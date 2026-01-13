Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

XRP secara teratur masuk dalam 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, namun banyak investor tidak mengetahui kisah di balik penciptaannya.

Tidak seperti Bitcoin yang muncul dari pencipta misterius, XRP memiliki kisah asal yang jelas yang melibatkan beberapa pengembang.

Artikel ini mengungkapkan siapa yang menciptakan XRP, kapan diluncurkan, dan mengapa para pendiri ini membangun cryptocurrency yang dirancang khusus untuk pembayaran cepat dan berbiaya rendah.

Anda akan mempelajari tentang pengembang asli, perusahaan Ripple, dan bagaimana XRP berbeda dari aset digital lainnya.





Poin-Poin Utama

XRP diciptakan oleh tiga pengembang—David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto—yang meluncurkan XRP Ledger pada Juni 2012.

Tidak seperti Bitcoin, semua 100 miliar token XRP telah ditambang sebelumnya saat peluncuran, dengan 80 miliar dihadiahkan kepada Ripple Labs untuk mendanai pengembangan.

XRP Ledger menyelesaikan transaksi dalam 3-5 detik dan memproses hingga 1.500 transaksi per detik, membuatnya jauh lebih cepat dari Bitcoin.

Ripple adalah perusahaan yang menggunakan XRP untuk solusi pembayaran perusahaan, sementara XRP adalah aset digital independen di XRP Ledger.

Bank-bank besar termasuk Santander dan Standard Chartered telah bermitra dengan Ripple untuk meningkatkan sistem pembayaran lintas batas.

XRP dirancang khusus sebagai mata uang jembatan untuk pembayaran internasional yang cepat dan berbiaya rendah, bukan terutama sebagai penyimpan nilai.





Siapa yang menciptakan XRP?Tiga pengembang membangun fondasinya: David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto.

Para insinyur ini mulai mengerjakan proyek pada tahun 2011, terpesona oleh Bitcoin tetapi khawatir tentang konsumsi energinya dan kecepatan transaksi yang lambat.

David Schwartz menjabat sebagai kepala kriptografer dan merancang mekanisme konsensus yang menggerakkan XRP Ledger.

Keahliannya dalam sistem terdistribusi membantu menciptakan alternatif yang lebih cepat untuk penambangan proof-of-work Bitcoin.

Jed McCaleb ikut mendirikan proyek dan membawa pengalaman sebagai pendiri Mt. Gox, salah satu bursa Bitcoin paling awal.

Arthur Britto bekerja bersama Schwartz dan McCaleb sebagai arsitek teknis, membantu membangun protokol inti.

Bersama-sama, ketiga pengembang ini menyelesaikan kode XRP Ledger pada tahun 2012.

Para pendiri yang menciptakan koin XRPingin menyelesaikan masalah spesifik: membuat pembayaran global lebih cepat dan lebih murah daripada yang dapat ditawarkan oleh sistem perbankan tradisional atau bahkan Bitcoin.





Kisah ini dimulai sebelum Bitcoin mendapatkan popularitas.

Ryan Fugger menciptakan RipplePay pada tahun 2004, membayangkan sistem pembayaran terdesentralisasi di mana komunitas dapat menukar nilai secara langsung.

Meskipun RipplePay bukan cryptocurrency, ini memperkenalkan konsep transfer nilai peer-to-peer yang kemudian mempengaruhi XRP.

Setelah peluncuran Bitcoin pada tahun 2009, para pengembang melihat peluang untuk menggabungkan visi Fugger dengan teknologi blockchain.

Pada tahun 2011, McCaleb memposting diBitcoinTalk.orgdengan topik berjudul "Bitcoin tanpa penambangan".

Ini memicu pengembangan dari apa yang kemudian menjadi XRP Ledger.

Tim yang menciptakan cryptocurrency xrpbekerja sepanjang tahun 2011 untuk membangun protokol konsensus yang tidak memerlukan penambangan intensif energi.

Pada Juni 2012,XRP Ledger secara resmi diluncurkan dengan aset aslinya, XRP.

Semua 100 miliar token XRP diciptakan saat peluncuran, kontras tajam dengan proses penambangan bertahap Bitcoin.

