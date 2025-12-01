Apakah Bitcoin Halal? Apa Kata Para Ulama Islam?

Bitcoin telah menarik perhatian global sebagai mata uang digital yang revolusioner, tetapi investor Muslim menghadapi pertanyaan penting: apakah bitcoin halal atau haram menurut hukum Islam?

Dengan populasi Muslim global yang melebihi 1,8 miliar dan meningkatnya permintaan akan peluang investasi yang sesuai Syariah, memahami apakah bitcoin halal dalam Islam menjadi semakin penting.

Para ulama Islam memiliki pandangan berbeda tentang topik ini, dengan argumen yang meyakinkan di kedua sisi perdebatan.

Panduan ini mengkaji apa yang dikatakan otoritas Islam terkemuka tentang kebolehan Bitcoin, membantu Anda membuat keputusan berdasarkan informasi yang selaras dengan iman Anda.





Poin-poin Penting

Kebolehan Bitcoin menurut hukum Islam tetap menjadi subjek perdebatan ilmiah yang sah dengan argumen di kedua sisi

Ulama terkemuka seperti Mufti Muhammad Abu-Bakar menyimpulkan Bitcoin memenuhi persyaratan properti Islam karena memiliki keinginan, kemampuan penyimpanan, dan nilai hukum

Bitcoin beroperasi tanpa bunga (riba), membuat transaksi jual beli sederhana selaras dengan prinsip keuangan Islam menurut ulama yang mendukung

Penentang termasuk Grand Mufti Mesir mengutip spekulasi berlebihan, kurangnya nilai intrinsik, dan risiko keamanan sebagai alasan Bitcoin melanggar hukum Syariah

Investor Muslim harus berkonsultasi dengan ulama Islam tepercaya sebelum berinvestasi dan memastikan Bitcoin hanya digunakan untuk tujuan halal

Bitcoin memenuhi syarat sebagai properti yang wajib dizakati yang memerlukan pembayaran zakat yang sesuai setelah satu tahun kepemilikan





Keuangan Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas yang menentukan apakah suatu aset diizinkan untuk dimiliki dan diperdagangkan oleh Muslim.

Untuk dianggap sebagai properti halal, atau "Mal" dalam bahasa Arab, harus memenuhi tiga kriteria penting: keinginan di antara orang-orang, kemampuan untuk disimpan, dan Taqawwam, yang berarti memiliki nilai hukum menurut hukum Islam.

Aturan dasar dalam yurisprudensi Islam menyatakan bahwa semua transaksi dan barang diizinkan sampai terbukti sebaliknya.

Hanya kategori tertentu yang secara eksplisit dilarang: riba (transaksi berbasis bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan perdagangan barang yang dilarang seperti alkohol atau babi.

Bitcoin beroperasi sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang dibangun di atas teknologi blockchain, tanpa bank sentral atau pemerintah yang mengendalikan penerbitannya.

Bitcoin telah menunjukkan penerimaan pasar yang signifikan, dengan kapitalisasi pasar yang substansial menunjukkan keinginan yang jelas.

Bitcoin dapat disimpan dengan aman di dompet digital melalui teknologi blockchain dan berfungsi sebagai alat tukar yang diterima oleh ribuan pedagang secara global.





Ulama Islam terkemuka yang mendukung kebolehan Bitcoin berpendapat bahwa ia memenuhi semua persyaratan untuk dianggap sebagai properti yang sah menurut hukum Syariah.

Mufti Muhammad Abu-Bakar melakukan penelitian ekstensif yang menyimpulkan bahwa membeli dan menjual bitcoin adalah halal tanpa masalah, karena semua empat mazhab Sunni dalam pemikiran Islam setuju bahwa barang non-fisik dapat merupakan properti yang sah.

Bitcoin menunjukkan keinginan yang jelas melalui permintaan pasar yang substansial dan penerimaan global yang luas.

Mata uang kripto dapat disimpan dalam jaringan blockchain dan dimasukkan ke dalam buku besar publik, memenuhi persyaratan kemampuan penyimpanan.

Mengenai Taqawwam, karena Bitcoin terdiri dari angka digital dan tidak ada yang secara inheren melanggar hukum tentang mereka, mereka memiliki nilai hukum secara default.

