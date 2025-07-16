Ringkasan Pertanyaan Umum (FAQ) Airdrop+ MEXC Salinan





Airdrop+ MEXC menawarkan cara yang mudah bagi pengguna untuk mendapatkan token gratis dan bonus Futures dengan menyelesaikan tugas mudah yang terkait dengan proyek yang baru masuk listing. Baik Anda seorang trader berpengalaman maupun pemula di bidang kripto, Airdrop+ menyediakan banyak peluang untuk mendapatkan reward dan meningkatkan keterlibatan Anda di platform. Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa pertanyaan umum seputar acara Airdrop+ MEXC.









Harap periksa kemungkinan alasan berikut ini:





1) Distribusi reward dilakukan dalam waktu 10 hari kalender setelah acara berakhir. Jika masih dalam periode ini, harap bersabar menunggu.

2) Pastikan Anda mengklik Gabung Sekarang untuk tugas tertentu di halaman acara.

3) Konfirmasikan bahwa Anda telah menyelesaikan verifikasi KYC dalam periode acara, jika perlu.

4) Pastikan Anda memenuhi semua tugas yang disyaratkan selama acara (seperti ambang batas total deposit, volume trading, atau tugas undangan) agar memenuhi syarat untuk mendapatkan reward.

5) Periksa apakah akun Anda dilarang berpartisipasi dalam acara untuk sementara karena alasan keamanan atau kepatuhan. Jika perlu, silakan hubungi Layanan Pelanggan untuk mendapatkan bantuan.

Riwayat Reward 6) Anda dapat melihat catatan distribusi reward di halaman

https://www.mexc.com/id-ID/token-airdrop 7) Jika Anda tidak menang dalam acara Airdrop+ tertentu, Anda dapat memeriksa status penyelesaian tugas Anda di halaman detail acara:









Jumlah reward yang bisa Anda dapatkan bervariasi tergantung pada jenis tugas. Berikut adalah detailnya:





Setiap pengguna yang menyelesaikan Verifikasi KYC Lanjutan hanya dapat menerima reward pengguna baru satu kali. Harap diperhatikan:

1) Periksa apakah Anda sebelumnya pernah berpartisipasi dalam acara Airdrop+ Pengguna Baru dan sudah menerima reward-nya.

2) Pastikan Anda menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Tugas pengguna baru akan diberikan dengan dasar siapa cepat, dia dapat.





Tidak ada batasan jumlah reward. Makin tinggi volume trading Anda, makin besar bagian reward Anda. Catatan: Metode perhitungan volume trading dapat bervariasi di berbagai acara. Silakan lihat aturan khusus yang ada di laman landas setiap acara.





Tidak ada batasan jumlah reward, tetapi Anda hanya dapat mengklaim satu reward per fase acara.

Terlepas dari banyaknya acara Airdrop+ yang Anda ikuti, selama setiap periode tantangan trading Futures, Anda hanya akan menerima maksimum satu reward. Jika Anda memenuhi syarat untuk mengikuti beberapa acara dalam periode yang sama, Anda hanya akan menerima reward dari acara pertama yang berhak Anda ikuti. Setelah menerima reward pertama, volume trading Futures Anda akan terus terakumulasi dan akan diperhitungkan untuk semua acara Airdrop+ lainnya yang berhak diikuti selama periode acara yang sama.

Hanya trade Futures dengan biaya trading bukan nol yang akan diperhitungkan dalam volume trading yang valid.





Tidak ada batas maksimum untuk jumlah reward referral yang bisa Anda dapatkan. Namun, setiap pemberi referral dapat mengundang hingga 20 pengguna baru per acara. Slot bersifat terbatas dan diberikan dengan dasar siapa cepat, dia dapat. Pengguna yang diundang harus menyelesaikan minimum satu tugas trading Spot atau Futures dari tugas pengguna baru dan lulus Verifikasi KYC Lanjutan agar pemberi referral berhak menerima reward yang sesuai.









1) Tugas Pengguna Baru

2) Tantangan Trading Spot

3) Tantangan Trading Futures









Deposit P2P, deposit fiat, dan deposit on-chain semuanya dianggap sebagai deposit yang sah. Untuk tujuan acara, jumlah deposit yang diperhitungkan adalah deposit bersih Anda.

Deposit Bersih = Total Deposit – Total Penarikan





Partisipan dengan jumlah deposit bersih di bawah ambang batas minimum pada akhir acara tidak akan berhak menerima reward. Anda dapat melacak progres tugas deposit dengan melihat bilah progres di halaman acara.









Reward token yang dinyatakan dalam nilai setara USDT (misalnya, "Token X senilai $50,000”) dihitung berdasarkan harga rata-rata harian token tersebut dalam USDT selama periode acara.





Harga Rata-Rata Harian = Volume Trading Harian (dalam USDT) / Volume Trading Harian (dalam token). Harga rata-rata yang digunakan selama acara dihitung dari rata-rata harian. Suatu hari ditetapkan sebagai periode 24 jam mulai pukul 23:00 (UTC+7) hingga pukul 23:00 (UTC+7) hari berikutnya.





Panduan Acara Airdrop+ MEXC Jika Anda ingin mempelajari selengkapnya tentang Airdrop+ MEXC, Anda dapat membaca



