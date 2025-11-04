Fitur Konversi Limit memungkinkan pengguna untuk menukar aset dengan harga yang telah ditentukan. Ketika harga pasar mencapai atau melampaui limit yang Anda tetapkan, sistem akan otomatis mengeksekusiFitur Konversi Limit memungkinkan pengguna untuk menukar aset dengan harga yang telah ditentukan. Ketika harga pasar mencapai atau melampaui limit yang Anda tetapkan, sistem akan otomatis mengeksekusi
Belajar/Panduan Pemula/Spot/Cara Menggu... Limit MEXC

Cara Menggunakan Konversi Limit MEXC

Pemula
4 November 2025MEXC
0m
#Pemula
MX Token
MX$2.1463+0.27%
Orderly Network
ORDER$0.1643-4.42%
Masa
MASA$0.00654+9.00%
Tune.FM
JAM$0.0000742-6.66%
INI
INI$0.04595+14.16%

Fitur Konversi Limit memungkinkan pengguna untuk menukar aset dengan harga yang telah ditentukan. Ketika harga pasar mencapai atau melampaui limit yang Anda tetapkan, sistem akan otomatis mengeksekusi perdagangan, sehingga Anda dapat menyelesaikan konversi pada harga yang diinginkan bahkan di pasar yang volatil.

Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang perdagangan Konversi MEXC, Anda dapat membaca "Apa itu Konversi MEXC?"

1. Cara Menggunakan Konversi Limit MEXC


1.1 Web


Langkah 1: Buka halaman Konversi Limit.

Buka dan masuk ke situs web resmi MEXC. Di bilah navigasi atas dalam bagian Spot, pilih Konversi, lalu klik Limit untuk masuk ke halaman Konversi Limit.


Langkah 2: Pilih aset yang akan dikonversi dan jumlahnya, lalu tetapkan harga limit.

Misalnya, untuk mengonversi USDT ke MX, buka halaman Konversi Limit, masukkan target harga yang diinginkan, seperti konversi 3 USDT ke 3 MX.

Sebelum memasukkan harga target, sistem akan menampilkan kurs terkini secara aktual untuk membantu Anda menyesuaikan order.


Langkah 3: Konfirmasi order.

Klik Pratinjau Konversi untuk meninjau jumlah, harga limit, dan masa berlaku order. Setelah semuanya benar, klik Konversi untuk memasang order.


Sistem akan membuat limit order, lalu mengirimkannya ke sistem Konversi Limit. Konversi Anda akan dieksekusi secara otomatis setelah pasar mencapai harga yang Anda tetapkan.


Setelah memasang order, jumlah order akan dibekukan selama masa berlakunya. Dana tidak dapat digunakan untuk transaksi lain, investasi, atau penarikan hingga order dieksekusi atau dibatalkan. Setelah limit order dibatalkan, sistem akan segera membuka aset terkait.

1.2 Aplikasi


Langkah 1: Di beranda, ketuk LainnyaAsetKonversiLimit.

Langkah 2: Misalnya, untuk mengonversi USDT ke MX, masukkan harga target di halaman Konversi Limit, seperti 3 USDT ke 3 MX.

Langkah 3: Ketuk Pratinjau Konversi, tinjau jumlah konversi, harga limit, dan masa berlaku. Jika semua detail sudah benar, ketuk Konversi.

Setelah memasang order, jumlah order akan dibekukan selama masa berlakunya. Dana tidak dapat digunakan untuk transaksi lain, investasi, atau penarikan hingga order dieksekusi atau dibatalkan. Setelah limit order dibatalkan, sistem akan segera membuka aset terkait.

Catatan:
1) Meskipun harga pasar mencapai harga yang telah Anda tetapkan untuk sesaat, order mungkin tidak dapat segera dieksekusi karena likuiditas tidak cukup.
2) Harga eksekusi aktual mungkin sedikit berbeda karena kedalaman pasar atau keterlambatan dalam pencocokan.
3) Jika harga limit ditetapkan terlalu rendah atau terlalu tinggi, sistem akan mengaktifkan perlindungan harga. Jika terpicu saat volatilitas pasar tinggi, sistem dapat membatalkan order secara otomatis pada tingkat eksekusi yang sangat rendah untuk mencegah pengguna mengalami kerugian.

