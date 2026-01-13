Protokol Midnight Cardano akan Mengintegrasikan Fitur DeFi Bitcoin dan XRP

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, baru-baru ini menyoroti fokus yang semakin meningkat pada integrasi kasus penggunaan DeFi Bitcoin dan XRP melalui protokol Midnight. Langkah ini menandakan dedikasi Cardano untuk menjembatani ekosistem blockchain dan meningkatkan interoperabilitas, sejalan dengan pernyataan Hoskinson sebelumnya mengenai tujuan platform tersebut.

Dalam percakapan baru-baru ini, Hoskinson merinci bagaimana protokol Midnight Cardano akan menghubungkan DeFi Bitcoin dan XRP dengan solusi privasi. Ia menekankan bahwa protokol yang akan datang akan berfungsi sebagai jembatan, memungkinkan interaksi antara berbagai blockchain sambil mempertahankan privasi di setiap tingkat. Menurut Hoskinson, arsitektur protokol Midnight akan memungkinkan aset Bitcoin dan XRP untuk terlibat dalam aktivitas keuangan terdesentralisasi tanpa mengungkapkan data transaksi.

Privasi dan Interoperabilitas Blockchain

Fitur utama Midnight adalah kemampuannya untuk menyediakan privasi bagi kontrak pintar, menggunakan kriptografi zero-knowledge. Hoskinson mencatat bahwa ini bisa menjadi pengubah permainan untuk DeFi Bitcoin dan XRP, yang saat ini tidak memiliki fitur privasi. Dengan lapisan privasi ini, pengguna akan dapat terlibat dalam aktivitas seperti peminjaman dan yield farming, tanpa mengekspos riwayat transaksi mereka. Integrasi ini dapat membuka likuiditas yang signifikan yang terikat dalam instrumen keuangan yang sadar privasi.

Hoskinson memandang Midnight sebagai langkah maju yang signifikan dalam evolusi Cardano, memposisikannya sebagai cryptocurrency "generasi keempat". Tidak seperti kompetisi blockchain Layer-1 tradisional, Midnight bertujuan untuk menyediakan infrastruktur lintas-rantai. Hoskinson menyoroti potensi jangka panjang infrastruktur ini untuk aplikasi terdesentralisasi (dApps), terutama di sektor-sektor di mana privasi sangat penting.

Kolaborasi Ripple dan Prospek Masa Depan

Membangun kesuksesan inisiatif airdrop Cardano, Hoskinson menyatakan minatnya untuk berkolaborasi dengan Ripple, terutama karena Cardano terus menyempurnakan penawaran DeFi-nya. Penambahan dukungan Lace Wallet untuk altcoin tersebut semakin memperkuat rencana Cardano untuk memasuki ruang DeFi. Kolaborasi ini dapat meningkatkan likuiditas dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam layanan keuangan terdesentralisasi di berbagai jaringan.

Kesimpulannya, integrasi kemampuan DeFi Bitcoin dan XRP dengan protokol Midnight Cardano merupakan langkah signifikan dalam upaya menuju interoperabilitas blockchain yang ditingkatkan privasinya. Dengan pengembangan proyek yang sedang berlangsung, Cardano bertujuan untuk menawarkan solusi inovatif untuk generasi berikutnya dari keuangan terdesentralisasi.

