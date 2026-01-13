Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran internaMengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran interna
Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Menengah
13 Januari 2026
Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran internasional.

Panduan ini menjawab dengan tepat bank mana yang menggunakan XRP saat ini, bagaimana mereka menerapkan teknologi ini, dan mengapa institusi keuangan besar mengadopsi aset digital Ripple untuk transaksi lintas batas.

Anda akan menemukan bank mana yang memimpin adopsi XRP, bagaimana teknologi bekerja dalam praktik, dan apa artinya ini untuk masa depan perbankan global.


Kesimpulan Utama

  • SBI Holdings, Santander, dan PNC Bank memimpin adopsi institusional XRP di Asia, Eropa, dan Amerika Utara.
  • Lebih dari 300 institusi keuangan menggunakan infrastruktur RippleNet, meskipun tidak semuanya menerapkan XRP secara langsung untuk likuiditas.
  • XRP memungkinkan penyelesaian lintas batas dalam 3-5 detik dengan biaya rata-rata $0,0002 per transaksi.
  • On-Demand Liquidity (ODL) menghilangkan rekening mata uang yang didanai sebelumnya, membebaskan modal yang terjebak untuk bank.
  • Kasus Ripple dengan SEC selesai pada 2025, memberikan kejelasan regulasi untuk penggunaan XRP dalam operasi perbankan.
  • Pemimpin regional di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia menunjukkan implementasi XRP terkuat untuk koridor remitansi.


Bank Mana yang Menggunakan XRP Saat Ini? Institusi Terkemuka Berdasarkan Wilayah

Wilayah Asia-Pasifik:

  • SBI Holdings / SBI Remit (Jepang) - Implementasi ODL penuh
  • Axis Bank (India) - Aktif sejak 2017
  • Kotak Mahindra Bank (India) - Anggota RippleNet
  • UnionBank (Filipina) - ODL untuk remitansi
  • ChinaBank (Filipina) - Transfer yang didukung XRP
  • Siam Commercial Bank (Thailand) - Penyelesaian waktu nyata
  • Woori Bank (Korea Selatan) - RippleNet untuk pembayaran
  • Shinhan Bank (Korea Selatan) - RippleNet untuk pembayaran
  • Commonwealth Bank of Australia - Menjelajahi teknologi Ripple
  • Vietcombank (Vietnam) - Menjelajahi solusi

Amerika Utara:

  • PNC Financial Services (AS) - Bank besar pertama AS
  • Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) - Adopsi ODL
  • American Express (AS) - Pembayaran B2B
  • Cross River Bank (AS) - Mitra pembayaran lintas batas
  • Frankenmuth Credit Union (AS) - Menawarkan layanan XRP

Eropa:

  • Santander (Spanyol/Inggris) - Layanan One Pay FX
  • Standard Chartered (Inggris) - Koridor Asia-Timur Tengah
  • MUFG Bank (Jepang) - Anggota RippleNet

Timur Tengah:

  • Zand Bank (UEA) - Diluncurkan 2025
  • Al Ansari Exchange (UEA) - Pembayaran lintas batas
  • National Bank of Fujairah (UEA) - Mitra solusi lintas batas
  • RAKBANK (UEA) - Koridor UEA-India
  • Qatar National Bank (Qatar) - Koridor Filipina
  • Riyadh Bank (Arab Saudi) - Sistem remitansi

Amerika Latin:

  • Travelex Bank (Brasil) - ODL Amerika Latin pertama
  • Banco Rendimento (Brasil) - Aliran remitansi
  • Interbank (Peru) - Pelanggan ODL

Afrika:

  • Standard Bank (Afrika Selatan) - Integrasi RippleNet

Penyedia Layanan Pembayaran:

  • MoneyGram (Global) - Kemitraan bersejarah
  • BeeTech (Brasil) - Fintech lintas batas
  • InstaReM (Singapura) - Transfer regional
  • SendFriend (AS) - Pembayaran internasional
  • Remitr (Global) - Penyedia pembayaran

Institusi keuangan besar di enam benua kini menggunakan atau menguji teknologi XRP melalui RippleNet.

