Autonomys Network: Penjelasan Definisi, Misi, Peta Jalan, & Tokenomi





Autonomys Network Konvergensi blockchain dan kecerdasan buatan tengah merombak berbagai industri—dan, bersama dengan token aslinya AI3, berada di garis depan transformasi ini. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang fondasi teknis jaringan ini, peran ekologis AI3, peta jalan pengembangannya, dan desain tokenomi.









Autonomys Network berevolusi dari Subspace Protocol sebagai hasil dari tiga tahun riset dan pengembangan yang didedikasikan oleh para pendirinya, yaitu Jeremiah Wagstaff dan Nazar Mokrynskyi. Hasil pekerjaan mereka adalah infrastruktur blockchain revolusioner yang dibangun untuk masa depan.





Terobosan Teknis: Subspace adalah protokol pertama yang mencapai penyimpanan terdesentralisasi permanen untuk Web3. Berdasarkan inovasi ini, Autonomys Network menghadirkan arsitektur komputasi modular yang memungkinkan jaringan blockchain yang mudah diskalakan dan kuat.





Rebranding: Pada Juni 14, 2024, proyek ini resmi melakukan rebranding Subspace Protocol menjadi Autonomys Network untuk menandakan evolusinya dari solusi yang berfokus pada penyimpanan menjadi platform blockchain yang komprehensif.









Autonomys Network didorong oleh misi untuk menciptakan ekosistem yang terbuka dan kolaboratif antara AI dan blockchain. Proyek ini telah menggalang pendanaan sebesar $32.9 juta dari investor papan atas seperti Pantera Capital, Coinbase Ventures, dan Crypto.com





Partisipasi Komunitas: Proyek ini telah meluncurkan tujuh tesnet yang menarik lebih dari 100,000 "farmer" yang secara kolektif telah menyumbangkan lebih dari 180 PiB penyimpanan (1 PiB ≈ 1 juta GB).





Peluncuran Mainnet: Pada November 6, 2024, mainnet Fase 1 diluncurkan dengan upacara Proof of Time (PoT). Dengan menggunakan hash blok Bitcoin yang ke-869,146 sebagai jangkar genesis, lebih dari 2.000 node bergabung ke jaringan ini dalam waktu dua minggu dengan total kapasitas penyimpanan melebihi 140 PiB.









Autonomys Network memiliki arsitektur modular empat lapis yang merombak batasan kinerja blockchain:





Lapisan Aplikasi Terdesentralisasi (dApp)

Memungkinkan pembuatan dan penerapan dApp Super bertenaga AI dan agen on-chain dengan identitas yang dapat diverifikasi melalui Autonomys Identity (Auto ID)—kerangka identitas terdesentralisasi yang dirancang khusus untuk interaksi manusia-AI yang lancar.





Domain Eksekusi

Mendukung lingkungan eksekusit tanpa batas dan dapat dikonfigurasi melalui arsitektur komputasi terdistribusi. Domain ini memfasilitasi komputasi yang mudah diskalakan, pelatihan dan inferensi AI terdesentralisasi, serta alur kerja agen yang aman. Dengan memisahkan eksekusi smart contract dari lapisan konsensus dan memungkinkan komunikasi lintas domain, jaringan ini memastikan interoperabilitas yang lancar pada berbagai blockchain modular khusus aplikasi (dikenal juga sebagai appchain).





Lapisan Konsensus

Dengan dibangun berdasarkan Proof of Archival Storage (PoAS), lapisan ini memberikan pengurutan, validasi, dan penyelesaian transaksi yang dapat diverifikasi. Lapisan ini menjamin satu status kekal dan kebenaran historis untuk semua partisipan jaringan.





Lapisan Penyimpanan

Jaringan Penyimpanan Terdistribusi (DSN), yang didukung oleh "farmer" (node penyimpanan), memastikan ketersediaan dan integritas permanen untuk kumpulan data AI yang besar. Jaringan ini menyimpan riwayat blockchain yang lengkap, sehingga semua data on-chain dapat diambil kembali terlepas dari ukuran atau usia.









