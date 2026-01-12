Dogecoin Memasuki Babak Baru saat 21Shares Bersiap Meluncurkan DOGE Spot ETF Minggu Ini

21Shares telah melewati langkah regulasi untuk meluncurkan ETF Dogecoin spot di Nasdaq.

Peluncuran ini menempatkan produk 21Shares setara dengan ETF Dogecoin yang sudah ada.

21Shares semakin dekat untuk meluncurkan ETF Dogecoin spot setelah mengajukan prospektus final kepada U.S. Securities and Exchange Commission. Pengajuan tersebut membuka jalan bagi produk untuk dicatatkan di Nasdaq dengan simbol ticker TDOG, memposisikannya untuk mulai diperdagangkan sedini minggu ini. Hasilnya, Dogecoin menjadi salah satu dari sedikit aset digital yang memiliki beberapa produk ETF spot aktif di pasar AS.

Pengajuan ETF Menandakan Akses Institusional yang Berkembang untuk Dogecoin

Dana baru ini bergabung dengan gelombang kecil namun berkembang dari ETF Dogecoin spot yang sudah tersedia. Produk dari Grayscale dan Bitwise telah diluncurkan, menciptakan saluran yang diatur untuk eksposur terhadap cryptocurrency berbasis meme.

Produk 21Shares melacak harga DOGE spot dengan CF Dogecoin-Dollar US Settlement Price Index. Produk ini menyediakan eksposur langsung tanpa memerlukan leverage atau strategi perdagangan spekulatif. Saham dibuat dan ditebus dalam blok 10.000, yang dikenal sebagai keranjang, dan Dogecoin hanya berpindah masuk atau keluar dari trust selama waktu tersebut. Akibatnya, strukturnya mirip dengan ETF kripto spot lainnya yang bertujuan untuk memberikan refleksi dekat terhadap harga aset dasar.

ETF ini memiliki biaya manajemen sebesar 0,50%, yang diakumulasikan setiap hari dan dibayarkan setiap minggu dalam DOGE. Tidak ada pengabaian biaya yang diungkapkan. Tugas administratif diberikan kepada The Bank of New York Mellon, dan layanan kustodian dibagi antara Coinbase Custody Trust, Anchorage Digital Bank dan BitGo. Wilmington Trust menyediakan dukungan wali untuk tata kelola dan pengawasan operasional.

Kemitraan Korporat Memperluas Jejak Strategis Dogecoin

Di samping perkembangan ETF, ekosistem Dogecoin juga berkembang di front korporat. Seperti yang kami laporkan sebelumnya, House of Doge, yang berfungsi sebagai sayap yang berfokus pada bisnis dari Dogecoin Foundation, telah menguraikan rencana untuk berkolaborasi dengan dua perusahaan Jepang. Strategi ini berfokus pada tokenisasi yang diatur, integrasi pembayaran dan inisiatif aset dunia nyata yang berfokus pada struktur pasar Jepang.

Peta jalan berfokus pada fase koperatif alih-alih memperkenalkan satu produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang aman dan terukur untuk mendukung penggunaan Dogecoin dalam bisnis sehari-hari. Dalam jangka panjang, inisiatif semacam itu akan membantu menjadikan DOGE alat pertukaran yang berguna, berlawanan dengan menjadi aset yang sangat spekulatif.

Harga DOGE Bertahan dalam Rentang

Dogecoin diperdagangkan pada $0,137, mencatat penurunan 1,22% selama 24 jam terakhir. Aksi harga telah stabil sejak rebound awal Januari, yang membawa DOGE secara singkat ke rentang pertengahan $0,15. Namun, penjual terus membatasi kenaikan di dekat level resistensi sebelumnya.

Indikator teknis menunjukkan konsolidasi daripada percepatan ideal dari garis tren. Moving average eksponensial 9 hari, yang berada tepat di atas 0,1403, memberikan titik resistensi jangka pendek. Sementara itu, RSI 14 hari masih dalam kisaran rendah 50-an, yang mencerminkan momentum netral dibandingkan dengan momentum bearish sebelumnya. Support bertahan pada 0,135, dengan basis superior sekitar 0,120. Di sisi positif, aksi jangka panjang di atas $0,145 akan membuka target baru.

Sumber: TradingView.com ]]>