Ulama yang mendukung kebolehan mencatat bahwa Bitcoin berfungsi secara efektif sebagai uang dengan memenuhi kriteria mata uang penting.

Ziyaad Mahomed, Ketua Komite Syariah HSBC Amanah Malaysia, berpendapat bahwa meskipun emas dan perak adalah mata uang yang jelas diizinkan, hukum Islam tidak mengharuskan mata uang memiliki nilai intrinsik.

Yang penting adalah penerimaan sosial bahwa mata uang tersebut memiliki nilai dan kemampuan untuk digunakan dalam transaksi.

Bitcoin telah mencapai penerimaan sebagai alat tukar, berfungsi sebagai unit akun, dan mengukur nilai dalam ribuan transaksi setiap hari.

Sifat terdesentralisasi mata uang kripto dan keamanan kriptografi melalui teknologi blockchain sebenarnya memberikan transparansi yang lebih besar daripada sistem perbankan terpusat tradisional.

Salah satu argumen terkuat untuk kebolehan Bitcoin adalah tidak adanya riba sama sekali.

Membeli dan menjual Bitcoin sederhana tidak melibatkan pembayaran bunga yang telah ditentukan sebelumnya, menghindari keuntungan berlebihan yang eksploitatif yang dilarang dalam keuangan Islam.

Bitcoin beroperasi di luar sistem perbankan tradisional yang membebankan bunga, sebaliknya berfungsi melalui transaksi peer-to-peer yang diverifikasi oleh peserta jaringan.

Mufti Faraz Adam mengonfirmasi bahwa transaksi mata uang kripto selaras dengan prinsip Islam ketika aset dasar adalah halal dan pertukaran tidak melibatkan bunga.

Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, Daruloom Zakariyya, mendukung pandangan ini setelah analisis yang cermat terhadap mekanisme operasional Bitcoin.









Grand Mufti Mesir, Syaikh Shawki Allam, mengeluarkan keputusan yang menyatakan Bitcoin haram berdasarkan ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan.

Analisisnya menekankan volatilitas harga ekstrem Bitcoin, yang menciptakan gharar dengan membuat hasil sangat tidak dapat diprediksi bagi peserta pasar.

Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara dramatis dalam beberapa jam, didorong murni oleh spekulasi daripada fundamental dasar yang stabil.

Syaikh Haitham al-Haddad berpendapat bahwa sifat spekulatif ini menyerupai perjudian, di mana peserta mempertaruhkan uang pada hasil yang tidak pasti.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada Oktober 2021 yang melarang mata uang kripto karena "ketidakpastian, taruhan, dan bahaya" yang mengelilinginya.

Ulama yang menentang kebolehan Bitcoin berpendapat bahwa mata uang yang sah harus didukung oleh aset berwujud atau otoritas pemerintah.

Otoritas Agama Pemerintah Turki menyatakan bahwa Bitcoin tidak dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak ada otoritas pusat yang memantau sistem tersebut.

Tidak seperti emas dan perak yang memiliki utilitas inheren dan sifat fisik, Bitcoin hanya ada sebagai kode digital tanpa fungsi dunia nyata.

Kritikus berpendapat bahwa ini membuat Bitcoin secara fundamental berbeda dari mata uang Islam yang diterima secara historis.

Grand Mufti mencatat bahwa Bitcoin kurang stabilitas dan koneksi pasar yang mapan yang dimiliki mata uang yang sah.

Penentang menyoroti asosiasi Bitcoin dengan aktivitas kriminal karena sifatnya yang relatif tidak dapat dilacak.

Mata uang kripto telah digunakan untuk pencucian uang, pembelian barang ilegal, dan pendanaan operasi terlarang justru karena transaksi sulit dipantau.

Jika Bitcoin hilang atau dicuri melalui peretasan atau kehilangan kunci pribadi, pemulihan hampir tidak mungkin, tidak seperti perbankan tradisional di mana lembaga dapat membalikkan transaksi penipuan.

Tingkat kecanggihan teknis tinggi yang diperlukan untuk penyimpanan yang aman ini menciptakan hambatan dan risiko yang tidak ada dengan mata uang konvensional.

