Bank Digital UAE Zand Mengintegrasikan XDC Network untuk Memperluas Pembayaran dan Kustodi Blockchain

Zand menyelesaikan integrasi XDC Network untuk pembayaran blockchain dan kustodian institusional, menunggu persetujuan regulasi UEA.

Kemitraan mencakup ComTech Gold untuk perdagangan emas berbasis blockchain; transaksi XDC selaras dengan standar ISO 20022.

Zand, sebuah grup fintech dan perbankan digital berbasis UEA yang menggunakan AI dan blockchain, telah menyelesaikan integrasi dengan XDC Network untuk mendukung pembayaran berbasis blockchain dan kustodian aset digital untuk klien korporat dan institusional. Perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan penyelesaian integrasi di Dubai pada hari Senin.

Berdasarkan pengaturan tersebut, Zand berencana menawarkan kustodian aset digital tingkat institusional yang memungkinkan klien yang memenuhi syarat untuk menyimpan aset pada infrastruktur XDC Network. Para mitra mengatakan integrasi ini akan menyediakan jalur pembayaran yang lebih cepat, lebih transparan, dan hemat biaya untuk pelanggan bisnis.

Chief Executive Officer Zand Michael Chan mengatakan bank sedang membangun produk keuangan berbasis blockchain. Ini akan menjembatani layanan keuangan tradisional dengan alat keuangan terdesentralisasi dan mendukung ekonomi digital. Co-Founder XDC Network Ritesh Kakkad mengatakan bank digital dan platform blockchain perusahaan dapat bekerja sama dalam layanan pembayaran dan tokenisasi, dengan fokus pada kepatuhan dan utilitas untuk kasus penggunaan dunia nyata.

Integrasi XDC Menargetkan Pembayaran dan Penyelarasan ISO 20022

XDC Network mengatakan transaksi di jaringannya dirancang untuk selaras dengan ISO 20022, sebuah standar pesan keuangan yang digunakan di seluruh pembayaran dan komunikasi sekuritas. Para mitra menggambarkan standar tersebut sebagai pendukung interoperabilitas dengan sistem keuangan yang ada dan membantu mempertahankan kompatibilitas dengan kerangka regulasi.

Seperti yang sebelumnya kami liput, ISO 20022 menstandarkan data transaksi, yang dapat mendukung otomatisasi dan konsistensi operasional di seluruh institusi dan pembayaran.

Integrasi ini mencakup inisiatif pasar komoditas melalui ComTech Gold, yang menurut para mitra dimaksudkan untuk menyederhanakan proses di pasar perdagangan emas. ComTech Gold menggabungkan fitur investasi emas tradisional dengan catatan berbasis blockchain untuk kepemilikan dan transfer.

Proyek tersebut mencatat bahwa klien korporat dan institusional akan dapat mengakses pembayaran berbasis blockchain dan layanan kustodian di jaringan.

Oleh karena itu, pekerjaan ini akan mendukung aktivitas lintas batas dan penyelesaian institusional untuk alur kerja perbendaharaan korporat dan pembiayaan perdagangan. Namun, kedua mitra tidak memberikan tanggal peluncuran spesifik untuk akses klien ke penawaran kustodian, mencatat bahwa ketersediaan layanan bergantung pada izin regulasi.

Selain itu, akhir Desember tahun lalu, CNF melaporkan bahwa tZERO menambahkan XDC Network dan Algorand ke infrastruktur tokenisasi multi-chain yang diatur. Pembaruan tersebut memperluas dukungan jaringan tZERO melampaui Avalanche, Tezos, dan Ethereum, memberikan lebih banyak pilihan kepada penerbit untuk sekuritas yang ditokenisasi.

Pada saat penulisan, XDC diperdagangkan pada $0,04661, turun 2,41% selama 24 jam terakhir.