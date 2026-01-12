BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
21Shares telah melewati tahapan regulasi untuk meluncurkan ETF Dogecoin spot di Nasdaq. Peluncuran ini menempatkan produk 21Shares setara dengan ETF Dogecoin yang sudah ada. 21Shares21Shares telah melewati tahapan regulasi untuk meluncurkan ETF Dogecoin spot di Nasdaq. Peluncuran ini menempatkan produk 21Shares setara dengan ETF Dogecoin yang sudah ada. 21Shares

Dogecoin Memasuki Babak Baru saat 21Shares Bersiap Meluncurkan DOGE Spot ETF Minggu Ini

Penulis: Crypto News FlashSumber: Crypto News Flash
2026/01/12 17:30
DOGE
DOGE$0.14475-2.38%
Union
U$0.003038+4.75%
  • 21Shares telah melewati langkah regulasi untuk meluncurkan ETF Dogecoin spot di Nasdaq.
  • Peluncuran ini menempatkan produk 21Shares setara dengan ETF Dogecoin yang sudah ada.

21Shares semakin dekat untuk meluncurkan ETF Dogecoin spot setelah mengajukan prospektus final kepada U.S. Securities and Exchange Commission. Pengajuan tersebut membuka jalan bagi produk untuk dicatatkan di Nasdaq dengan simbol ticker TDOG, memposisikannya untuk mulai diperdagangkan sedini minggu ini. Hasilnya, Dogecoin menjadi salah satu dari sedikit aset digital yang memiliki beberapa produk ETF spot aktif di pasar AS.

Pengajuan ETF Menandakan Akses Institusional yang Berkembang untuk Dogecoin

Dana baru ini bergabung dengan gelombang kecil namun berkembang dari ETF Dogecoin spot yang sudah tersedia. Produk dari Grayscale dan Bitwise telah diluncurkan, menciptakan saluran yang diatur untuk eksposur terhadap cryptocurrency berbasis meme. 

Produk 21Shares melacak harga DOGE spot dengan CF Dogecoin-Dollar US Settlement Price Index. Produk ini menyediakan eksposur langsung tanpa memerlukan leverage atau strategi perdagangan spekulatif. Saham dibuat dan ditebus dalam blok 10.000, yang dikenal sebagai keranjang, dan Dogecoin hanya berpindah masuk atau keluar dari trust selama waktu tersebut. Akibatnya, strukturnya mirip dengan ETF kripto spot lainnya yang bertujuan untuk memberikan refleksi dekat terhadap harga aset dasar.

ETF ini memiliki biaya manajemen sebesar 0,50%, yang diakumulasikan setiap hari dan dibayarkan setiap minggu dalam DOGE. Tidak ada pengabaian biaya yang diungkapkan. Tugas administratif diberikan kepada The Bank of New York Mellon, dan layanan kustodian dibagi antara Coinbase Custody Trust, Anchorage Digital Bank dan BitGo. Wilmington Trust menyediakan dukungan wali untuk tata kelola dan pengawasan operasional.

Kemitraan Korporat Memperluas Jejak Strategis Dogecoin

Di samping perkembangan ETF, ekosistem Dogecoin juga berkembang di front korporat. Seperti yang kami laporkan sebelumnya, House of Doge, yang berfungsi sebagai sayap yang berfokus pada bisnis dari Dogecoin Foundation, telah menguraikan rencana untuk berkolaborasi dengan dua perusahaan Jepang. Strategi ini berfokus pada tokenisasi yang diatur, integrasi pembayaran dan inisiatif aset dunia nyata yang berfokus pada struktur pasar Jepang.

Peta jalan berfokus pada fase koperatif alih-alih memperkenalkan satu produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang aman dan terukur untuk mendukung penggunaan Dogecoin dalam bisnis sehari-hari. Dalam jangka panjang, inisiatif semacam itu akan membantu menjadikan DOGE alat pertukaran yang berguna, berlawanan dengan menjadi aset yang sangat spekulatif.

Harga DOGE Bertahan dalam Rentang 

Dogecoin diperdagangkan pada $0,137, mencatat penurunan 1,22% selama 24 jam terakhir. Aksi harga telah stabil sejak rebound awal Januari, yang membawa DOGE secara singkat ke rentang pertengahan $0,15. Namun, penjual terus membatasi kenaikan di dekat level resistensi sebelumnya.

Indikator teknis menunjukkan konsolidasi daripada percepatan ideal dari garis tren. Moving average eksponensial 9 hari, yang berada tepat di atas 0,1403, memberikan titik resistensi jangka pendek. Sementara itu, RSI 14 hari masih dalam kisaran rendah 50-an, yang mencerminkan momentum netral dibandingkan dengan momentum bearish sebelumnya. Support bertahan pada 0,135, dengan basis superior sekitar 0,120. Di sisi positif, aksi jangka panjang di atas $0,145 akan membuka target baru. 

Sumber: TradingView.com ]]>
Peluang Pasar
Logo DOGE
Harga DOGE(DOGE)
$0.14475
$0.14475$0.14475
-2.84%
USD
Grafik Harga Live DOGE (DOGE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59