00499781 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKSL, son bir saatte +%3,59 ve son 7 günde +%235,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zkSealevel (ZKSL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Dolaşım Arzı 968,67M 968,67M 968,67M Toplam Arz 968.671.502,910179 968.671.502,910179 968.671.502,910179

Şu anki zkSealevel piyasa değeri $ 2,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZKSL arzı 968,67M olup, toplam arzı 968671502.910179. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,47M.