FAQ Acara Kickstarter









Acara Kickstarter adalah kegiatan yang dimulai selama tahap pra-peluncuran suatu proyek, di mana pengguna dapat memberikan suara untuk mendukung proyek favorit mereka di MEXC, yang kemudian akan membagikan tokennya melalui airdrop kepada semua pengguna yang berhasil memberikan suara. Acara ini dirancang untuk mengidentifikasi proyek-proyek berkualitas tinggi dan pada saat yang sama, memberikan manfaat airdrop kepada pengguna MEXC.









Langkah 1: Memenuhi Syarat untuk Berpartisipasi

Untuk memenuhi syarat, akun Anda harus telah menyelesaikan setidaknya satu perdagangan Futures dalam jumlah atau pasangan perdagangan apa pun, dan memegang minimal 25 MX selama 24 jam berturut-turut sebelum pukul 16:00 (UTC) pada hari sebelum tanggal mulai acara.





Langkah 2: Komit MX dan Hitung Kuantitas Komit yang Valid

Setelah Anda memenuhi persyaratan kelayakan, Anda dapat melakukan komitmen MX selama periode acara. MX yang dikomit akan digunakan untuk menghitung hadiah dan tidak akan dibekukan. Setelah acara berakhir, kami akan menghitung jumlah komitmen Anda yang valid berdasarkan jumlah komitmen Anda yang sebenarnya dan level yang Anda peroleh. Semakin tinggi jumlah komitmen Anda yang valid, semakin banyak hadiah yang akan Anda terima.





Langkah 3: Undang Pengguna yang Valid untuk Meningkatkan Koefisien Hadiah Anda

Undang teman untuk mendaftar, melakukan deposit, dan bertransaksi futures sesuai dengan ketentuan yang tercantum di bawah ini untuk meningkatkan koefisien hadiah Anda:





1）Undang teman untuk bergabung dengan MEXC melalui tautan atau kode referral Anda.

2）Setelah mendaftar, orang yang diundang harus melakukan setoran total ≥ 100 USDT dalam waktu 7 hari sejak setoran pertama mereka (Transfer internal tidak dianggap sah. Namun, setoran on-chain dan pembelian P2P atau fiat dianggap sah).

3）Orang yang diundang harus menyelesaikan setidaknya satu perdagangan futures (tidak ada jumlah minimum yang diperlukan).

4）Setiap perdagangan futures tidak termasuk copy trading.

*Catatan: Menyelesaikan perdagangan futures berarti membuka dan menutup posisi.





Dengan meningkatkan jumlah undangan yang valid yang Anda undang, koefisien hadiah Anda bertambah, dan Anda dapat mengklaim porsi hadiah total yang lebih besar.





Aturan Hadiah: Semakin banyak MX yang Anda komitmenkan dan semakin banyak undangan valid yang Anda undang, semakin tinggi pula hadiah yang akhirnya akan Anda terima.





Tingkat Persyaratan Koefisien V1 Hold ≥25 MX selama 24 jam berturut-turut. x1 V2 Undang 1 pengguna valid. x1.5 V3 Undang 2 pengguna valid. x1.55 V4 Undang 3 pengguna valid. x1.6 V5 Undang 4 pengguna valid. x1.65 V6 Undang 5 pengguna valid. x1.7 V7 Undang 6 pengguna valid. x1.75





Jumlah MX yang Valid dari Pengguna yang Dikomit = Jumlah MX yang Aktual dari Pengguna yang Dikomit * Koefisien Komitmen





Untuk menghitung hadiah bagi Pengguna A:

Hadiah Pengguna A = (Jumlah MX yang Dikomit Pengguna A yang Valid / Jumlah Total MX yang Dikomit Semua Pengguna yang Valid) * Total Kumpulan Hadiah





Semakin banyak MX yang Anda komitmenkan dan semakin banyak teman yang Anda undang sebagai pengguna valid, semakin besar pula bagian hadiah yang Anda peroleh!





Definisi pengguna yang valid:

Pengguna yang valid = Pengguna yang menyelesaikan setoran pertama setelah mendaftar (transfer internal tidak dihitung, tetapi setoran melalui on-chain, P2P, atau fiat semuanya valid), mengakumulasi setoran ≥ $100 dalam 7 hari, dan menyelesaikan setidaknya satu perdagangan futures. (Harus menyelesaikan penutupan setidaknya satu pesanan.)





