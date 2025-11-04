Cara Menggunakan Konversi Limit MEXC





Konversi FiturLimit memungkinkan pengguna untuk menukar aset dengan harga yang telah ditentukan. Ketika harga pasar mencapai atau melampaui limit yang Anda tetapkan, sistem akan otomatis mengeksekusi perdagangan, sehingga Anda dapat menyelesaikan konversi pada harga yang diinginkan bahkan di pasar yang volatil.





Apa itu Konversi MEXC? Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang perdagangan Konversi MEXC, Anda dapat membaca "













Langkah 1: Buka halaman Konversi Limit.





situs web Spot, pilih Konversi Limit untuk masuk ke halaman Konversi Limit. Buka dan masuk keresmi MEXC. Di bilah navigasi atas dalam bagian, pilih, lalu klikuntuk masuk ke halaman Konversi Limit.









Langkah 2: Pilih aset yang akan dikonversi dan jumlahnya, lalu tetapkan harga limit.





Misalnya, untuk mengonversi USDT ke MX, buka halaman Konversi Limit, masukkan target harga yang diinginkan, seperti konversi 3 USDT ke 3 MX.





Sebelum memasukkan harga target, sistem akan menampilkan kurs terkini secara aktual untuk membantu Anda menyesuaikan order.









Langkah 3: Konfirmasi order.





Klik Pratinjau Konversi untuk meninjau jumlah, harga limit, dan masa berlaku order. Setelah semuanya benar, klik Konversi untuk memasang order.









Sistem akan membuat limit order, lalu mengirimkannya ke sistem Konversi Limit. Konversi Anda akan dieksekusi secara otomatis setelah pasar mencapai harga yang Anda tetapkan.









Setelah memasang order, jumlah order akan dibekukan selama masa berlakunya. Dana tidak dapat digunakan untuk transaksi lain, investasi, atau penarikan hingga order dieksekusi atau dibatalkan. Setelah limit order dibatalkan, sistem akan segera membuka aset terkait.









Langkah 1: Di beranda, ketuk Lainnya → Aset → Konversi → Limit.





Langkah 2: Misalnya, untuk mengonversi USDT ke MX, masukkan harga target di halaman Konversi Limit, seperti 3 USDT ke 3 MX.





Langkah 3: Ketuk Pratinjau Konversi, tinjau jumlah konversi, harga limit, dan masa berlaku. Jika semua detail sudah benar, ketuk Konversi.





Setelah memasang order, jumlah order akan dibekukan selama masa berlakunya. Dana tidak dapat digunakan untuk transaksi lain, investasi, atau penarikan hingga order dieksekusi atau dibatalkan. Setelah limit order dibatalkan, sistem akan segera membuka aset terkait.





Catatan:

1) Meskipun harga pasar mencapai harga yang telah Anda tetapkan untuk sesaat, order mungkin tidak dapat segera dieksekusi karena likuiditas tidak cukup.

2) Harga eksekusi aktual mungkin sedikit berbeda karena kedalaman pasar atau keterlambatan dalam pencocokan.

3) Jika harga limit ditetapkan terlalu rendah atau terlalu tinggi, sistem akan mengaktifkan perlindungan harga. Jika terpicu saat volatilitas pasar tinggi, sistem dapat membatalkan order secara otomatis pada tingkat eksekusi yang sangat rendah untuk mencegah pengguna mengalami kerugian.









Order Konversi Limit berlaku selama 30 hari secara default. Anda dapat menyesuaikan masa berlakunya secara manual. Jika order tidak dieksekusi dalam masa berlakunya, sistem akan otomatis membatalkannya, lalu membuka aset yang dibekukan.













Konversi Order Konversi. Di halamanMEXC, ketuk









Order Terbuka Order Konversi Batalkan, lalu sistem akan segera membuka aset terkait. Pada tabdi halaman, Anda dapat melihat semua order Konversi Limit yang aktif. Untuk membatalkan order, klik, lalu sistem akan segera membuka aset terkait.









Riwayat Konversi Di halaman, Anda dapat melihat informasi eksekusi yang mendetail untuk order Konversi Limit Anda sebelumnya.













1) Ketuk Order Konversi di bagian bawah halaman Konversi.

2) Pada bagian Order Terbuka di halaman Order Konversi, Anda dapat melihat order Konversi Limit yang aktif. Untuk membatalkan order, ketuk Batalkan, lalu sistem akan segera membuka aset terkait.

3) Di halaman Riwayat Konversi, Anda dapat melihat informasi eksekusi yang mendetail untuk order Konversi Limit Anda sebelumnya.









Kontrol harga yang tepat: Tetapkan harga beli atau jual ideal Anda tanpa harus terus-menerus memantau pasar. Sistem akan otomatis mengeksekusi ketika harga pasar mencapai limit yang Anda tetapkan untuk membantu Anda menyelesaikan konversi pada harga target.





Mengurangi perdagangan emosional: Limit order dieksekusi secara otomatis untuk mencegah keputusan impulsif yang disebabkan oleh volatilitas jangka pendek atau emosi, sehingga perdagangan menjadi lebih disiplin dan strategis.





Meningkatkan efisiensi modal: Dengan menetapkan target beli atau jual terlebih dahulu, Anda dapat merespons fluktuasi pasar secara fleksibel tanpa harus terus-menerus memantau harga, sehingga perdagangan di luar jam sibuk menjadi lebih efisien.





Aman dan terkontrol: Dana akan dibekukan di akun Anda selama limit order aktif dan tidak akan digunakan secara otomatis untuk tujuan lain. Jika Anda membatalkan order, aset akan segera dibuka dan tersedia untuk digunakan.





Eksekusi order Konversi Limit bergantung pada harga pasar, likuiditas, dan kedalaman. Jika harga limit yang ditetapkan jauh dari harga pasar saat ini, order tersebut mungkin tetap tidak terisi untuk waktu yang lama. Anda disarankan untuk menetapkan limit yang wajar dan memantau status order secara berkala untuk menyesuaikan atau membatalkan seperlunya guna memastikan fleksibilitas dalam penggunaan dana.



