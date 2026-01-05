Penambangan Dogecoin 2025: Bagaimana DOGE Ditambang, Penambangan Gabungan, dan Ekonomi Penambang





Proses Mining Dogecoin: Dogecoin beroperasi dengan konsensus Proof-of-Work (PoW) menggunakan algoritma Scrypt, memberikan reward tetap sebesar 10.000 DOGE per blok Dogecoin beroperasi dengan konsensus Proof-of-Work (PoW) menggunakan algoritma Scrypt, memberikansekitar setiap menit, menjamin pasokan yang konsisten bagi penambang.

Merged Mining dengan Litecoin: Merged mining memungkinkan penambang untuk menambang Dogecoin dan Litecoin secara bersamaan, mengoptimalkan efisiensi energi dan memaksimalkan reward tanpa konsumsi daya tambahan.

Network Hashrate (2025): Pada Desember 2025, hashrate jaringan Dogecoin berada di sekitar 2–4 PH/s Pada Desember 2025, hashrate jaringan Dogecoin berada di, dengan mining pool terkemuka termasuk ViaBTC, F2Pool, dan AntPool.

Hardware untuk Mining: Bitmain Antminer L9 mendominasi pasar hardware mining industri dengan performa 16–17 GH/s, sementara model Goldshell menawarkan alternatif hemat energi dan berdaya rendah untuk penambang rumahan.

Profitabilitas Mining:Mencapai profitabilitas memerlukanhardware ASIC yang efisien,biaya listrik rendah(idealnya ~$0,10/kWh atau lebih rendah), dan reward gabungan dari Dogecoin dan Litecoin untuk mengimbangi biaya operasional di tengah volatilitas pasar.









Dogecoin (DOGE) komunitas yang terlibat aktif, dan model pasokan inflasi berkelanjutan, telah mengalami evolusi yang luar biasa sejak diluncurkan pada tahun 2013. Awalnya diluncurkan sebagai cryptocurrency yang terinspirasi dari meme, kini telah menjadi salah satu aset digital paling menonjol di pasar. Pada tahun 2025, Dogecoin tetap menjadi bagian integral dari ekosistem kripto, digunakan secara luas untuk transaksi mikro, tipping, dan sebagai penyimpan nilai. Popularitas koin ini berasal dari biaya transaksi yang minimal,yang menjamin reward stabil bagi penambang.





mining CPU dan GPU dasar ke ketergantungan pada ASIC miner Proof-of-Work (PoW), yang mengharuskan penambang untuk menerapkan peralatan yang semakin kuat. Implementasimerged miningdenganLitecointelah menjadi kunci transformasi ini, memungkinkan penambang Dogecoin untuk secara bersamaan menggunakan sumber daya komputasi yang sama untuk menambang Litecoin dan Dogecoin. Meskipun narasi yang didorong komunitas Dogecoin telah berperan penting dalam pertumbuhannya, ekosistem mining telah muncul sebagai komponen krusial dari kesuksesannya. Pada tahun 2025, mining telah bertransisi dari(Application-Specific Integrated Circuits). Evolusi ini terutama didorong oleh meningkatnya kesulitan algoritma, yang mengharuskan penambang untuk menerapkan peralatan yang semakin kuat. Implementasidengantelah menjadi kunci transformasi ini, memungkinkan penambang Dogecoin untuk secara bersamaan menggunakan sumber daya komputasi yang sama untuk menambang Litecoin dan Dogecoin.

Artikel ini mengkaji seluk-beluk mining Dogecoin di tahun 2025, mencakup merged mining, metrik jaringan saat ini, perkembangan hardware, dan faktor ekonomi yang mempengaruhi profitabilitas mining. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang proses mining, mengeksplorasi manfaat merged mining, dan menganalisis bagaimana volatilitas pasar, biaya listrik, dan biaya mining pool mempengaruhi ekonomi mining Dogecoin. Selain itu, artikel ini membahas tantangan berkelanjutan yang dihadapi penambang dan potensi arah ekosistem mining Dogecoin.