Pada September 2012, para pendiri bergabung dengan pengusaha Chris Larsen untuk membuat perusahaan bernama OpenCoin.

Larsen membawa keahlian bisnis dan membantu membentuk strategi komersial Ripple.

Para pendiri XRPL menghadiahkan 80 miliar XRP kepada perusahaan untuk mendanai pengembangan dan mempromosikan adopsi.

OpenCoin direbranding menjadi Ripple Labs pada tahun 2013, kemudian menjadi Ripple pada tahun 2015.

Para visioner yang menciptakan token xrp tetap terlibat, dengan Schwartz menjabat sebagai Chief Cryptographer Ripple.









Siapa yang menciptakan crypto XRPdengan filosofi desain yang sepenuhnya berbeda dari Bitcoin.

Bitcoin menggunakan penambangan proof-of-work, di mana komputer bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika kompleks, mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar.

XRP beroperasi pada protokol konsensus di mana validator tepercaya menyetujui validitas transaksi.

Pendekatan ini menyelesaikan transaksi dalam 3-5 detik dibandingkan dengan waktu blok 10 menit Bitcoin.

XRP Ledger dapat memproses 1.500 transaksi per detik, menyelesaikan masing-masing dalam waktu kurang dari 5 detik.

Kapasitas maksimum Bitcoin sekitar 7 transaksi per detik.

Efisiensi energi adalah motivasi utama bagi para pengembang.

XRP Ledger menggunakan listrik jauh lebih sedikit daripada jaringan Bitcoin, dengan konsumsi energi sebanding dengan menjalankan server email.

Para pendiri ini membangun XRP khusus sebagai mata uang jembatan untuk pembayaran lintas batas, bukan terutama sebagai penyimpan nilai seperti Bitcoin.





Banyak orang mengacaukan perusahaan Ripple dengan cryptocurrency XRP.

Siapa yang menciptakan ripple XRPmelibatkan pemahaman perbedaan ini.

Tiga pengembang asli menciptakan XRP Ledger dan aset aslinya.

Ripple Labs menjadi perusahaan yang memanfaatkan XRP untuk solusi pembayaran perusahaan.

Chris Larsen ikut mendirikan Ripple untuk menjembatani keuangan tradisional dan teknologi blockchain.

Tidak seperti banyak proyek crypto yang berusaha menggantikan bank, Ripple bermitra dengan institusi keuangan untuk meningkatkan sistem pembayaran lintas batas mereka.

Perusahaan mengembangkan RippleNet, jaringan pembayaran di mana XRP berfungsi sebagai mata uang jembatan antara mata uang fiat yang berbeda.

Institusi keuangan besar termasuk SantanderdanStandard Chartered telah bekerja dengan teknologi Ripple.

Ripple memegang sebagian besar XRP dalam escrow, melepaskan token secara bertahap untuk mencegah banjir pasar.

Hubungan perusahaan dengan XRP tetap unik di ruang cryptocurrency.









David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto mengembangkan XRP Ledger pada tahun 2011-2012.

XRP Ledger diluncurkan pada Juni 2012 dengan semua 100 miliar token XRP diciptakan saat awal.

Tidak—XRP adalah cryptocurrency, sementara Ripple adalah perusahaan yang menggunakan XRP untuk solusi pembayaran.

XRP dihasilkan dari kolaborasi di antara tiga pengembang, tidak seperti pencipta pseudonim tunggal Bitcoin.

Para pendiri menginginkan alternatif yang lebih cepat dan lebih hemat energi untuk Bitcoin yang dirancang khusus untuk pembayaran.





Siapa yang menciptakan XRP?Jawabannya melibatkan David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto, yang membangun teknologinya, ditambah Chris Larsen, yang membantu mendirikan Ripple.

Tim ini menciptakan cryptocurrency yang dirancang untuk penggunaan pembayaran praktis daripada hanya spekulasi.

Memahami asal-usul XRP membantu investor menghargai mengapa ia beroperasi secara berbeda dari Bitcoin dan aset digital lainnya.

XRP Ledger terus berkembang sebagai proyek sumber terbuka, independen dari kontrol entitas tunggal mana pun.