Eksekusi Terpisah (DecEx)

Memisahkan eksekusi transaksi dari konsensus, sehingga memungkinkan penskalaan throughput dan penyimpanan yang independen sambil mempertahankan desentralisasi dan efisiensi.





Blockchain Khusus (Domain)

Pengembang dapat membangun chain khusus untuk kegunaan tertentu seperti pelatihan model AI atau trading berfrekuensi tinggi, sehingga mengurangi kemacetan pada chain utama.





Interoperabilitas Cross-Chain

Kompatibel dengan EVM, WASM, dan lingkungan lainnya, sehingga memungkinkan integrasi dengan ekosistem utama seperti Ethereum.





Sharding Data

Mendistribusikan data ke seluruh jaringan untuk pemrosesan paralel, sehingga mengurangi beban kerja per node hingga 90%—ideal untuk pelatihan AI berskala besar.





Direktori AI Sumber Terbuka

Menetapkan repositori terdesentralisasi yang tahan sensor untuk sumber daya AI demi mendorong inovasi dan kolaborasi terbuka.









Fase 1 (Diluncurkan)

Infrastruktur inti untuk penyimpanan dan transaksi dasar diterapkan.





Fase 2 (Q1 2025)

Peluncuran Lapisan Domain dan testnet Nova EVM; transfer token AI3 menjadi tersedia.





Fase 3 (2026)

Menghadirkan sharding data untuk skalabilitas masif dengan menargetkan throughput 1 juta TPS—setara dengan platform Web2 terpusat.









AI3 memiliki total suplai 1 miliar token. 65% darinya dicetak pada peluncuran mainnet Fase 1.





AI3 berfungsi sebagai token utilitas jaringan yang digunakan untuk staking, tata kelola, biaya transaksi, dan reward blok.









Investor, Tim, dan Yayasan: 494.5 juta token (76.08% dari suplai awal) dengan jadwal vesting linear 4 tahun. Token dikunci selama tahun pertama, lalu diikuti oleh perilisan bulanan selama 36 bulan.

Insentif Ekosistem: 155.5 juta token (23.92%) dialokasikan untuk reward testnet, program duta besar, dan lainnya. Token ini tidak memiliki periode penguncian.









Terobosan Kinerja: Melalui desain modular dan sharding data, Autonomys menghilangkan hambatan tradisional dalam penyimpanan dan komputasi demi memberikan pelatihan AI berkinerja tinggi dan hemat biaya secara on-chain.

Ekosistem Terbuka: Dengan direktori AI sumber terbuka dan dukungan cross-chain, jaringan ini mendorong pengembang untuk mengintegrasikan AI secara mulus dengan DeFi, game, dan sektor lainnya.

Tata Kelola Komunitas: Pemilik AI3 berpartisipasi dalam peningkatan jaringan dan pengambilan keputusan melalui tata kelola on-chain, sehingga memastikan evolusi yang dipimpin oleh komunitas.









T: Apa fungsi inti Autonomys Network? J: Menyediakan infrastruktur blockchain berkinerja tinggi dan mudah diskalakan yang disesuaikan untuk aplikasi terdesentralisasi (dApp) bertenaga AI.





T: Apa saja kegunaan utama AI3?

J: AI3 digunakan untuk membayar biaya transaksi, dimasukkan ke staking demi reward, melakukan voting dalam tata kelola, serta mengakses layanan AI dan alat pengembang.





T: Bagaimana cara Autonomys mengintegrasikan blockchain dan AI?

J: Melalui arsitektur modularnya yang mendukung penerapan model AI, penyimpanan data terdesentralisasi, dan kolaborasi sumber terbuka untuk menciptakan platform yang tahan sensor dan dioptimalkan untuk pengembangan AI.









Autonomys Network merevolusi infrastruktur blockchain dengan kemajuan teknologinya—dan AI3 adalah sumber kehidupan digital yang menghubungkan pengguna, pengembang, dan sumber daya AI. Mulai dari data dan komputasi hingga model dan aplikasi, AI3 menggerakkan mesin ekonomi jaringan dan mendorong sinergi antara Web3 dan AI3. Seiring berkembangnya mainnet, Autonomys Network siap menjadi fondasi sumber terbuka yang penting untuk era AI.