2. Cara Melihat dan Membatalkan Order Konversi Limit MEXC


Order Konversi Limit berlaku selama 30 hari secara default. Anda dapat menyesuaikan masa berlakunya secara manual. Jika order tidak dieksekusi dalam masa berlakunya, sistem akan otomatis membatalkannya, lalu membuka aset yang dibekukan.


2.1 Web


Di halaman Konversi MEXC, ketuk Order Konversi.


Pada tab Order Terbuka di halaman Order Konversi, Anda dapat melihat semua order Konversi Limit yang aktif. Untuk membatalkan order, klik Batalkan, lalu sistem akan segera membuka aset terkait.


Di halaman Riwayat Konversi, Anda dapat melihat informasi eksekusi yang mendetail untuk order Konversi Limit Anda sebelumnya.


2.2 Aplikasi


1) Ketuk Order Konversi di bagian bawah halaman Konversi.
2) Pada bagian Order Terbuka di halaman Order Konversi, Anda dapat melihat order Konversi Limit yang aktif. Untuk membatalkan order, ketuk Batalkan, lalu sistem akan segera membuka aset terkait.
3) Di halaman Riwayat Konversi, Anda dapat melihat informasi eksekusi yang mendetail untuk order Konversi Limit Anda sebelumnya.

3. Keunggulan Konversi Limit MEXC


Kontrol harga yang tepat: Tetapkan harga beli atau jual ideal Anda tanpa harus terus-menerus memantau pasar. Sistem akan otomatis mengeksekusi ketika harga pasar mencapai limit yang Anda tetapkan untuk membantu Anda menyelesaikan konversi pada harga target.

Mengurangi perdagangan emosional: Limit order dieksekusi secara otomatis untuk mencegah keputusan impulsif yang disebabkan oleh volatilitas jangka pendek atau emosi, sehingga perdagangan menjadi lebih disiplin dan strategis.

Meningkatkan efisiensi modal: Dengan menetapkan target beli atau jual terlebih dahulu, Anda dapat merespons fluktuasi pasar secara fleksibel tanpa harus terus-menerus memantau harga, sehingga perdagangan di luar jam sibuk menjadi lebih efisien.

Aman dan terkontrol: Dana akan dibekukan di akun Anda selama limit order aktif dan tidak akan digunakan secara otomatis untuk tujuan lain. Jika Anda membatalkan order, aset akan segera dibuka dan tersedia untuk digunakan.

Eksekusi order Konversi Limit bergantung pada harga pasar, likuiditas, dan kedalaman. Jika harga limit yang ditetapkan jauh dari harga pasar saat ini, order tersebut mungkin tetap tidak terisi untuk waktu yang lama. Anda disarankan untuk menetapkan limit yang wajar dan memantau status order secara berkala untuk menyesuaikan atau membatalkan seperlunya guna memastikan fleksibilitas dalam penggunaan dana.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Cara Berdagang Futures Saham di MEXC

Cara Berdagang Futures Saham di MEXC

Futures Saham Berbasis Kripto adalah derivatif keuangan yang mengintegrasikan ekuitas AS (saham perusahaan publik AS) dengan pasar mata uang kripto melalui perdagangan berbasis Futures. Instrumen ini

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

1. Proses Masuk1.1 Bagaimana cara untuk masuk jika nomor ponsel dan email saya tidak dapat diakses?Jika Anda ingat kata sandi masuk akun:Di Web: Pada halaman masuk resmi, masukkan akun dan kata sandi

Apa Itu MEXC Earn？

Apa Itu MEXC Earn？

1. Apa itu MEXC Earn?MEXC Earn adalah produk terpadu yang diluncurkan oleh MEXC untuk membantu pengguna menemukan berbagai peluang meraih penghasilan dengan memiliki token. Produk ini meliputi tabunga

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT