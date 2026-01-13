Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran internasional.

Panduan ini menjawab dengan tepat bank mana yang menggunakan XRP saat ini, bagaimana mereka menerapkan teknologi ini, dan mengapa institusi keuangan besar mengadopsi aset digital Ripple untuk transaksi lintas batas.

Anda akan menemukan bank mana yang memimpin adopsi XRP, bagaimana teknologi bekerja dalam praktik, dan apa artinya ini untuk masa depan perbankan global.





Kesimpulan Utama

SBI Holdings, Santander, dan PNC Bank memimpin adopsi institusional XRP di Asia, Eropa, dan Amerika Utara.

Lebih dari 300 institusi keuangan menggunakan infrastruktur RippleNet, meskipun tidak semuanya menerapkan XRP secara langsung untuk likuiditas.

XRP memungkinkan penyelesaian lintas batas dalam 3-5 detik dengan biaya rata-rata $0,0002 per transaksi.

On-Demand Liquidity (ODL) menghilangkan rekening mata uang yang didanai sebelumnya, membebaskan modal yang terjebak untuk bank.

Kasus Ripple dengan SEC selesai pada 2025, memberikan kejelasan regulasi untuk penggunaan XRP dalam operasi perbankan.

Pemimpin regional di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia menunjukkan implementasi XRP terkuat untuk koridor remitansi.





SBI Holdings / SBI Remit (Jepang) - Implementasi ODL penuh

Axis Bank (India) - Aktif sejak 2017

Kotak Mahindra Bank (India) - Anggota RippleNet

UnionBank (Filipina) - ODL untuk remitansi

ChinaBank (Filipina) - Transfer yang didukung XRP

Siam Commercial Bank (Thailand) - Penyelesaian waktu nyata

Woori Bank (Korea Selatan) - RippleNet untuk pembayaran

Shinhan Bank (Korea Selatan) - RippleNet untuk pembayaran

Commonwealth Bank of Australia - Menjelajahi teknologi Ripple

Vietcombank (Vietnam) - Menjelajahi solusi

PNC Financial Services (AS) - Bank besar pertama AS

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) - Adopsi ODL

American Express (AS) - Pembayaran B2B

Cross River Bank (AS) - Mitra pembayaran lintas batas

Frankenmuth Credit Union (AS) - Menawarkan layanan XRP

Santander (Spanyol/Inggris) - Layanan One Pay FX

Standard Chartered (Inggris) - Koridor Asia-Timur Tengah

MUFG Bank (Jepang) - Anggota RippleNet

Zand Bank (UEA) - Diluncurkan 2025

Al Ansari Exchange (UEA) - Pembayaran lintas batas

National Bank of Fujairah (UEA) - Mitra solusi lintas batas

RAKBANK (UEA) - Koridor UEA-India

Qatar National Bank (Qatar) - Koridor Filipina

Riyadh Bank (Arab Saudi) - Sistem remitansi

Travelex Bank (Brasil) - ODL Amerika Latin pertama

Banco Rendimento (Brasil) - Aliran remitansi

Interbank (Peru) - Pelanggan ODL

Standard Bank (Afrika Selatan) - Integrasi RippleNet

MoneyGram (Global) - Kemitraan bersejarah

BeeTech (Brasil) - Fintech lintas batas

InstaReM (Singapura) - Transfer regional

SendFriend (AS) - Pembayaran internasional

Remitr (Global) - Penyedia pembayaran

Institusi keuangan besar di enam benua kini menggunakan atau menguji teknologi XRP melalui RippleNet.

Di bawah ini kami merinci pengguna terkemuka di setiap wilayah.

SBI Holdings di Jepang adalah mitra terbesar Ripple dan contoh paling jelas penggunaan XRP aktif. Raksasa keuangan ini mengoperasikanSBI Remit, yangmenjadi penyedia remitansi pertama Jepang yang menggunakan On-Demand Liquidity (ODL) Ripple pada tahun 2021untuk transfer Jepang ke Filipina.

Pada 2023, SBI memperluas layanan berbasis XRP ini ke Vietnam dan Indonesia, menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap teknologi ini.

Santander, salah satu raksasa perbankan Eropa, memanfaatkan RippleNet melalui layanan One Pay FX-nya. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan mengirim pembayaran internasional dengan waktu penyelesaian yang hampir instan.

Meskipun Santander terutama menggunakan infrastruktur pesan RippleNet, bank telah menjelajahi XRP untuk manajemen likuiditas di koridor tertentu.

PNC Financial Services membuat sejarah sebagai bank besar AS pertama yang bergabung dengan RippleNet. Institusi ini menggunakan teknologi blockchain Ripple untuk penyelesaian pembayaran internasional, memungkinkan klien komersial memproses transaksi lintas batas dalam hitungan detik daripada hari.

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) bergabung dengan RippleNet pada 2022 dan menerapkan ODL untuk penyelesaian lintas batas waktu nyata. Kemitraan ini memungkinkan CIBC menawarkan transfer internasional yang lebih cepat sambil mengurangi modal yang biasanya terkunci dalam rekening mata uang asing.

Axis Bank di India meluncurkan pembayaran internasional berbasis Ripple pada tahun 2017, memprioritaskan kemitraan dengan institusi seperti RakBank di UEA. Adopsi awal ini memposisikan Axis Bank sebagai pelopor dalam layanan lintas batas berbasis blockchain.

UnionBank di Filipina mengintegrasikan RippleNet dan ODL untuk memfasilitasi transfer uang instan bagi pekerja luar negeri yang mengirim remitansi ke rumah. Implementasi bank menghilangkan periode tunggu multi-hari tradisional yang membebani jutaan keluarga Filipina.

Siam Commercial Bank di Thailand menggunakan RippleNet melalui ODL untuk mendukung remitansi waktu nyata berbiaya rendah. Kasus penggunaan ini memperkuat layanan digital bank dan memposisikannya sebagai pemimpin inovasi keuangan di seluruh Asia Tenggara.

Travelex Bank di Brasil menjadi institusi keuangan pertama di Amerika Latin yang menggunakan ODL ketika Ripple meluncurkan layanan di sana pada Agustus 2022. Sebagai bank digital sepenuhnya yang berspesialisasi dalam pertukaran mata uang asing, Travelex mewakili masuknya strategis Ripple ke pasar remitansi Amerika Selatan.

Zand Bank, bank digital sepenuhnya pertama UEA, diumumkan sebagai klien UEA Ripple pada Mei 2025 setelah Ripple mengamankan lisensi Dubai-nya. Zand menggunakan Ripple Payments untuk transfer lintas batas, memilih XRP dan XRPL daripada SWIFT tergantung pada persyaratan transaksi.

Qatar National Bank bermitra dengan ChinaBank di Filipina untuk memungkinkan transfer uang yang didukung XRP antara Qatar dan Filipina, secara khusus menargetkan koridor besar warga Filipina yang bekerja di wilayah Teluk.





Lihat Harga XRP Langsung di MEXC





Pembayaran lintas batas tradisional bergantung pada sistem pesan SWIFT, yang membutuhkan dua hingga lima hari kerja untuk menyelesaikan transfer. Bank harus memelihara rekening yang didanai sebelumnya yang disebut rekening nostro dan vostro dalam mata uang asing, mengikat jumlah modal yang masif.

Proses yang padat perantara ini menciptakan biaya tinggi bagi konsumen dan bisnis. Transfer kawat SWIFT tipikal dapat menelan biaya antara dua puluh lima hingga lima puluh dolar, ditambah nilai tukar yang tidak menguntungkan.

Beberapa bank koresponden menangani setiap transaksi, dengan setiap perantara menambahkan penundaan waktu dan biaya.

XRP berfungsi sebagai aset jembatan antara dua mata uang fiat, memungkinkan konversi instan tanpa rekening yang didanai sebelumnya. Ketika SBI Remit mengirim uang dari Jepang ke Filipina, prosesnya bekerja seperti ini: Yen Jepang dikonversi ke XRP, bergerak melintasi XRP Ledger dalam hitungan detik, kemudian dikonversi ke peso Filipina di ujung penerima.

Seluruh transaksi ini diselesaikan dalam tiga hingga lima detik dengan biaya rata-rata hanya $0,0002 per transaksi. XRP Ledger memproses hingga 1.500 transaksi per detik, jauh melampaui kemampuan infrastruktur perbankan tradisional.

Bank yang menggunakan On-Demand Liquidity tidak perlu menyimpan XRP sendiri—bursa berlisensi menangani pembelian dan penjualan atas nama mereka.

RippleNet berfungsi sebagai infrastruktur jaringan pembayaran global yang menghubungkan lebih dari 300 institusi keuangan di seluruh dunia. Bank dapat bergabung dengan RippleNet untuk menggunakan kemampuan pesan dan pelacakannya tanpa menyentuh XRP secara langsung.