Mining Dogecoin beroperasi dengan mekanisme konsensus Proof-of-Work (PoW), di mana penambang memecahkan teka-teki kriptografi yang kompleks untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok ke blockchain. Setelah memecahkan teka-teki, penambang menerima koin DOGE yang baru dicetak sebagai reward. Sistem ini menjaga desentralisasi dan keamanan jaringan Dogecoin dengan mencegah double-spending dan memastikan integritas data transaksi.





Dogecoin menggunakan algoritma Scrypt, ASIC miner menjadi esensial untuk profitabilitas. Tidak seperti algoritma SHA-256 Bitcoin, algoritma intensif memori yang awalnya dirancang untuk mencegah pengembangan hardware mining khusus (ASIC). Namun, seiring meningkatnya kesulitan mining dari waktu ke waktu,algoritma Scrypt Dogecoin memerlukan memori dan bandwidth yang lebih besar, pada awalnya membuatnya lebih mudah diakses oleh penambang GPU. Namun pada tahun 2025, mining GPU atau CPU tidak lagi praktis atau menguntungkan karena meningkatnya kesulitan jaringan.





Metrik kunci untuk mining Dogecoin tetap relatif stabil:





Block Reward: 10.000 DOGE per blok (tetap, tanpa halving).

Block Time: Sekitar 1 menit , memungkinkan konfirmasi transaksi yang lebih cepat.

Difficulty Adjustment:Jaringan menyesuaikan kesulitan pada setiap blok, menjaga generasi blok yang stabil terlepas dari ukuran mining pool atau jumlah penambang.





Parameter Nilai Catatan Konsensus Proof-of-Work (Scrypt) Intensif memori untuk mencegah sentralisasi Block Time ~1 menit Memfasilitasi konfirmasi transaksi yang cepat Block Reward 10.000 DOGE (tetap) Tanpa halving; ~5,26 miliar DOGE dicetak per tahun Difficulty Adjustment Setiap blok Merespons dengan cepat terhadap fluktuasi hashrate jaringan Network Hashrate ~2–4 PH/s (Des 2025) Mengikuti tren Litecoin karena merged mining





Reward stabil sebesar 10.000 DOGE per blok tanpa halving memberikan pendapatan yang dapat diprediksi bagi penambang. Model penerbitan tetap ini sangat kontras dengan cryptocurrency deflasi seperti Bitcoin, yang mengalami peristiwa halving periodik yang secara progresif mengurangi block reward. Model inflasi Dogecoin memastikan insentif penambang yang konsisten sambil memperkuat utilitasnya sebagai media untuk transaksi mikro dan tipping.













Untuk menambang Dogecoin secara menguntungkan di tahun 2025, penambang harus menggunakan ASIC miner yang secara khusus dirancang untuk mining berbasis Scrypt. ASIC miner secara signifikan mengungguli konfigurasi CPU dan GPU melalui arsitektur yang dioptimalkan, memungkinkan penambang untuk memecahkan teka-teki kriptografi dengan kecepatan yang dipercepat dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Seiring meningkatnya hashrate jaringan, kompetisi mining semakin intensif, membuatASIC minersangat diperlukan untuk mempertahankan daya saing.





ASIC miner terkemuka untuk mining Dogecoin meliputi:





Bitmain Antminer L9: Perangkat mining berkinerja tinggi yang memberikan 16–17 GH/s dengan konsumsi daya 3.300–3.500W. Antminer L9 optimal untuk operasi mining skala besar karena efisiensi dan output yang superior.

Goldshell Mini-DOGE : Dirancang untuk operasi skala kecil, miner ini menyediakan 185–700 MH/s dengan konsumsi daya 200–500W, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk penambang rumahan yang mencari mining Dogecoin yang tenang dan efisien.

Bitmain Antminer L11 series : Jajaran model hemat energi yang disesuaikan untuk farm skala besar, memberikan performa yang ditingkatkan dengan pengeluaran energi yang berkurang.

ElphaPex DG Home 1: Dioptimalkan untuk rumah dengan fitur pengurangan kebisingan, miner ini cocok untuk operasi skala kecil atau hobi yang ingin menambang Dogecoin tanpa gangguan kebisingan yang berlebihan.





