LDO Reli 73% dalam Satu Minggu: Apakah Pemimpin Staking Likuid ini Dapat Mempertahankan Reli?

Sektor staking likuid telah lama menjadi area yang diawasi ketat dan penting secara strategis. Baru-baru ini, Lido (LDO), yaitu proyek terkemuka di bidang ini, telah menunjukkan momentum kenaikan yang kuat dan menjadi titik fokus di pasar.





LDO Menurut data pasar MEXC, per 11 Agustus pukul 23.00 WIB,telah menunjukkan momentum kenaikan yang kuat dan berkelanjutan selama seminggu terakhir. Harga naik dari sekitar 0,92 USDT pada 06 Agustus ke high senilai 1,5913 USDT yang menunjukkan peningkatan kumulatif hampir 73%. Meskipun reli tersebut mencakup beberapa kemunduran jangka pendek, tren keseluruhannya tetap bullish dengan struktur high yang lebih tinggi dan low yang lebih tinggi secara konsisten. Saat ini, LDO telah mengalami sedikit pullback dan berkonsolidasi di sekitar level 1,50 USDT selama dua hari terakhir. Token ini diperdagangkan pada 1,4919 USDT untuk saat ini.









Lido Ethereum (LDO) adalah solusi staking likuid yang aman untuk mata uang kripto proof-of-stake (PoS). Lido mendukung staking2.0 (Merge) serta ekosistem blockchain PoS Lapisan 1 lainnya yang sedang berkembang. Pengguna dapat melakukan staking token PoS mereka dengan Lido dan menerima versi token dari aset yang di-stake dengan rasio 1:1. Aset tokenisasi ini dapat digunakan di berbagai protokol DeFi lainnya untuk mendapatkan yield tambahan sambil tetap menerima hadiah staking dari aset yang didepositkan dengan Lido.





LDO adalah token tata kelola protokol Lido yang digunakan untuk memberikan insentif kepada partisipan jaringan. Token ini juga memberi pemiliknya hak tata kelola dalam Lido DAO, yang memungkinkan mereka melakukan voting terhadap keputusan protokol utama. Makin banyak LDO yang dimiliki pengguna, makin besar kekuatan voting-nya.









LDO dan protokol Lido menawarkan keunggulan penting berikut:





Mekanisme Staking Likuid: Dengan menerbitkan stETH secara otomatis, Lido memungkinkan staking dengan likuiditas untuk menyelesaikan masalah aset yang terkunci dalam model staking tradisional.

Kepemimpinan Pasar: Lido menguasai lebih dari 88% pangsa pasar dalam bidang staking ETH terdesentralisasi dengan berfungsi sebagai gateway utama bagi partisipan institusional dan ritel.

Ekspansi Multi-Chain: Selain Ethereum, Lido terus berekspansi ke ekosistem lain seperti Solana : Selain Ethereum, Lido terus berekspansi ke ekosistem lain sepertidemi menawarkan kepada pengguna fleksibilitas yang lebih besar dan lebih banyak opsi staking.

Keamanan dan Tata Kelola yang Transparan: Smart contract Lido telah menjalani beberapa putaran audit. Kerangka tata kelola terbukanya memungkinkan komunitas untuk melakukan voting terhadap keputusan-keputusan penting, sehingga meningkatkan keamanan dan kepercayaan.













TVL dan Volume Perdagangan Meningkat: Data menunjukkan bahwa Total Value Locked (TVL) Lido telah melampaui $3,8 miliar (berkisar antara sekitar $3,817-$3,84 miliar), sementara volume perdagangan 24 jamnya telah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.









Aliran Modal: Minat terbuka telah meningkat hingga ratusan juta dolar dan tingkat pendanaan di pasar derivatif tetap positif, sehingga menunjukkan bias pasar terhadap posisi long. Selain itu, sejumlah besar modal telah mengalir keluar dari bursa ke dompet pribadi, sehingga menunjukkan meningkatnya minat dalam memiliki aset jangka panjang.









Secara keseluruhan, LDO telah menunjukkan momentum kenaikan yang kuat dalam waktu singkat. Mulai dari pertumbuhan TVL hingga pergerakan modal, data mencerminkan meningkatnya perhatian pasar dan kepercayaan investor.













1) Kejelasan Regulasi sebagai Katalisator: Pada awal Agustus, SEC AS merilis pernyataan berjudul " Pernyataan tentang Aktivitas Staking Likuid Tertentu Pada awal Agustus, SEC AS merilis pernyataan berjudul "" yang mengklarifikasi bahwa staking likuid bukan merupakan penawaran sekuritas, kecuali dalam keadaan tertentu. Hal ini secara signifikan mengurangi ketidakpastian regulasi sebelumnya dan berfungsi sebagai sinyal bullish untuk sektor tersebut.





2) Proposal Pembelian Kembali Memicu Minat Pasar: Pada 07 Agustus, anggota komunitas Lido bernama Kuzmich mengajukan rancangan proposal untuk "Rencana Buyback LDO" di forum tata kelola. Proposal tersebut mengusulkan agar Lido memulai buyback LDO secara dinamis berdasarkan saldo perbendaharaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi modal, mendukung harga token, dan memulihkan kepercayaan pasar terhadap nilai LDO.









3) ETF ETH yang di-stake sudah di depan mata: Baru-baru ini, BlackRock mengajukan permohonan kepada SEC untuk menyertakan mekanisme staking dalam ETF spot Ethereum Baru-baru ini, BlackRock mengajukan permohonan kepada SEC untuk menyertakan mekanisme staking dalamusulannya. Meskipun masih dalam peninjauan, sikap SEC baru-baru ini menunjukkan bahwa proses persetujuan mungkin tidak menghadapi rintangan yang berarti. Dengan Lido saat ini menguasai hampir 25% dari pasar staking Ethereum, potensi persetujuan terhadap ETF yang mendukung staking secara luas diharapkan dapat meningkatkan eksposur bisnis Lido dan menarik aliran masuk modal baru. Narasi ini makin memperkuat optimisme pasar terhadap LDO.









Terobosan teknis utama Lido terletak pada kemampuannya untuk secara otomatis menghasilkan token staking likuid (seperti stETH) yang memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah staking sambil tetap berpartisipasi dalam aktivitas DeFi. Fungsionalitas ganda ini, yaitu perolehan yield yang dikombinasikan dengan likuiditas aset, secara signifikan meningkatkan efisiensi modal dengan memungkinkan aset yang di-stake tetap aktif dalam ekosistem kripto yang lebih luas.





Selain itu, Lido secara aktif membangun jaringan staking multi-chain yang melampaui Ethereum. Dengan mendukung layanan staking di berbagai blockchain Lapisan 1, Lido menawarkan kepada pengguna pilihan yang lebih luas dan strategi investasi yang lebih fleksibel. Ekspansi multi-chain ini memungkinkan pengguna untuk memilih opsi staking berdasarkan karakteristik dan keunggulan unik setiap chain, sehingga makin meningkatkan pengalaman pengguna dan pemanfaatan modal.









Setelah transisi Ethereum ke proof-of-stake (PoS), staking likuid telah muncul sebagai sektor inti di dalam ekosistem DeFi. Sebagai protokol terdepan dalam bidang ini, Lido (LDO) menguasai lebih dari 88% pangsa pasar staking ETH terdesentralisasi, sehingga menjadikannya titik masuk pilihan bagi partisipan institusional dan ritel yang mencari eksposur ke ekonomi staking.









Dengan dukungan dari tiga katalisator utama, yaitu pelonggaran regulasi (pedoman SEC), meningkatnya ekspektasi seputar ETF yang mendukung staking, dan proposal buyback berbasis komunitas, LDO tampaknya memasuki tahap awal penemuan kembali nilai. Keunggulan teknis, dominasi pasar, dan ekosistemnya yang berkembang menyediakan fondasi yang solid untuk pertumbuhan jangka panjangnya.





Namun, ketidakpastian pasar tidak boleh diabaikan. Kenaikan harga yang cepat pada level yang lebih tinggi juga meningkatkan kemungkinan koreksi jangka pendek. Evaluasi indikator teknis bersama dengan data aliran modal dan sentimen pun menjadi sangat penting. Investor harus tetap sabar dan cermat, menggunakan metrik on-chain dan analisis teknis untuk menilai risiko dan peluang, serta memastikan strategi telah disiapkan untuk menavigasi potensi volatilitas.





Secara keseluruhan, sebagai pemain terdepan di sektor staking likuid, LDO memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Dalam lanskap kripto yang terus berkembang, perusahaan ini siap untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur staking likuid.