Ini menjelaskan mengapa beberapa institusi terdaftar sebagai anggota RippleNet tetapi tidak menggunakan XRP untuk likuiditas aktual.

On-Demand Liquidity mewakili produk berbasis XRP dari Ripple. Bank yang memilih ODL secara aktif menggunakan XRP sebagai mata uang jembatan mereka untuk penyelesaian lintas batas.

Misalnya, Faysal Bank di Pakistan menggunakan platform pesan RippleNet sebagai alternatif SWIFT yang lebih cepat tetapi tidak menggunakan XRP untuk likuiditas. Sebaliknya, Travelex Bank di Brasil menggunakan ODL penuh dengan XRP menangani konversi mata uang.









Institusi keuangan memilih XRP karena tiga alasan menarik: kecepatan, penghematan biaya, dan efisiensi modal.

Penyelesaian waktu nyata memberikan bank keunggulan kompetitif di pasar remitansi, di mana pelanggan semakin menuntut transfer instan. Ketika UnionBank memproses remitansi melalui ODL, pekerja luar negeri melihat uang mereka tiba di rumah segera daripada menunggu tiga hingga lima hari kerja.

Pengurangan biaya mendorong adopsi di seluruh Amerika Latin dan Asia, di mana biaya remitansi secara tradisional mengonsumsi persentase signifikan dari transfer. Dengan menghilangkan beberapa bank perantara dan rekening mata uang yang didanai sebelumnya, institusi dapat menawarkan tarif yang lebih kompetitif kepada pelanggan.

Skalabilitas XRP menangani pertumbuhan masa depan tanpa perombakan infrastruktur. Teknologi ini berpotensi dapat diskalakan hingga 65.000 transaksi per detik melalui solusi Layer 2, memposisikan pengguna awal di depan pesaing yang masih bergantung pada sistem warisan.

Kejelasan regulasi meningkat secara dramatis setelah penyelesaian kasus SEC Ripple pada 2025, mendorong lebih banyak institusi untuk menjelajahi integrasi XRP. Investor besar termasuk Citadel Securities mendukung Ripple dengan investasi $500 juta pada valuasi $40 miliar pada November 2025, menandakan kepercayaan institusional terhadap masa depan teknologi.

Lihat Harga XRP Langsung di MEXC







Apakah semua bank RippleNet menggunakan XRP secara langsung?

Tidak, banyak bank menggunakan infrastruktur pesan RippleNet tanpa XRP, sementara yang lain menerapkan On-Demand Liquidity penuh dengan XRP sebagai mata uang jembatan.

Bank mana yang akan menggunakan XRP di masa depan?

Beberapa institusi Eropa dan Timur Tengah sedang menguji teknologi Ripple, dengan persetujuan regulasi mendorong ekspansi di pasar UEA, Arab Saudi, dan Brasil.

Bank besar AS mana yang menggunakan XRP saat ini?

PNC Financial Services saat ini memimpin adopsi AS di RippleNet, sementara Bank of America melakukan uji coba transaksi internal menggunakan teknologi Ripple.

Apakah XRP telah menggantikan SWIFT untuk transfer internasional?

XRP beroperasi bersama SWIFT sebagai alternatif "jalur cepat", bukan pengganti lengkap—sebagian besar bank mempertahankan kedua sistem untuk jenis transaksi yang berbeda.

Apa itu On-Demand Liquidity?

ODL adalah layanan Ripple di mana XRP menjembatani dua mata uang fiat secara instan, menghilangkan kebutuhan bank untuk mendanai rekening mata uang asing sebelumnya.









Lebih dari 300 institusi keuangan kini bermitra dengan RippleNet, dengan bank besar seperti SBI Holdings, Santander, PNC, dan CIBC secara aktif menerapkan teknologi XRP untuk pembayaran lintas batas.

Meskipun adopsi bervariasi dari hanya pesan hingga integrasi ODL penuh, tren menunjukkan momentum yang jelas menuju XRP sebagai infrastruktur untuk perbankan generasi berikutnya.

Pemimpin regional di Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah menunjukkan bahwa XRP memberikan manfaat nyata bagi institusi yang melayani koridor padat remitansi.

Bagi mereka yang tertarik dengan XRP, MEXC menawarkan opsi perdagangan komprehensif untuk aset digital yang berkembang ini.