ASIC miner memungkinkan penambang untuk memaksimalkan efisiensi hashrate dan profitabilitas mining

ASIC miner memberdayakan penambang untuk memaksimalkan efisiensi hashrate dan profitabilitas mining, memastikan operasi tetap kompetitif di pasar yang didominasi oleh hardware khusus.





Seiring meningkatnya kesulitan jaringan, solo mining telah menjadi tidak praktis bagi kebanyakan penambang Dogecoin. Mayoritas besar penambang sekarang berpartisipasi dalammining pool, di mana sumber daya komputasi diagregasi untuk memecahkan blok dengan lebih efisien. Mining pool menggabungkan hash power penambang, meningkatkan probabilitas memecahkan blok dan memperoleh reward. Reward kemudian didistribusikan secara proporsional berdasarkan kontribusi setiap penambang terhadap total hash power.





Mining pool populer di tahun 2025 meliputi:





ViaBTC auto-conversion yang secara otomatis mengonversi reward Litecoin ke Dogecoin. : Terkenal dengan uptime yang luar biasa dan fituryang secara otomatis mengonversi reward Litecoin ke Dogecoin.

F2Pool: biaya kompetitif dan termasuk salah satu pool paling mapan untuk penambang Dogecoin. Menyediakandan termasuk salah satu pool paling mapan untuk penambang Dogecoin.

AntPool: alat mining terintegrasiyang memungkinkan penambang mengoptimalkan operasi mereka. Pool terkemuka yang menampilkanyang memungkinkan penambang mengoptimalkan operasi mereka.









Sebagian besar pool mengenakan biaya yang sederhana (biasanya 1% hingga 3%) untuk layanan mereka, yang mendukung pemeliharaan infrastruktur pool. Mining pool terbukti bermanfaat dengan meminimalkan varians pembayaran, memberikan aliran pendapatan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi penambang.









Cloud mining Bagi mereka yang lebih suka menambang tanpa memiliki atau memelihara hardware, cloud mining menawarkan alternatif.memungkinkan pengguna untuk menyewa hash power dari penyedia pihak ketiga, menghilangkan kebutuhan akan peralatan fisik dan biaya pemeliharaan terkait. Namun, memverifikasi legitimasi penyedia cloud mining sangat penting untuk menghindari penipuan, karena sektor ini telah melihat layanan yang curang.





Cloud mining dapat menjadi opsi yang layak untuk investor skala kecil, meskipun biasanya menghasilkan pengembalian yang lebih rendah daripada mengoperasikan rig mining khusus.













Merged mining (juga dikenal sebagai Auxiliary Proof-of-Work atau AuxPoW) diperkenalkan pada tahun 2014, memungkinkan penambang Dogecoin untuk menambang Litecoin dan Dogecoin secara bersamaan menggunakan daya komputasi yang identik. Inovasi ini secara substansial memperkuat keamanan jaringan Dogecoin dengan memanfaatkan hash rate yang kuat dari Litecoin, memastikan kedua cryptocurrency mendapat manfaat dari upaya mining gabungan.





Proses merged mining beroperasi sebagai berikut:





1. Blok Litecoinditargetkan (rantai induk).

2. Solusi Litecoin divalidasi terhadapambang kesulitan yang lebih rendahdari Dogecoin.

3. Ketika solusi memvalidasi untuk kedua rantai, penambang memperoleh reward dalamLitecoin dan Dogecoin.









Manfaat merged mining:





Tanpa biaya tambahan: Hash power yang identik menambang dua cryptocurrency secara bersamaan.

Keamanan yang ditingkatkan: Dogecoin mendapat manfaat dari hash rate substansial Litecoin Dogecoin mendapat manfaat dari

Daya tarik penambang yang lebih besar:Reward ganda meningkatkan profitabilitas keseluruhan, memfasilitasi cakupan biaya operasional.









Padaakhir tahun 2025, hashrate jaringan Dogecoin berfluktuasi antara2 dan 4 PH/s, mencerminkan tren Litecoin karena merged mining. Mining pool dominan, termasuk ViaBTC, F2Pool, dan AntPool, memasok mayoritas hash power jaringan. Pool-pool ini memfasilitasimerged miningdan memungkinkan penambang untuk memperoleh rewardLitecoindanDogecoin, sehingga memaksimalkan potensi penghasilan.