Catatan:

Sistem akan mengambil snapshot jumlah pengguna yang diundang yang valid (berlaku selama 30 hari) dan memperbarui level pada hari berikutnya. Pengguna dapat memeriksa koefisien level akun mereka di halaman acara.





Langkah 4: Distribusi Hadiah

Hadiah akan didistribusikan ke dompet spot Anda berdasarkan aturan acara.









Jumlah minimum semua MX yang dihimpun selama 24 jam berturut-turut akan digunakan dalam perhitungan kepemilikan MX.

1）Snapshot saldo akun spot: Ambil jumlah snapshot harian terkecil (tiga snapshot acak sepanjang hari)

Misalnya:

Jumlah MX dalam tiga snapshot hari tersebut adalah 100 MX, 200 MX, 300 MX - Jumlah snapshot minimum adalah 100 MX dalam sehari

2）Snapshot akan berakhir pada hari sebelum aktivitas dimulai; Data dikumpulkan berdasarkan zona waktu UTC+8.









Jumlah minimum yang dapat Anda komitmenkan adalah 25 MX; jumlah maksimum yang dapat Anda komitmenkan adalah 500,000.





1）Jika jumlah MX minimum yang di-snapshot di dompet spot Anda selama 24 jam turun di bawah 25 MX pada waktu tertentu, jumlah MX yang dapat Anda komitmenkan adalah 0. Anda tidak akan memenuhi syarat untuk Kickstarter.

2）Jika jumlah MX minimum di dompet spot Anda selama 24 jam berturut-turut adalah antara 25 MX dan 500,000 MX, jumlah MX yang dapat Anda komitmenkan akan menjadi jumlah MX terendah yang tercatat di dompet spot Anda selama 24 jam.

3）Jika jumlah MX minimum di dompet spot Anda selama 24 jam berturut-turut lebih besar dari 500,000 MX, jumlah MX terbesar yang dapat Anda komitmenkan adalah 500,000 MX.





Pengingat: Jika satu pengguna melakukan total lebih dari 500,000 MX di beberapa akun, akun terkait dapat memicu tindakan pengendalian risiko platform. Harap berhati-hati.









Jumlah airdrop Kickstarter bergantung tidak hanya pada kepemilikan MX Anda tetapi juga pada faktor-faktor berikut:





1）Total MX yang valid yang dikomitmenkan oleh semua pengguna: Jika komitmen keseluruhan meningkat secara signifikan, bagian proporsional Anda dapat berkurang.

2）Ukuran kumpulan hadiah saat ini: Ketika jumlah total berkurang, alokasi individu akan dikurangi sebagaimana mestinya.

3）Koefisien rujukan yang valid: Semakin sedikit rujukan yang berhasil akan menurunkan pengganda hadiah Anda.





Ringkasan: Jika kepemilikan MX dan koefisien rujukan Anda tetap tidak berubah, berkurangnya airdrop biasanya menunjukkan meningkatnya komitmen keseluruhan atau kumpulan hadiah yang lebih kecil.









Faktor-faktor yang mempengaruhi utama:





Faktor pribadi:

Kepemilikan MX: Semakin banyak MX yang Anda miliki, semakin tinggi persentase alokasi dasar Anda.

Koefisien rujukan yang valid: Berhasil merujuk pengguna aktif akan meningkatkan bobot hadiah Anda.





Faktor pasar:

Total MX valid yang dilakukan oleh semua pengguna: Komitmen keseluruhan yang lebih tinggi dapat mengurangi bagian individu Anda.

Ukuran kumpulan hadiah saat ini: Perubahan dalam total kumpulan hadiah berdampak langsung pada distribusi per pengguna.









Setelah acara berakhir, MEXC akan menerbitkan total data komitmen yang valid untuk semua peserta dalam pengumuman resmi. Lihat halaman pengumuman









Token MX Anda hanya boleh berada di Dompet Spot Anda untuk snapshot yang memenuhi syarat. MX di dompet lain tidak akan di-snapshot.









1）Anda dapat menemukan jumlah MX yang Anda komitmenkan dan jumlah komitmen yang valid di halaman acara;

2）Anda dapat menemukan riwayat komitmen Anda di Rincian Acara - Riwayat Hadiah









1）Anda dapat memeriksa perkiraan hadiah dan hadiah aktual di halaman acara berdasarkan token MX yang Anda komitmenkan.

2）Untuk memeriksa rincian hadiah sebenarnya yang Anda terima untuk acara ini, Anda dapat melihatnya di Rincian Acara - Riwayat Hadiah