Di bawah ini kami merinci pengguna terkemuka di setiap wilayah.

1. Bank Besar yang Menggunakan Teknologi XRP Ripple

SBI Holdings di Jepang adalah mitra terbesar Ripple dan contoh paling jelas penggunaan XRP aktif. Raksasa keuangan ini mengoperasikanSBI Remit, yangmenjadi penyedia remitansi pertama Jepang yang menggunakan On-Demand Liquidity (ODL) Ripple pada tahun 2021untuk transfer Jepang ke Filipina.

Pada 2023, SBI memperluas layanan berbasis XRP ini ke Vietnam dan Indonesia, menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap teknologi ini.

Santander, salah satu raksasa perbankan Eropa, memanfaatkan RippleNet melalui layanan One Pay FX-nya. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan mengirim pembayaran internasional dengan waktu penyelesaian yang hampir instan.

Meskipun Santander terutama menggunakan infrastruktur pesan RippleNet, bank telah menjelajahi XRP untuk manajemen likuiditas di koridor tertentu.

2. Bank Amerika Utara yang Mengadopsi Infrastruktur XRP

PNC Financial Services membuat sejarah sebagai bank besar AS pertama yang bergabung dengan RippleNet. Institusi ini menggunakan teknologi blockchain Ripple untuk penyelesaian pembayaran internasional, memungkinkan klien komersial memproses transaksi lintas batas dalam hitungan detik daripada hari.

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) bergabung dengan RippleNet pada 2022 dan menerapkan ODL untuk penyelesaian lintas batas waktu nyata. Kemitraan ini memungkinkan CIBC menawarkan transfer internasional yang lebih cepat sambil mengurangi modal yang biasanya terkunci dalam rekening mata uang asing.

3. Institusi Keuangan Asia yang Memimpin Adopsi XRP

Axis Bank di India meluncurkan pembayaran internasional berbasis Ripple pada tahun 2017, memprioritaskan kemitraan dengan institusi seperti RakBank di UEA. Adopsi awal ini memposisikan Axis Bank sebagai pelopor dalam layanan lintas batas berbasis blockchain.

UnionBank di Filipina mengintegrasikan RippleNet dan ODL untuk memfasilitasi transfer uang instan bagi pekerja luar negeri yang mengirim remitansi ke rumah. Implementasi bank menghilangkan periode tunggu multi-hari tradisional yang membebani jutaan keluarga Filipina.

Siam Commercial Bank di Thailand menggunakan RippleNet melalui ODL untuk mendukung remitansi waktu nyata berbiaya rendah. Kasus penggunaan ini memperkuat layanan digital bank dan memposisikannya sebagai pemimpin inovasi keuangan di seluruh Asia Tenggara.

4. Mitra Perbankan di Amerika Latin dan Timur Tengah

Travelex Bank di Brasil menjadi institusi keuangan pertama di Amerika Latin yang menggunakan ODL ketika Ripple meluncurkan layanan di sana pada Agustus 2022. Sebagai bank digital sepenuhnya yang berspesialisasi dalam pertukaran mata uang asing, Travelex mewakili masuknya strategis Ripple ke pasar remitansi Amerika Selatan.

Zand Bank, bank digital sepenuhnya pertama UEA, diumumkan sebagai klien UEA Ripple pada Mei 2025 setelah Ripple mengamankan lisensi Dubai-nya. Zand menggunakan Ripple Payments untuk transfer lintas batas, memilih XRP dan XRPL daripada SWIFT tergantung pada persyaratan transaksi.

Qatar National Bank bermitra dengan ChinaBank di Filipina untuk memungkinkan transfer uang yang didukung XRP antara Qatar dan Filipina, secara khusus menargetkan koridor besar warga Filipina yang bekerja di wilayah Teluk.



Bagaimana Bank Menggunakan Teknologi XRP untuk Pembayaran Lintas Batas?

