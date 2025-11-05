Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar





Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage tinggi dan perdagangan dua arah. Untuk membantu pengguna beroperasi dengan lebih efisien, halaman perdagangan Futures MEXC tidak hanya menyediakan fungsi pemasangan order dasar, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan praktis, yang mencakup mode posisi, pengingat notifikasi, operasi cepat, dan tampilan data. Artikel ini akan memberi Anda ikhtisar komprehensif mengenai fungsi-fungsi yang umum digunakan, sehingga membantu Anda berdagang dengan lebih mudah.









Dalam perdagangan Spot, investor hanya dapat membeli aset terlebih dahulu, lalu menjualnya nanti. Sebaliknya, perdagangan Futures di MEXC memungkinkan pengguna untuk membuka posisi long dan short secara bersamaan.





Misalnya, jika investor bernama Alice memilih untuk berdagang BTCUSDT , dia hanya dapat membelinya, lalu nantinya memutuskan kapan akan menjualnya. Namun, dengan perdagangan Futures, produk MEXC memungkinkannya untuk membuka dan mengelola posisi long dan short secara bersamaan.





Masih dengan Alice sebagai contoh: jika dia memperdagangkan Futures perpetual USDT-M Bitcoin dalam Mode Hedging , dia dapat memilih untuk membuka posisi short atau long terlebih dahulu. Saat menambah posisi secara bertahap, order long dan short tidak akan saling menutup; sebaliknya, posisi dengan arah yang sama akan terakumulasi.





Fleksibilitas ini memungkinkan trader untuk mengejar potensi imbal hasil yang lebih besar dengan biaya lebih rendah—salah satu alasan utama mengapa perdagangan Futures begitu menarik. Platform Futures MEXC menempati peringkat pertama secara global dalam hal likuiditas, mendukung leverage hingga 500x (saat ini tersedia untuk pasangan BTCUSDT dan ETHUSDT ), dan menyediakan harga yang wajar dan transparan—menjadikannya pilihan utama bagi trader Futures di seluruh dunia.





Pada bagian berikut, kami akan memperkenalkan beberapa fungsi tambahan utama di halaman perdagangan Futures MEXC untuk membantu Anda berdagang dengan lebih efektif. Agar lebih jelas, kami akan mendemonstrasikan fitur-fitur ini khususnya di versi web, meskipun sebagian besar juga tersedia di aplikasi.





Untuk memulai, masuk ke situs web MEXC resmi. Di halaman perdagangan Futures, klik tombol ⚙️ di sudut kanan atas untuk mengakses halaman pengaturan, tempat Anda dapat mengonfigurasi berbagai fungsi tambahan yang terkait dengan pemasangan order.













Pengaturan perdagangan meliputi mode posisi, mode leverage, perlindungan spread, perdagangan kilat, TP/SL tingkat lanjut, dan pop-up konfirmasi order.









Mode Posisi: Pilih Mode Hedging atau Mode Satu Arah . Perbedaannya terletak pada apakah suatu pasangan Futures memungkinkan pembukaan posisi long dan short secara bersamaan.





Mode Leverage: Pilih mode simpel atau mode canggih. Perbedaannya adalah apakah kelipatan leverage dan mode margin sama untuk posisi long dan short.





Perlindungan Harga: Ketika kondisi pasar berfluktuasi tajam, pengaktifan perlindungan spread mencegah order Anda terpicu pada harga yang tidak menguntungkan, sehingga melindungi Anda dari volatilitas pasar yang tidak normal.





Kuantitas, cukup klik Beli atau Jual untuk membuka posisi secara instan. Perdagangan Kilat: : Memungkinkan pemasangan order cepat langsung di grafik candlestick pada harga pasar saat ini. Setelah memasukkan, cukup klikatauuntuk membuka posisi secara instan.









Jika notifikasi diaktifkan, sejumlah fungsi, seperti TP/SL tingkat lanjut , perintah konfirmasi order, atau perintah market order yang belum terisi akan memicu jendela pop-up yang sesuai untuk peringatan.









