Peringatan Harga Dogecoin (DOGE): Penurunan 50% Akan Datang?

Meskipun meme coin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar mengalami peningkatan substansial di awal 2026, koin ini mengalami penurunan yang jelas selama beberapa hari terakhir.

Beberapa analis berpendapat tren penurunan mungkin akan menguat, memperkirakan potensi kejatuhan 50%.

Penurunan Lebih Lanjut?

Pada 6 Januari, DOGE naik ke puncak lokal di atas $0,15, tetapi sejak saat itu, bears telah mengambil alih kendali, dan saat ini bernilai sekitar $0,13 (menurut data CoinGecko).

Analis terkenal Ali Martinez memberikan perhatian khusus pada kinerja harga meme coin ini dan berasumsi bahwa jika penjualan berlanjut, kemungkinan akan menemukan support di $0,06 (penurunan 53% dari level saat ini). Perlu dicatat bahwa penurunan dengan besaran tersebut akan menandai level terendah aset sejak November 2023.

Kurangnya minat serius terhadap ETF DOGE spot juga merupakan kabar buruk bagi bulls. Grayscale meluncurkan produk pertama semacam itu di AS pada akhir tahun lalu, sementara Bitwise menyusul tak lama kemudian.

Menurut data dari SoSoValue, kendaraan investasi ini telah menarik kurang dari $7 juta dalam arus masuk bersih kumulatif hingga saat ini. Angka ini cukup mengecewakan dan menunjukkan bahwa pemain besar seperti dana pensiun, hedge funds, dan manajer aset masih enggan untuk ikut serta.

Sebagai perbandingan, ETF XRP spot (yang juga debut menjelang akhir 2025) telah menghasilkan arus masuk bersih kumulatif lebih dari $1,22 miliar.

Skenario Bullish

Bertentangan dengan asumsi pesimistis Martinez, banyak pengamat pasar lainnya percaya bahwa harga DOGE berada di ambang kebangkitan besar. Pengguna X CryptoPulse menguraikan tiga faktor kunci, termasuk volume breakout yang kuat, pembentukan golden cross RSI, dan MACD di zona bullish, untuk memprediksi bahwa meme coin ini mungkin melonjak ke $0,20-$0,21 dalam jangka pendek.

Bitcoinsensus bahkan lebih optimis. Mereka berpendapat bahwa siklus bull DOGE akan terulang, memperkirakan lonjakan 900% hingga setinggi $1,80.

Sementara itu, whales telah melakukan pembelian besar-besaran akhir-akhir ini, yang pasti ditafsirkan sebagai elemen positif. Pengguna X CEO mengungkapkan bahwa investor besar telah mengakumulasi hampir 140 juta DOGE (hampir $20 juta) dalam rentang waktu hanya 12 jam.

Upaya berkelanjutan di bidang ini mengurangi pasokan beredar aset dan dapat mempengaruhi kenaikan harga (jika permintaan tetap sama atau meningkat). Selain itu, tindakan whales dapat menarik pemain yang lebih kecil, yang dapat mendistribusikan modal segar ke dalam ekosistem.

