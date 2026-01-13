Taruhan regulasi kripto AS meningkat saat surat baru Ripple SEC menekan SEC terkait yurisdiksi XRP dan token

Saat Kongres dan regulator bentrok mengenai aset digital, surat ripple sec yang baru ke Washington menggarisbawahi bagaimana klasifikasi XRP dapat membentuk fase berikutnya pengawasan kripto AS.

Ripple mendesak SEC untuk memisahkan status token dari penawaran sekuritas

Dalam pengajuan struktur pasar baru kepada Crypto Task Force SEC, Ripple mendesak badan tersebut untuk menarik garis hukum yang jelas antara penawaran sekuritas dan token mendasar yang kemudian diperdagangkan di pasar sekunder. Kerangka ini dapat terbukti penting bagi XRP dan cryptocurrency lainnya saat perdebatan pengungkapan dan yurisdiksi semakin intensif.

Surat tersebut, bertanggal 9 Januari 2026 dan dipublikasikan setelah pengajuannya, ditandatangani oleh Chief Legal Officer Stuart Alderoty, General Counsel Sameer Dhond, dan Deputy General Counsel Deborah McCrimmon. Selain itu, Ripple secara eksplisit memposisikan dokumen tersebut sebagai masukan untuk pembuatan aturan Komisi yang sedang berlangsung atau panduan interpretatif, bukan sekadar karya advokasi sekali jalan.

Ripple menghubungkan argumennya dengan upaya legislatif paralel di Capitol Hill, menandakan bahwa kebijakan badan dan undang-undang sekarang berada di jalur tabrakan. Perusahaan mengutip pengajuan sebelumnya dari 21 Maret 2025 dan 27 Mei 2025, dan merujuk pada CLARITY Act 2025 DPR, serta draft diskusi Senat, sebagai bukti bahwa keputusan klasifikasi akan berdampak pada "yurisdiksi, pengungkapan, dan perlakuan pasar sekunder."

Dari desentralisasi ke hak hukum sebagai pengujian inti

Tesis utama Ripple adalah bahwa regulator harus berhenti mengandalkan "desentralisasi" sebagai tolok ukur hukum. Perusahaan menyebut desentralisasi "bukan keadaan biner" dan berargumen bahwa itu menciptakan "ketidakpastian yang tidak dapat ditoleransi," menghasilkan hasil "negatif palsu" dan "positif palsu" ketika badan mencoba menerapkannya dalam penegakan hukum dan pembuatan aturan.

Salah satu kekhawatiran utama Ripple adalah bahwa aset kripto dapat terjebak tanpa batas waktu dalam rezim sekuritas hanya karena penerbit atau entitas afiliasi masih memegang inventaris yang signifikan atau terus berkontribusi pada pengembangan ekosistem. Kekhawatiran tersebut memiliki paralel yang jelas dengan situasi Ripple sendiri: perusahaan masih mengendalikan sebagian besar dari semua XRP dalam escrow, sementara divisi pengembang RippleX tetap menjadi kontributor utama evolusi XRP Ledger.

Alih-alih metrik desentralisasi, Ripple mendesak SEC untuk mendasarkan yurisdiksinya pada "hak dan kewajiban hukum," dengan fokus pada janji yang dapat ditegakkan daripada narasi pasar tentang upaya yang sedang berlangsung. Namun, perusahaan memperingatkan bahwa teori regulasi yang berlabuh pada "upaya orang lain" berisiko meruntuhkan analisis hukum sekuritas howey multi-faktor menjadi satu cabang yang menyapu terlalu luas di seluruh lanskap aset digital.

Yurisdiksi berbatas waktu dan implikasi pasar sekunder

Bagian paling konsekuensial dari pengajuan adalah usulan Ripple bahwa yurisdiksi SEC harus terikat pada "masa hidup kewajiban," bukan terikat secara permanen pada aset itu sendiri. Dengan kata lain, Komisi harus mengatur janji, bukan token, setelah kewajiban yang relevan telah berakhir atau dipenuhi.

Dalam bagian kunci yang ditujukan pada pasar sekunder, perusahaan menulis: "Yurisdiksi Komisi harus mengikuti masa hidup kewajiban; mengatur 'janji' selama ada, tetapi membebaskan 'aset' setelah janji itu dipenuhi atau berakhir. Faktor penentu adalah hak hukum pemegang, bukan harapan ekonomi mereka. Tanpa garis tegas itu, definisi sekuritas, dan batas yurisdiksi SEC, menjadi tidak berbentuk dan tidak terbatas."

Kerangka tersebut menyentuh inti postur pasca-gugatan XRP dan menimbulkan pertanyaan yang lebih luas: dapatkah perdagangan pasar sekunder token tetap berada di bawah pengawasan hukum sekuritas lama setelah distribusi awal, kampanye pemasaran, atau pernyataan era pengembangan telah memudar? Surat ripple sec bersikeras bahwa perdagangan sekunder yang aktif tidak boleh menjadi pengait yurisdiksi mandiri bagi SEC.

Selain itu, Ripple membandingkan perdagangan kripto berkecepatan tinggi dengan komoditas spot seperti emas dan perak, serta perdagangan sekunder dalam perangkat keras konsumen. Analogi ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pasar yang kuat dan likuid dalam suatu aset tidak secara otomatis mengubah aset tersebut menjadi sekuritas yang memerlukan pengawasan Komisi abadi.

Penggalangan modal, privitas, dan risiko inventaris penerbit

Perusahaan juga memberikan perhatian substansial pada batas antara pembentukan modal sejati dan aktivitas perdagangan rutin. Ripple berargumen bahwa privitas penggalangan modal harus berfungsi sebagai garis terang yang membedakan distribusi primer, di mana investor bertransaksi langsung dengan penerbit, dari perdagangan berbasis bursa di mana pihak lawan sebagian besar tidak dikenal dan penerbit hanya tampak sebagai aktor pasar lain.