Masalah Perbankan Tradisional yang Dipecahkan XRP

Pembayaran lintas batas tradisional bergantung pada sistem pesan SWIFT, yang membutuhkan dua hingga lima hari kerja untuk menyelesaikan transfer. Bank harus memelihara rekening yang didanai sebelumnya yang disebut rekening nostro dan vostro dalam mata uang asing, mengikat jumlah modal yang masif.

Proses yang padat perantara ini menciptakan biaya tinggi bagi konsumen dan bisnis. Transfer kawat SWIFT tipikal dapat menelan biaya antara dua puluh lima hingga lima puluh dolar, ditambah nilai tukar yang tidak menguntungkan.

Beberapa bank koresponden menangani setiap transaksi, dengan setiap perantara menambahkan penundaan waktu dan biaya.

Bagaimana XRP Bertindak Sebagai Mata Uang Jembatan

XRP berfungsi sebagai aset jembatan antara dua mata uang fiat, memungkinkan konversi instan tanpa rekening yang didanai sebelumnya. Ketika SBI Remit mengirim uang dari Jepang ke Filipina, prosesnya bekerja seperti ini: Yen Jepang dikonversi ke XRP, bergerak melintasi XRP Ledger dalam hitungan detik, kemudian dikonversi ke peso Filipina di ujung penerima.

Seluruh transaksi ini diselesaikan dalam tiga hingga lima detik dengan biaya rata-rata hanya $0,0002 per transaksi. XRP Ledger memproses hingga 1.500 transaksi per detik, jauh melampaui kemampuan infrastruktur perbankan tradisional.

Bank yang menggunakan On-Demand Liquidity tidak perlu menyimpan XRP sendiri—bursa berlisensi menangani pembelian dan penjualan atas nama mereka.

RippleNet vs XRP: Memahami Perbedaan

RippleNet berfungsi sebagai infrastruktur jaringan pembayaran global yang menghubungkan lebih dari 300 institusi keuangan di seluruh dunia. Bank dapat bergabung dengan RippleNet untuk menggunakan kemampuan pesan dan pelacakannya tanpa menyentuh XRP secara langsung.

Ini menjelaskan mengapa beberapa institusi terdaftar sebagai anggota RippleNet tetapi tidak menggunakan XRP untuk likuiditas aktual.

On-Demand Liquidity mewakili produk berbasis XRP dari Ripple. Bank yang memilih ODL secara aktif menggunakan XRP sebagai mata uang jembatan mereka untuk penyelesaian lintas batas.

Misalnya, Faysal Bank di Pakistan menggunakan platform pesan RippleNet sebagai alternatif SWIFT yang lebih cepat tetapi tidak menggunakan XRP untuk likuiditas. Sebaliknya, Travelex Bank di Brasil menggunakan ODL penuh dengan XRP menangani konversi mata uang.



Mengapa Bank Memilih XRP Daripada Sistem SWIFT

Institusi keuangan memilih XRP karena tiga alasan menarik: kecepatan, penghematan biaya, dan efisiensi modal.

Penyelesaian waktu nyata memberikan bank keunggulan kompetitif di pasar remitansi, di mana pelanggan semakin menuntut transfer instan. Ketika UnionBank memproses remitansi melalui ODL, pekerja luar negeri melihat uang mereka tiba di rumah segera daripada menunggu tiga hingga lima hari kerja.

Pengurangan biaya mendorong adopsi di seluruh Amerika Latin dan Asia, di mana biaya remitansi secara tradisional mengonsumsi persentase signifikan dari transfer. Dengan menghilangkan beberapa bank perantara dan rekening mata uang yang didanai sebelumnya, institusi dapat menawarkan tarif yang lebih kompetitif kepada pelanggan.

Skalabilitas XRP menangani pertumbuhan masa depan tanpa perombakan infrastruktur. Teknologi ini berpotensi dapat diskalakan hingga 65.000 transaksi per detik melalui solusi Layer 2, memposisikan pengguna awal di depan pesaing yang masih bergantung pada sistem warisan.

Kejelasan regulasi meningkat secara dramatis setelah penyelesaian kasus SEC Ripple pada 2025, mendorong lebih banyak institusi untuk menjelajahi integrasi XRP. Investor besar termasuk Citadel Securities mendukung Ripple dengan investasi $500 juta pada valuasi $40 miliar pada November 2025, menandakan kepercayaan institusional terhadap masa depan teknologi.




Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua bank RippleNet menggunakan XRP secara langsung?

Tidak, banyak bank menggunakan infrastruktur pesan RippleNet tanpa XRP, sementara yang lain menerapkan On-Demand Liquidity penuh dengan XRP sebagai mata uang jembatan.

Bank mana yang akan menggunakan XRP di masa depan?

Beberapa institusi Eropa dan Timur Tengah sedang menguji teknologi Ripple, dengan persetujuan regulasi mendorong ekspansi di pasar UEA, Arab Saudi, dan Brasil.

Bank besar AS mana yang menggunakan XRP saat ini?

PNC Financial Services saat ini memimpin adopsi AS di RippleNet, sementara Bank of America melakukan uji coba transaksi internal menggunakan teknologi Ripple.

Apakah XRP telah menggantikan SWIFT untuk transfer internasional?

XRP beroperasi bersama SWIFT sebagai alternatif "jalur cepat", bukan pengganti lengkap—sebagian besar bank mempertahankan kedua sistem untuk jenis transaksi yang berbeda.

Apa itu On-Demand Liquidity?

ODL adalah layanan Ripple di mana XRP menjembatani dua mata uang fiat secara instan, menghilangkan kebutuhan bank untuk mendanai rekening mata uang asing sebelumnya.



Kesimpulan

Lebih dari 300 institusi keuangan kini bermitra dengan RippleNet, dengan bank besar seperti SBI Holdings, Santander, PNC, dan CIBC secara aktif menerapkan teknologi XRP untuk pembayaran lintas batas.

Meskipun adopsi bervariasi dari hanya pesan hingga integrasi ODL penuh, tren menunjukkan momentum yang jelas menuju XRP sebagai infrastruktur untuk perbankan generasi berikutnya.

Pemimpin regional di Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah menunjukkan bahwa XRP memberikan manfaat nyata bagi institusi yang melayani koridor padat remitansi.

Bagi mereka yang tertarik dengan XRP, MEXC menawarkan opsi perdagangan komprehensif untuk aset digital yang berkembang ini.

DZ Bank Memperoleh Persetujuan BaFin untuk Meluncurkan Platform Kripto bagi Bank-Bank Jerman

DZ Bank Memperoleh Persetujuan BaFin untuk Meluncurkan Platform Kripto bagi Bank-Bank Jerman

DZ Bank telah menerima persetujuan dari regulator keuangan Jerman BaFin untuk meluncurkan platform perdagangan cryptocurrency mereka.

CEO Bank of America Mengatakan $6 Triliun Bisa Keluar dari Bank AS melalui Stablecoin

CEO Bank of America Mengatakan $6 Triliun Bisa Keluar dari Bank AS melalui Stablecoin

TLDR CEO Bank of America Brian Moynihan memperingatkan bahwa stablecoin yang membayar bunga dapat menyebabkan hingga $6 triliun dalam simpanan meninggalkan bank-bank AS. Moynihan mengaitkan potensi

LSEG meluncurkan Digital Settlement House untuk memungkinkan penyelesaian berbasis blockchain 24/7

LSEG meluncurkan Digital Settlement House untuk memungkinkan penyelesaian berbasis blockchain 24/7

London Stock Exchange telah meluncurkan Digital Settlement House. DiSH adalah platform untuk penyelesaian pasca-perdagangan dengan deposit bank komersial yang ditokenisasi 24/7. LSE telah

Canton Network Menyelesaikan Putaran Transaksi Repo Lintas Batas Ketiga Menggunakan Deposit Bank Tertoken

Canton Network Menyelesaikan Putaran Transaksi Repo Lintas Batas Ketiga Menggunakan Deposit Bank Tertoken

TLDR: Canton Network mengeksekusi transaksi repo intraday lintas batas menggunakan berbagai aset termasuk U.S. Treasuries dan EGB. LSEG Digital Settlement House menyediakan

