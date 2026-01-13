Ripple Mengirim Surat Baru ke SEC: Apa Artinya untuk XRP

Ripple telah mengirimkan surat struktur pasar baru kepada Crypto Task Force SEC, mendesak lembaga tersebut untuk menarik garis tegas antara penawaran sekuritas dan token yang mendasarinya yang mungkin diperdagangkan di pasar sekunder, sebuah kerangka yang dapat memengaruhi bagaimana XRP (pasca gugatan SEC) dan token lainnya diperlakukan dalam perdebatan pengungkapan dan yurisdiksi.

Dalam pengajuan 9 Januari 2026, yang ditandatangani oleh Chief Legal Officer Stuart Alderoty, General Counsel Sameer Dhond, dan Deputy General Counsel Deborah McCrimmon, Ripple memposisikan komentarnya sebagai masukan untuk pembuatan aturan atau pedoman Komisi yang sedang berjalan, secara eksplisit menghubungkan argumennya dengan upaya legislatif paralel di Capitol Hill.

Perusahaan tersebut merujuk pada surat-surat sebelumnya dari 21 Maret 2025 dan 27 Mei 2025, dan menunjuk pada CLARITY Act of 2025 dari House dan draf diskusi Senat sebagai bukti bahwa pilihan klasifikasi akan berdampak pada "yurisdiksi, pengungkapan, dan perlakuan pasar sekunder."

Ripple Mendesak SEC Untuk Memperkuat Status XRP Pasca Gugatan

Tesis inti Ripple adalah bahwa regulator harus menjauh dari "desentralisasi" sebagai metrik hukum karena ini "bukan keadaan biner" dan menciptakan "ketidakpastian yang tidak dapat ditoleransi," termasuk hasil "negatif palsu" dan "positif palsu".

Salah satu kekhawatiran utama Ripple adalah bahwa aset dapat diperlakukan sebagai terjebak dalam rezim sekuritas hanya karena entitas masih memegang inventaris atau terus berkontribusi pada pengembangan, sebuah poin yang jelas paralel dengan Ripple. Perusahaan masih memegang sebagian besar dari semua XRP dalam escrow mereka sementara divisi pengembang RippleX berkontribusi besar pada pengembangan XRP Ledger.

Sebaliknya, Ripple mendorong SEC untuk mendasarkan yurisdiksi pada "hak dan kewajiban hukum," menekankan janji yang dapat ditegakkan daripada narasi pasar tentang upaya yang sedang berlangsung. Surat tersebut berpendapat bahwa teori regulasi yang berfokus pada "upaya orang lain" berisiko meruntuhkan analisis Howey multi-bagian menjadi satu faktor dan, dalam pandangan Ripple, menyapu terlalu luas.

Bagian yang paling konsekuensial adalah argumen Ripple bahwa yurisdiksi SEC harus terikat waktu pada "masa hidup kewajiban," daripada memperlakukan aset sebagai terlabel permanen. Dalam bagian yang langsung menuju implikasi pasar sekunder, Ripple menulis:

Kerangka tersebut penting bagi XRP dan menarik paralel dengan gugatan SEC: apakah perdagangan pasar sekunder dari token dapat tetap tunduk pada pengawasan hukum sekuritas lama setelah distribusi awal, pemasaran, atau pernyataan era pengembangan. Ripple secara eksplisit menolak gagasan bahwa perdagangan sekunder aktif itu sendiri adalah kaitan yurisdiksi, membandingkan pasar kripto berkecepatan tinggi dengan komoditas spot seperti emas dan perak dan bahkan pasar sekunder untuk perangkat konsumen.

Ripple juga menghabiskan waktu yang berarti pada batas "penggalangan modal," berpendapat untuk privity sebagai garis terang yang membedakan distribusi primer dari perdagangan bursa di mana pihak lawan tidak diketahui dan penerbit adalah "hanya sebagai pelaku pasar lain."

Dalam konteks itu, surat tersebut memperingatkan bahwa memperlakukan setiap penjualan penerbit sebagai penggalangan modal abadi menciptakan "hasil yang menyimpang," termasuk apa yang disebutnya "Zombie Promise" dan "Operational Paralysis": bahasa yang, meskipun umum, jelas berbicara tentang kekhawatiran seputar inventaris token yang dipegang penerbit dan beban kepatuhan yang dapat melekat pada manajemen perbendaharaan dan praktik penjualan.

Secara terpisah, Ripple mendukung pengungkapan "fit-for purpose" dalam kasus di mana regulasi sekuritas benar-benar diperlukan, daripada memaksa "pendaftaran perusahaan penuh yang dirancang untuk ekuitas tradisional." Bagi pemegang XRP dan pelaku pasar, itu adalah sinyal arah: Ripple berpendapat untuk rezim di mana pemicu pengungkapan melekat pada janji spesifik atau bentuk kontrol yang sedang berlangsung, bukan pada token sebagai objek tanpa batas waktu.

Waktunya juga patut diperhatikan. Ripple memberi tanggal surat tersebut 9 Januari 2026, kurang dari seminggu sebelum markup 15 Januari tentang legislasi struktur pasar aset digital yang komprehensif di Komite Perbankan Senat AS, batas waktu yang mendekat yang dapat membentuk bagaimana bahasa klasifikasi, garis yurisdiksi, dan konsep pengungkapan mengeras menjadi teks legislatif.

Pada saat pers, XRP diperdagangkan pada $2,05.