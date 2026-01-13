Panik Stablecoin? Profesor Mengatakan Bank Mengejar Mitos, Bukan Fakta

Profesor adjunct Columbia Business School Omid Malekan menantang apa yang disebutnya sebagai lima kesalahpahaman umum industri perbankan tentang imbal hasil stablecoin saat Kongres memajukan rancangan undang-undang struktur pasar menuju markup bulan ini.

Dia menolak klaim bahwa stablecoin akan secara otomatis menguras deposito bank atau meruntuhkan pinjaman, dan berargumen bahwa pertarungan sebenarnya adalah tentang siapa yang menerima bunga atas cadangan yang mendukung token tersebut.

"Saya kecewa bahwa legislasi struktur pasar tampaknya tertahan oleh masalah imbal hasil stablecoin," katanya. "Sebagian besar kekhawatiran yang beredar di Washington didasarkan pada mitos yang tidak berdasar," tambah Malekan.

Kesalahpahaman Tentang Imbal Hasil Stablecoin

Berdasarkan laporan, Malekan menyebutkan lima poin spesifik di mana poin pembicaraan industri telah menyimpang dari fakta. Dia mengatakan stablecoin sepenuhnya dicadangkan dalam banyak kasus, dan bahwa penerbit sering memarkir cadangan dalam Treasury bills dan rekening bank — aktivitas yang dapat memberi makan, bukan menguras, bisnis perbankan.

Dia juga mencatat bahwa banyak kredit AS disalurkan di luar bank komunitas, melalui dana pasar uang dan pemberi pinjaman swasta, sehingga kaitan antara stablecoin dan pinjaman bank tidak sedirect seperti yang tersirat dalam beberapa pernyataan industri.

Bank Menekan Pembuat Undang-Undang Terkait Aturan Imbal Hasil

Para pembuat undang-undang berlomba menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum markup komite. Komite Perbankan Senat dijadwalkan untuk melakukan markup teks struktur pasar pada 15 Januari 2026, dan sumber mengatakan negosiator tetap terpecah tentang apakah akan membatasi pengaturan imbal hasil pihak ketiga yang terkait dengan stablecoin.

Bank komunitas dan kelompok perdagangan telah mendesak senator untuk menutup apa yang mereka sebut "celah imbal hasil," dengan mengatakan hadiah yang tidak diatur dapat menarik deposito dan meningkatkan risiko likuiditas.

Siapa yang Menangkap Bunga Itu Penting

Malekan memusatkan perhatian pada distribusi bunga dari aset cadangan. Menurut komentarnya, pilihan kebijakan bukan tentang melarang stablecoin tetapi tentang memutuskan apakah bank atau penerbit kripto menangkap pengembalian atas cadangan.

Jika penerbit diizinkan untuk berbagi bunga atau hadiah dengan pelanggan, itu dapat menekan keuntungan bank — poin yang dibuat bank dengan keras dalam sidang dan surat kepada pembuat undang-undang.

Penyusunan Dokumen Dan Tawar-Menawar Menit Terakhir

Laporan telah mengungkapkan bahwa staf komite berlomba untuk mengajukan teks struktur pasar bipartisan dan merekonsiliasi bahasa imbal hasil menjelang tenggat minggu ini. Negosiasi berlanjut hingga sesi larut malam saat senator mempertimbangkan kompromi yang dapat mengizinkan beberapa bentuk hadiah sambil menjaga dari risiko penarikan dan disintermediasi bank.