Dalam konteks itu, surat memperingatkan bahwa memperlakukan setiap penjualan afiliasi penerbit sebagai penggalangan modal abadi akan menciptakan "hasil yang menyimpang" di seluruh industri. Ripple menciptakan frasa seperti "Zombie Promise" dan "Operational Paralysis" untuk menggambarkan skenario di mana inventaris token yang dipegang penerbit menjadi kewajiban regulasi, dengan beban kepatuhan berat yang melekat pada manajemen perbendaharaan standar dan praktik penjualan token.

Namun, argumen tersebut tidak murni bersifat mementingkan diri sendiri. Dengan menyoroti inventaris token penerbit dan operasi perbendaharaan, Ripple menyelaraskan kekhawatirannya dengan proyek token lain yang diluncurkan dengan cadangan besar atau pasokan yang dikendalikan yayasan, banyak di antaranya sekarang bergulat dengan pertanyaan serupa tentang bagaimana dan kapan penjualan mereka memasuki wilayah sekuritas.

Pengungkapan yang ditargetkan daripada pendaftaran perusahaan penuh

Pada front pengungkapan, Ripple mendukung rezim "sesuai tujuan" dalam situasi di mana hukum sekuritas benar-benar berlaku. Daripada memaksa penerbit ke dalam "pendaftaran perusahaan penuh yang dirancang untuk ekuitas tradisional," perusahaan mendesak SEC untuk mengkalibrasi persyaratan informasi terhadap janji spesifik yang dibuat kepada pembeli dan terhadap bentuk kontrol atau pengambilan keputusan berkelanjutan yang mempengaruhi pemegang token.

Meski begitu, perusahaan tidak berargumen untuk lanskap bebas pengungkapan. Ripple secara tegas mendukung pengungkapan sesuai tujuan di mana investor menerima hak hukum yang ditentukan atau di mana aktor pusat terus menjalankan kontrol yang berarti atas parameter protokol atau pasokan token. Perbedaan penting, menurut pandangannya, adalah bahwa kewajiban harus melekat pada komitmen penerbit, bukan pada aset digital sebagai objek yang membawa label sekuritas selamanya.

Bagi pemegang XRP dan peserta pasar, posisi ini mengirimkan sinyal arah yang jelas tentang status regulasi xrp. Ripple mengadvokasi kerangka kerja di mana kewajiban dan pemicu pelaporan dikaitkan dengan komitmen atau struktur kontrol tertentu, sementara perdagangan sehari-hari dalam token akan berada di luar yurisdiksi sekuritas setelah komitmen tersebut berakhir.

Waktu legislatif dan pertarungan struktur pasar kripto yang lebih luas

Waktu pengajuan menggarisbawahi taruhan politik yang tinggi. Ripple memberi tanggal surat 9 Januari 2026, kurang dari seminggu sebelum markup terjadwal 15 Januari di Komite Perbankan Senat AS tentang legislasi struktur pasar aset digital yang komprehensif. Sesi tersebut diharapkan membentuk bagaimana bahasa klasifikasi, batas yurisdiksi, dan konsep pengungkapan dikukuhkan menjadi teks undang-undang.

Di latar belakang, beberapa draft tagihan struktur pasar kripto 2025 dan proposal tagihan struktur pasar kripto Senat yang bersaing telah memberi tahu badan federal bahwa Kongres mungkin segera menggambar ulang otoritas mereka. Intervensi terbaru Ripple mencoba mempengaruhi di mana garis jatuh antara regulasi sekuritas, pengawasan komoditas, dan kerangka kerja khusus untuk token pembayaran dan utilitas.

Selain itu, peserta industri melihat legislasi struktur pasar kripto yang muncul sebagai pengujian apakah pembuat undang-undang dapat merekonsiliasi kewajiban perdagangan, kustodian, dan pengungkapan tanpa mengekang inovasi. Penekanan Ripple pada yurisdiksi berbatas waktu dan aturan pasar sekunder yang jelas bertujuan untuk membentuk kompromi legislatif tersebut, terutama seputar perlakuan token yang beralih dari instrumen pendanaan awal ke aset jaringan yang dipegang secara luas.

Reaksi pasar dan prospek untuk XRP

Meskipun surat itu sendiri ditujukan kepada pembuat kebijakan daripada pedagang, pasar sudah mengawasi petunjuk tentang bagaimana aturan AS akan berkembang. Pada saat pers, XRP diperdagangkan pada $2,05, mencerminkan pasar yang masih memperhitungkan risiko regulasi dan potensi kenaikan dari status yang lebih jelas di Amerika Serikat dan yurisdiksi besar lainnya.

Namun, aksi harga pada grafik teknis menunjukkan resistensi tetap kuat. Analis mencatat bahwa XRP baru-baru ini ditolak pada level 0,382 Fib pada grafik 1 minggu, menurut data XRPUSDT di TradingView.com. Penolakan tersebut dapat meredam momentum bullish jangka pendek meskipun perkembangan hukum dan kebijakan menciptakan narasi jangka panjang seputar perlakuan pasar sekunder.

Singkatnya, pengajuan Ripple Januari 2026 kepada SEC mencoba mendefinisikan ulang bagaimana kewajiban, bukan token, menjangkarkan yurisdiksi sekuritas. Dengan menekankan hak hukum, pengawasan berbatas waktu, dan pengungkapan yang disesuaikan, perusahaan berharap untuk mengamankan kerangka kerja yang tahan lama untuk XRP dan pasar kripto yang lebih luas saat pembuat undang-undang dan regulator AS menyelesaikan pendekatan mereka.