Pengaturan notifikasi meliputi peringatan likuidasi, pemicu biaya pendanaan, order pemicu, pemicu take-profit/stop-loss, dan pemicu trailing stop.









Saat diaktifkan, platform akan mengirimkan peringatan jika rasio margin posisi Anda lebih besar dari atau sama dengan ambang batas yang Anda tetapkan. Setiap posisi dapat memicu maksimum satu peringatan setiap 60 menit.





Pemicu Biaya Pendanaan diaktifkan, jika posisi Anda dikenai biaya pendanaan dan nilai absolut dari tingkat pendanaan lebih besar dari atau sama dengan ambang batas yang Anda tetapkan, Anda akan menerima notifikasi melalui email dan pesan dalam aplikasi. Pengaturan ini berlaku untuk Futures USDT-M dan Coin-M. Saatdiaktifkan, jika posisi Anda dikenai biaya pendanaan dan nilai absolut dari tingkat pendanaan lebih besar dari atau sama dengan ambang batas yang Anda tetapkan, Anda akan menerima notifikasi melalui email dan pesan dalam aplikasi. Pengaturan ini berlaku untuk Futures USDT-M dan Coin-M.









Bila diaktifkan untuk order pemicu, order TP/SL, atau trailing stop order, platform akan memberi tahu Anda apakah order terkait berhasil atau gagal dipicu. Masing-masing dapat memicu hingga 20 peringatan per hari.

















Peringatan perdagangan meliputi notifikasi suara, peringatan likuidasi, notifikasi likuidasi, pembatalan order, pengisian order, pemicu TP/SL, trailing stop, dan order pemicu. Ketika peristiwa ini terjadi, platform akan memberi tahu Anda melalui jendela pop-up di halaman perdagangan. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peringatan ini, dan peringatan ini berlaku untuk semua pasangan Futures.









Peringatan likuidasi terpicu ketika rasio margin posisi Anda lebih besar dari atau sama dengan ambang batas yang Anda tetapkan. Ambang batas dikonfigurasikan di bagian Pemicu Biaya Pendanaan di Pengaturan Peringatan Pasar. Setiap posisi dapat memicu maksimum satu peringatan setiap 5 menit.





Jenis peringatan lainnya akan muncul sebagai pop-up saat peristiwa order terkait terjadi. Misalnya, jika posisi Anda dilikuidasi dan tombol Notifikasi Likuidasi diaktifkan, Anda akan menerima peringatan pop-up.





Selain itu, Anda dapat dengan cepat mengonfigurasi Peringatan Harga dari sudut kanan atas halaman perdagangan.









Dengan mengklik tombol Peringatan Harga, Anda dapat mengatur parameter, seperti pasangan perdagangan, jenis peringatan, dan frekuensi peringatan. Setelah dikonfigurasi, klik Buat Peringatan untuk menyelesaikan pengaturan.









Setelah dibuat, Anda dapat melihat peringatan harga yang baru saja Anda tetapkan di Daftar Peringatan. Klik tombol aktif/nonaktif kapan saja untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peringatan ini.





Jika pasar mengalami perubahan signifikan dan Anda ingin menghapus peringatan harga ini, klik Hapus Semua untuk menghapusnya.













Futures MEXC memungkinkan Anda berdagang langsung di grafik candlestick, dan membantu Anda membuat, mengubah, dan membatalkan limit order dengan cepat, serta menetapkan dan menyesuaikan market close, take-profit, dan stop-loss order. Anda dapat mempelajari fitur ini selengkapnya dengan membaca Cara Melakukan Operasi Perdagangan Futures di Grafik K-line









Selain fungsi tambahan terkait order yang telah diperkenalkan di atas, MEXC juga menyediakan beberapa alat untuk membantu perdagangan Futures. Anda dapat menggunakannya sesuai dengan preferensi dan kebutuhan spesifik Anda.









Banyak pedagang berpengalaman lebih suka menggambar garis bantu di grafik candlestick untuk membantu memprediksi tren pasar mendatang. MEXC menawarkan alat gambar yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat merencanakan berbagai garis analisis profesional, sehingga mendukung keputusan investasi yang lebih baik.





Untuk mendapatkan detail selengkapnya, silakan baca artikel Cara Menggunakan Alat Gambar





Setelah menggambar di grafik candlestick, Anda juga dapat menggunakan alat magnet🧲 untuk menempelkan garis Anda secara otomatis ke titik tertinggi atau terendah di candlestick, seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah.













Mirip dengan perdagangan Spot, fitur berbagi snapshot dapat dikombinasikan dengan alat gambar. Setelah menandai grafik agar mencerminkan pandangan pasar Anda, Anda dapat mengklik tombol Snapshot untuk menghasilkan gambar grafik candlestick terkini yang dapat dibagikan, sehingga Anda dapat membagikan analisis pasar Anda dengan cepat.









Selain itu, di bagian Riwayat Order & Perdagangan, Anda dapat mengklik tombol bagikan di samping PNL Terealisasi untuk membagikan hasil laba/rugi Anda ke media sosial atau menyimpannya secara lokal dengan sekali klik.













Fungsi tampilan multi-jendela membantu meningkatkan efisiensi pemantauan dan kinerja perdagangan di berbagai pasangan token. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, silakan lihat Cara Mengubah Tata Letak Grafik K-Line Futures









Halaman perdagangan Futures MEXC menawarkan tiga mode tata letak: Pro (panel kanan), Pro (panel kiri), dan Layar Lebar. Anda dapat mengaksesnya dengan mengklik tombol ⚙️ di sudut kanan atas halaman perdagangan.





Selain itu, berbagai modul di halaman perdagangan Futures MEXC mendukung fungsi seret dan ubah ukuran. Cukup tahan dan seret dari sudut kanan bawah ⌟ panel untuk menyesuaikan ukurannya sesuai keinginan Anda.













Selain bagian Riwayat Order di bagian bawah halaman perdagangan, grafik candlestick kini juga mendukung penampilan data order sebelumnya. Saat ini, maksimum 100 order terkini yang terisi dapat ditampilkan.





Di grafik candlestick, klik kanan untuk membuka menu cepat, pilih Pengaturan Tampilan, dan cek Riwayat Order. Anda kemudian akan melihat tanda panah merah ke bawah untuk order jual dan tanda panah hijau ke atas untuk order beli, yang menunjukkan riwayat order Anda yang terisi.









Saat Anda mengarahkan kursor ke tanda panah—misalnya, panah merah ke bawah—harga rata-rata order jual tersebut akan ditampilkan. Dengan mengklik Tampilkan Detail, Anda dapat melihat informasi tambahan, seperti waktu order, kuantitas yang terisi, harga yang terisi, dan biaya.





Demikian pula, saat Anda mengarahkan kursor ke panah hijau yang mengarah ke atas, harga rata-rata order beli tersebut akan ditampilkan. Dengan mengklik Selengkapnya, Anda akan melihat detail, termasuk waktu order, kuantitas yang terisi, harga yang terisi, dan biaya.









Di luar fungsi tambahan yang diperkenalkan dalam artikel ini, Futures MEXC menawarkan berbagai keunggulan inti—seperti biaya transaksi yang rendah, kedalaman pasar yang kuat dan adil, keamanan dan stabilitas yang tinggi, serta aturan perdagangan yang fleksibel—menjadikannya platform yang menarik bagi para trader di seluruh dunia.













order Maker atau mengeksekusi order Taker. Saat memperdagangkan Futures di MEXC , pengguna dapat melakukan dua jenis tindakan: memasangatau mengeksekusi





Per 16 Agustus 2025, menurut daftar biaya terbaru, pengguna reguler di MEXC membayar biaya 0,01% untuk order Maker dan biaya 0,04% untuk order Taker saat memperdagangkan Futures perpetual. Pengguna yang memiliki setidaknya 500 token MX juga dapat menikmati diskon tambahan sebesar 50%. Untuk mendapatkan detail selengkapnya, silakan lihat biaya terkait MEXC yang resmi. Tarif dapat bervariasi tergantung pada negara atau wilayahnya. Oleh karena itu, halaman biaya harus dijadikan acuan akhir.













Maker: Memasang limit order dengan harga dan kuantitas tertentu, dan menunggu order yang cocok dari pengguna lain. Order maker menambahkan likuiditas ke pasar.

Taker: Secara aktif mencocokkan order dengan limit atau market order yang ada. Order taker menyerap likuiditas pasar.





Perbandingan biaya perdagangan untuk pengguna reguler yang memperdagangkan Futures perpetual USDT-M menunjukkan bahwa produk Futures MEXC sangat kompetitif dalam industri ini.





Bursa MEXC Pesaing 1 Pesaing 2 Pesaing 3 Pesaing 4 Biaya Maker 0,01% 0,018% 0,02% 0,02% 0,02% Biaya Taker 0,04% 0,045% 0,05% 0,06% 0,06%





Keempat platform pesaing yang tercantum di atas semuanya berada dalam peringkat 20 bursa mata uang kripto teratas di CoinMarketCap . Perbandingan sederhana dengan jelas menunjukkan keunggulan biaya MEXC dalam perdagangan Futures. Untuk biaya Taker saja, tarif pesaing berkisar antara 0,045% hingga 0,06%, dan yang tertinggi adalah 1,5 kali dari tarif MEXC.





Misalnya, seorang pengguna bernama Alice berencana untuk berinvestasi 10.000 USDT dengan leverage 10x, lalu membuka posisi sebagai Maker dan menutupnya sebagai Taker. Total ukuran posisi akan menjadi 100.000 USDT (tanpa memperhitungkan fluktuasi harga). Biaya yang akan dibayarkan Alice di lima platform tersebut adalah sebagai berikut:





Bursa MEXC Pesaing 1 Pesaing 2 Pesaing 3 Pesaing 4 Biaya Maker (USDT) 10 18 20 20 20 Biaya Taker (USDT) 40 45 50 60 60 Total Biaya (USDT) 50 63 70 80 80





Perbandingan biaya perdagangan aktual membuat struktur Futures berbiaya rendah MEXC makin jelas, dan menunjukkan keunggulannya yang kuat dalam membantu pengguna mengurangi biaya perdagangan.





Selain itu, per 16 Agustus 2025 (saat artikel ini ditulis), MEXC telah meluncurkan Trader's Fest , yang menawarkan penggratisan biaya Maker dan Taker pada lebih dari 140 pasangan perdagangan Futures—ini memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada pengguna di seluruh dunia.













Sejak berdiri, MEXC dikenal karena mampu menemukan proyek-proyek berkualitas tinggi dan dengan cepat melakukan listing proyek baru, sehingga mendapat apresiasi luas dari para pengguna. Pengalaman dan reputasi industri selama bertahun-tahun telah membantu MEXC menarik minat puluhan juta pengguna, sehingga menjadikannya pilihan pertama bagi trader baru dan berpengalaman. Saat ini, layanan MEXC menjangkau lebih dari 170 negara dan wilayah di seluruh dunia. Basis pengguna yang besar ini memberikan perdagangan Futures MEXC kedalaman yang sangat baik, buku order yang seimbang, dan harga yang adil serta transparan. Dalam 24 jam terakhir saja, volume perdagangan Futures MEXC melampaui 39,8 miliar USD . Kedalaman tersebut memastikan eksekusi yang lancar bahkan dalam kondisi pasar yang ekstrem, sehingga membantu trader menghindari likuidasi yang tidak perlu. (Data per 16 Agustus 2025; sumber: CoinMarketCap)









Misalnya, dengan menggunakan pasangan perdagangan BTCUSDT : dengan menghitung total volume limit order dalam rentang ±5 basis poin dari harga tengah, buku order MEXC menunjukkan sekitar 80,79 juta USDT, sementara salah satu pesaing global di peringkat 3 teratas menunjukkan sekitar 39,33 juta USDT saja. Ini berarti likuiditas MEXC sekitar 2,1 kali lebih tinggi dibandingkan dengan likuiditas pemimpin industri tersebut.