Layanan cloud mining juga telah berkembang, menawarkan penyewaan hash power bagi mereka yang ingin menambang tanpa membeli dan memelihara hardware yang mahal.









ASIC miner terus mendominasi lanskap hardware mining di tahun 2025. Model seperti Bitmain Antminer L9 dan Goldshell Mini-DOGE sangat penting untuk mempertahankan daya saing, tergantung pada apakah penambang beroperasi pada skala industri atau residensial. Efisiensi, konsumsi daya, dan pengurangan kebisingan merupakan pertimbangan kunci saat memilih hardware.









Beberapa faktor kritis mempengaruhi profitabilitas mining:





Efisiensi hardware: Rasio J/MH (Joule per MegaHash) sangat penting untuk menghitung biaya operasional jangka panjang.

Biaya listrik: Wilayah yang menawarkan listrik murah (<$0,08/kWh) memberikan profitabilitas yang superior.

Volatilitas pasar: Fluktuasi harga DOGE dan LTC secara signifikan berdampak pada pengembalian mining.

Biaya mining pool:Biaya pool dapat mengurangi keuntungan tetapi memberikan pembayaran yang lebih konsisten.





Contoh profitabilitas:Mengoperasikan Antminer L9 dengan 16 GH/s pada tarif listrik $0,10/kWh dapat menghasilkan sekitar 65 DOGE per hari. Setelah mengurangi biaya energi dan biaya pool, penambang dapat memperoleh keuntungan harian $0,50–$2.





Ini secara alami menimbulkan pertimbangan investasi yang lebih luas, yang kami eksplorasi dalam analisis potensi investasi Dogecoin kami.













Harga DOGE dan LTC menunjukkan volatilitas yang signifikan, yang berpotensi membuat mining tidak menguntungkan selama penurunan harga. Penambang harus memantau harga dengan cermat dan menyesuaikan operasi sesuai kebutuhan.









ASIC miner terdepresiasi dengan cepat seiring munculnya model yang lebih baru. Penambang harus memperhitungkan hal ini dalam perhitungan profitabilitas jangka panjang.









Pemerintah semakin mengatur mining cryptocurrency karena kekhawatiran lingkungan. Penambang harus tetap terinformasi tentang peraturan lokal yang mengaturkonsumsi listrikdanemisi karbon.









analisis prospek masa depan Dogecoinkami. Ke depan, solusi mining berkelanjutan dan ekspansi adopsi energi terbarukan dapat secara signifikan membentuk masa depan mining Dogecoin. Seiring tekanan global untuk mengurangi jejak karbon semakin intensif, penambang kemungkinan akan merangkul praktik yang lebih berkelanjutan untuk memastikan profitabilitas dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya, potensi transisi ke sistem Proof-of-Stake (PoS) atau model hybrid dapat lebih jauh mengurangi konsumsi energi, membentuk evolusi mining Dogecoin. Pertimbangan jangka panjang ini diperiksa secara komprehensif dalamkami.









Mining Dogecoin di tahun 2025 telah berkembang menjadi lanskap yang kompetitif dan terindustrialisasi. Melalui ASIC miner, merged mining dengan Litecoin, dan mining pool yang efisien, penambang Dogecoin dapat memaksimalkan profitabilitas meskipun menghadapi tantangan termasuk volatilitas pasar dan biaya listrik yang meningkat. Kemajuan masa depan dalam praktik mining berkelanjutan dan solusi energi terbarukan akan terus membentuk industri mining. Sebaliknya, merged mining tetap vital untuk mengamankan jaringan Dogecoin dan memastikan reward penambang yang konsisten.





Start Trading on MEXC





Seiring ekosistem cryptocurrency berkembang, Dogecoin harus tetap adaptif, khususnya terhadap inovasi teknologi, regulasi lingkungan, dan dinamika pasar. Model inflasi yang berkelanjutan dan filosofi yang didorong komunitas memposisikan Dogecoin untuk relevansi yang berkelanjutan, meskipun kesuksesan berkelanjutan bergantung pada efisiensi dan keberlanjutan mining.



