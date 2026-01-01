Bugünkü Zypto Token Fiyatı

Bugünkü Zypto Token (ZYPTO) fiyatı $ 0,00338477 olup, son 24 saatte % 6,94 değişim gösterdi. Mevcut ZYPTO / USD dönüşüm oranı ZYPTO başına $ 0,00338477 şeklindedir.

Zypto Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.024.345 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 893,48M ZYPTO şeklindedir. Son 24 saat içinde ZYPTO, $ 0,00314699 (en düşük) ile $ 0,00344379 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,051098 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZYPTO, son bir saatte -%0,56 ve son 7 günde +%1,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zypto Token (ZYPTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M Dolaşım Arzı 893,48M 893,48M 893,48M Toplam Arz 893.480.922,5576482 893.480.922,5576482 893.480.922,5576482

Şu anki Zypto Token piyasa değeri $ 3,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZYPTO arzı 893,48M olup, toplam arzı 893480922.5576482. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,02M.