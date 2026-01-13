Otoritas keuangan di Inggris telah secara resmi menetapkan jadwal untuk rezim lisensi kripto baru, mengharuskan semua perusahaan yang berminat untuk mencari otorisasi penuh sebelum kerangka kerja tersebut diberlakukan.

Sementara tren harga Dogecoin sedang stabil, DeepSnitch AI menghasilkan jenis kegembiraan yang mendefinisikan siklus kripto awal.

Dengan presale-nya yang melampaui $1.130.000 dan lapisan keamanan AuditSnitch yang baru diluncurkan mendorong utilitas besar, DeepSnitch AI diposisikan untuk berpotensi mengungguli prediksi harga Dogecoin.

FCA Inggris menetapkan jadwal lisensi 2026

Financial Conduct Authority (FCA) mengumumkan bahwa penyedia layanan aset kripto (CASPs) akan dapat mengajukan permohonan untuk masuk ke Inggris di bawah rezim lisensi baru mulai musim gugur ini. FCA mencatat bahwa periode aplikasi diperkirakan akan dibuka pada September 2026, menyediakan "gerbang" bagi perusahaan untuk diproses sebelum rezim penuh berlaku pada 25 Oktober 2027.

Jadwal ini memberikan perusahaan kesempatan terbatas untuk merapikan urusan mereka. Yang penting, pendaftaran yang ada tidak akan dikonversi secara otomatis di bawah gerbang FCA. Berdasarkan rencana tersebut, semua perusahaan yang menyediakan layanan aset kripto yang diatur di Inggris perlu mendapat otorisasi di bawah Financial Services and Markets Act (FSMA).

3 meme coin teratas di pasar yang perlu diperhatikan

Berikut adalah token meme teratas yang perlu diperhatikan, dengan DeepSnitch AI yang akan mengungguli prediksi harga Dogecoin.

DeepSnitch AI ($DSNT): Siap menghancurkan rekor pasar dan prediksi harga Dogecoin

Prediksi harga Dogecoin berfokus pada pertumbuhan yang stabil dan teratur. Di sisi lain, DeepSnitch AI menargetkan jenis pengembalian besar yang dimiliki DOGE di hari-hari awalnya. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1.130.000 dan sedang bergerak melalui Tahap 4 dari presale-nya. Kekuatan pendorong di balik permintaan ini adalah utilitas langsung dari agen AI-nya. SnitchFeed, SnitchScan, SnitchGPT, dan AuditSnitch sekarang sudah aktif di dashboard terpadu.

Alat-alat ini sangat mudah digunakan, bahkan untuk pemula.

Selain itu, sentimen pasar seputar DeepSnitch AI sangat menggembirakan. Banyak yang percaya bahwa setelah token diluncurkan pada Januari, kombinasi permintaan tinggi dan kejutan pasokan dari lebih dari 28 juta token yang di-stake dapat membuatnya mengungguli lonjakan futures Dogecoin baru-baru ini.

Sementara aktivitas futures Dogecoin melonjak 4.858%, itu adalah metrik derivatif. Uang pintar sedang terakumulasi sekarang sebelum listing publik mengirim harga naik vertikal. Bergabung dan membeli selama presale harus menjadi prioritas utama bagi investor cerdas.

Dogecoin

Analisis teknis Dogecoin mengungkapkan lonjakan besar 4.858% dalam aktivitas futures, lonjakan yang terjadi setelah DOGE membalikkan laju kuat di awal 2026. Pada saat yang sama, Dogecoin telah mencatat kenaikan harga 5% dalam tujuh hari terakhir per 9 Januari, mengungguli pasar.

Pola grafik DOGE untuk jangka panjang menunjukkan gerakan naik yang lambat dan stabil. Selain itu, prediksi harga Dogecoin untuk 2028 melihat meme coin diperdagangkan antara $0,1437 dan $0,3768. Ini akan menghasilkan harga tahunan rata-rata $0,2293, menghasilkan potensi pengembalian investasi sebesar 171%.

Pepe ($PEPE)

Volume perdagangan untuk Pepe telah turun sebesar 22% dalam 24 jam terakhir, menunjukkan penurunan aktivitas pasar. Meskipun demikian, Pepe telah berhasil mencatat kenaikan harga 7% dalam tujuh hari terakhir per 9 Januari.

Namun, sentimen tetap bearish dengan Fear & Greed Index menunjukkan ketakutan. Prospek jangka panjang untuk Pepe kurang mengesankan dibandingkan dengan hype-nya. Prediksi harga memperkirakan kenaikan 140% pada Desember 2030. Menunggu empat tahun untuk pengembalian 1,4x pada meme coin yang sangat volatile adalah proposisi yang berisiko.

Kesimpulan

DeepSnitch AI adalah penerima manfaat yang jelas dari pergeseran saat ini di pasar. Mereka yang cukup cerdas untuk mengetahui sedang memindahkan dana mereka ke presale yang sedang berlangsung. Banyak yang percaya itu akan mengungguli kripto top lainnya seperti prediksi harga Dogecoin. Lebih dari $1.130.000 telah dikumpulkan, dan bergabung dengan presale sekarang harus menjadi prioritas.

FAQ

Apa prediksi harga Dogecoin untuk 2028?

Prediksi harga Dogecoin untuk 2028 memperkirakan kisaran perdagangan antara $0,1437 dan $0,3768. Prospek harga Dogecoin ini menunjukkan potensi ROI sebesar 171%, dan ini akan dipimpin oleh adopsi yang stabil dan tren harga Dogecoin.

Bisakah DeepSnitch AI benar-benar mengungguli pola grafik DOGE?

Ya, analis percaya DeepSnitch AI dapat mengungguli prediksi harga Dogecoin dalam hal persentase.

Mengapa aktivitas futures Dogecoin melonjak?

Aktivitas futures Dogecoin meningkat sebesar 4.858% karena peningkatan spekulasi dan perdagangan leverage setelah pembalikan harga. Ini menunjukkan minat tinggi dalam analisis teknis Dogecoin dan volatilitas jangka pendek.