Futures MEXC menawarkan aturan perdagangan yang sangat fleksibel, dan leverage yang dapat disesuaikan dari 1x hingga 500x. Futures USDT-M mendukung leverage hingga 500x. Futures Coin-M mendukung leverage hingga 125x. Saat ini, pasangan BTCUSDT dan ETHUSDT mendukung leverage maksimum 500x, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi modal dan memungkinkan beragam strategi perdagangan.





Futures MEXC mendukung tiga jenis order. Limit Order memungkinkan pengguna untuk menetapkan harga dan kuantitas ordernya sendiri; order dieksekusi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Market Order langsung dieksekusi sesuai harga pasar saat ini; hanya kuantitas yang perlu dimasukkan. Order Pemicu memungkinkan pengguna untuk menetapkan harga pemicu, harga order, dan kuantitas terlebih dahulu. Ketika pasar mencapai harga pemicu, sistem secara otomatis memasang order. Sebelum syarat pemicu terpenuhi, tidak ada margin atau posisi yang dibekukan.





Untuk mode margin, pengguna dapat secara fleksibel memilih Cross Margin atau Isolated Margin. Untuk mengetahui detailnya, lihat bagian tentang mode perdagangan Futures . MEXC juga mendukung Mode Hedging, sehingga trader dapat membuka posisi long dan short pada kontrak yang sama, masing-masing dengan leverage independen. Dalam Mode Hedging, penggunaan margin bergantung pada tingkatan risiko yang ditetapkan.









Copy Trade merupakan strategi investasi yang memungkinkan pengguna untuk meniru perdagangan para trader berpengalaman secara otomatis. Hal ini khususnya direkomendasikan bagi pemula yang memiliki pengalaman Futures terbatas.





Perdagangan Grid adalah strategi kuantitatif otomatis yang memasang serangkaian order beli dan jual dalam rentang harga yang telah ditentukan sebelumnya sehingga membentuk “grid”. Saat harga berfluktuasi dalam rentang ini, sistem berulang kali membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi, sehingga memperoleh laba dari pergerakan harga kecil. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% dari durasi pergerakan pasar, sebagian besar aset berfluktuasi dalam suatu rentang—sehingga membuat perdagangan grid menjadi pilihan yang alamiah.





Futures Saham adalah produk derivatif yang menggabungkan ekuitas AS dengan pasar kripto. Hal ini memungkinkan investor untuk menggunakan mata uang kripto (seperti USDT) sebagai margin untuk memperdagangkan pergerakan harga saham AS, tanpa benar-benar memiliki saham itu sendiri.





Terakhir, MEXC menyediakan berbagai metode login dan perdagangan yang disesuaikan dengan preferensi dan perangkat pengguna yang berbeda-beda. Jika Anda lebih menyukai perdagangan seluler di iOS atau Android, silakan baca Panduan Perdagangan Futures (Aplikasi)













Harap diperhatikan bahwa Futures adalah investasi berisiko tinggi. Investor harus sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hati. Untuk mendapatkan panduan selengkapnya tentang risiko perdagangan dengan leverage tinggi, silakan baca Panduan Futures MEXC | Strategi Perdagangan Leverage & Manajemen Risiko.





Fitur Platform Perdagangan MEXC : Dapatkan wawasan lebih dalam tentang keunggulan dan fitur Futures MEXC agar tetap unggul di pasar.

Cara Berpartisipasi dalam M-Day : Pelajari metode dan tip untuk berpartisipasi dalam M-Day dan jangan lewatkan airdrop dana percobaan Futures harian senilai lebih dari 70.000 USDT.



