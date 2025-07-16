1. Apa Itu Sistem Reward Pengguna DEX+ MEXC? Reward DEX+ MEXC adalah mekanisme pertumbuhan dan insentif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, meningkatkan loyalitas platform, dan me1. Apa Itu Sistem Reward Pengguna DEX+ MEXC? Reward DEX+ MEXC adalah mekanisme pertumbuhan dan insentif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, meningkatkan loyalitas platform, dan me
DEX+ MEXC Resmi Meluncurkan Reward DEX+ dengan Program Manfaat yang Sepenuhnya Ditingkatkan

Pemula
16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Pemula
1. Apa Itu Sistem Reward Pengguna DEX+ MEXC?


Reward DEX+ MEXC adalah mekanisme pertumbuhan dan insentif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, meningkatkan loyalitas platform, dan mendorong perluasan basis pengguna yang berkelanjutan melalui penguatan positif.

Pengguna bisa mendapatkan poin dengan menyelesaikan serangkaian tugas yang ditentukan pada platform DEX+ MEXC, seperti trading atau mengundang pengguna baru. Poin-poin ini bukan hanya mencerminkan tingkat aktivitas dan kontribusi pengguna, melainkan juga berfungsi sebagai aset virtual. Pada fase selanjutnya, token ini dapat digunakan untuk mengakses berbagai manfaat platform atau ditukar dengan token DEX+, sehingga mendorong partisipasi yang berkelanjutan.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang DEX+ MEXC, lihat panduan berikut: Cara Menggunakan DEX+ MEXC dan FAQ DEX+ MEXC.

2. Apa Saja Keunggulan Poin DEX+ MEXC?


Poin DEX+ MEXC adalah alat insentif inti di dalam ekosistem platform ini yang menawarkan berbagai manfaat:

  • Berbasis Tugas dan Sangat Fleksibel: Dapatkan poin melalui trading, referral, keterlibatan media sosial, dan banyak lagi. Beragam aktivitas dapat meningkatkan partisipasi pengguna dan rasa pencapaian.
  • Pengali Bonus dan Acara Airdrop: Nikmati pengali poin dan airdrop gratis berkala yang membuat perolehan poin menjadi lebih mudah dan menguntungkan.
  • Terintegrasi Erat dengan Pertumbuhan Platform: Sistem poin berkaitan erat dengan struktur keanggotaan dan progresi pengguna yang berfungsi sebagai metrik utama untuk kontribusi dan keterlibatan pengguna. Sistem ini mendorong retensi jangka panjang dan keterlibatan yang lebih dalam.
  • Mudah Diskalakan dan Berbasis Nilai: Seiring berkembangnya ekosistem platform, poin akan dapat digunakan dalam lebih banyak skenario, termasuk konversi masa depan ke token DEX+ yang menawarkan potensi nilai jangka panjang.

3. Cara Mendapatkan Poin DEX+ MEXC


Pengguna dapat mengakumulasikan poin dengan menyelesaikan tugas platform atau berpartisipasi dalam acara airdrop on-chain.

Airdrop on-chain memberikan reward kepada pengguna berupa poin berdasarkan total volume trading on-chain mereka selama periode tertentu. Silakan lihat halaman acara resmi untuk mengetahui aturan dan kriteria distribusi terbaru.

Tugas platform yang umum meliputi:


1）Tugas Satu Kali: Tugas pengantar seperti menautkan dompet pihak ketiga, melakukan deposit atau transfer, atau mencoba fitur jual otomatis yang dirancang untuk membantu pengguna membiasakan diri dengan fungsi inti secara cepat.


2）Tugas Berulang: Misalnya, mendapatkan poin dengan mencapai ambang batas volume trading kumulatif. Tugas-tugas ini dapat diulang dan mendorong aktivitas trading yang berkelanjutan.


3）Tugas Media Sosial: Tugas seperti mengikuti akun X resmi, me-retweet konten tertentu, atau bergabung ke komunitas Telegram resmi membantu membangun ikatan sosial yang lebih kuat dengan platform serta meningkatkan keterlibatan pengguna dan rasa memiliki.

Kita akan mengulas sebuah contoh aktivitas untuk menunjukkan cara mendapatkan dan mengklaim poin DEX+ MEXC.

3.1 Cara Mendapatkan dan Mengklaim Poin DEX+ MEXC


Klik tombol Reward di bagian atas beranda DEX+ MEXC untuk mengakses halaman Reward DEX+. Gulir ke bawah untuk melihat acara yang tersedia saat ini.

Ikuti petunjuk untuk setiap tugas, lalu selesaikan. Kemudian, kembali ke halaman Reward DEX+, lalu klik tombol Klaim Poin untuk menerima reward yang sesuai.


3.2 Lihat Poin DEX+ MEXC Anda


Di halaman Reward DEX+, Anda dapat melihat total poin saat ini.


Dengan mengklik Poin Saya, Anda juga dapat mengakses riwayat poin yang diklaim secara mendetail.


Harap Diperhatikan: Tergantung pada jenis tugas, poin dapat dikreditkan secara instan atau setelah periode verifikasi.

Kami mendorong Anda untuk menyelesaikan berbagai tugas guna mendapatkan poin karena akumulasi berkelanjutan dapat membuka manfaat dan reward tambahan di masa mendatang. Jika Anda menemui masalah saat menyelesaikan tugas atau mengklaim poin, jangan ragu untuk menghubungi tim Layanan Pelanggan kami atau lihat sumber daya resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

