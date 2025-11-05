ZorbyAI ($ZORBYAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00012029 $ 0,00012029 $ 0,00012029 24 sa Düşük $ 0,00015558 $ 0,00015558 $ 0,00015558 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00012029$ 0,00012029 $ 0,00012029 24 sa Yüksek $ 0,00015558$ 0,00015558 $ 0,00015558 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00054394$ 0,00054394 $ 0,00054394 En Düşük Fiyat $ 0,00012029$ 0,00012029 $ 0,00012029 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%52,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%52,68

ZorbyAI ($ZORBYAI) canlı fiyatı $0,00012978. $ZORBYAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012029 ve en yüksek $ 0,00015558 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $ZORBYAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00054394, en düşük fiyatı ise $ 0,00012029 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $ZORBYAI son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,73 ve son 7 günde -%52,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ZorbyAI ($ZORBYAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,89K$ 64,89K $ 64,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 129,77K$ 129,77K $ 129,77K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZorbyAI piyasa değeri $ 64,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $ZORBYAI arzı 500,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 129,77K.