Mufti Mesir menekankan bahwa kerentanan terhadap pencurian dan serangan virus ini, dikombinasikan dengan tidak ada cara untuk pemulihan, membuat Bitcoin tidak cocok sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan.

Investor Muslim harus menyadari bahwa ada perbedaan pendapat ilmiah yang sah tentang apakah bitcoin halal atau haram, dan kedua perspektif didasarkan pada yurisprudensi Islam yang valid.

Berkonsultasi dengan ulama Islam lokal atau dewan fatwa yang Anda percayai sangat penting sebelum membuat keputusan investasi, karena mazhab pemikiran yang berbeda mungkin berlaku untuk situasi spesifik Anda.

Jika Anda memilih untuk berinvestasi, pahami perbedaan antara kepemilikan jangka panjang dan perdagangan harian yang sering, karena spekulasi jangka pendek lebih menyerupai perjudian daripada investasi strategis.

Bitcoin memenuhi syarat sebagai properti yang wajib dizakati setelah satu tahun kepemilikan, mengharuskan Anda menghitung nilai saat ini dan membayar jumlah zakat yang sesuai.

Pastikan Bitcoin apa pun yang Anda miliki atau perdagangkan tidak digunakan untuk membeli barang atau jasa haram, dan hindari akun kripto yang menghasilkan bunga yang jelas dilarang terlepas dari kebolehan dasar Bitcoin.

Volatilitas ekstrem mata uang kripto berarti kerugian substansial dimungkinkan, jadi hanya investasikan jumlah yang mampu Anda kehilangan sepenuhnya.

Platform seperti MEXC menyediakan layanan perdagangan mata uang kripto yang aman, tetapi selalu verifikasi bahwa pendekatan investasi Anda selaras dengan prinsip Islam.

Penambangan Bitcoin, yang melibatkan pembuatan koin baru melalui pekerjaan komputasi, memiliki berbagai pendapat ulama tetapi umumnya mengikuti keputusan kebolehan yang sama dengan kepemilikan Bitcoin itu sendiri.









Apakah Bitcoin halal menurut IslamQA?

IslamQA dan situs web fatwa serupa menunjukkan pendapat yang beragam, tanpa konsensus tunggal di antara ulama yang berkualifikasi.

Apakah membeli Bitcoin halal?

Menurut ulama seperti Mufti Muhammad Abu-Bakar, membeli Bitcoin umumnya diizinkan karena memenuhi syarat sebagai properti yang sah.

Apakah penambangan Bitcoin halal?

Penambangan Bitcoin mengikuti keputusan kebolehan yang sama dengan kepemilikan, meskipun beberapa ulama seperti Syaikh Haitham menganggapnya bermasalah sebagai "menciptakan uang dari ketiadaan".

Apakah bisnis Bitcoin halal atau haram?

Menjalankan bisnis terkait Bitcoin diizinkan jika transaksi menghindari bunga dan tidak memfasilitasi aktivitas haram.

Apakah Bitcoin halal dalam Islam?

Banyak ulama kontemporer termasuk Mufti Faraz Adam dan Ziyaad Mahomed menyimpulkan Bitcoin adalah halal ketika digunakan dengan benar.

Apakah trading Bitcoin halal?

Membeli dan menjual sederhana umumnya diizinkan, meskipun perdagangan harian yang berlebihan dapat dipertanyakan sebagai spekulasi.

Pertanyaan apakah bitcoin halal tetap menjadi subjek perdebatan ilmiah yang sah dalam komunitas Islam.

Ulama terkemuka termasuk Mufti Muhammad Abu-Bakar dan Mufti Faraz Adam telah menyimpulkan Bitcoin memenuhi persyaratan properti Islam dan beroperasi tanpa bunga.

Namun, otoritas yang dihormati seperti Grand Mufti Mesir mengutip kekhawatiran tentang spekulasi dan kurangnya dukungan pemerintah.

Konsensus yang berkembang tampaknya cenderung ke arah kebolehan, terutama karena transparansi teknologi blockchain selaras dengan nilai-nilai Islam tentang kejujuran dan keadilan.

Pada akhirnya, setiap investor Muslim harus meneliti secara menyeluruh, berkonsultasi dengan ulama tepercaya, dan memastikan aktivitas mata uang kripto mereka tetap berada dalam batas-batas halal.