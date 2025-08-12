Rekrutmen Kreator UGC MEXC Learn｜Bergabunglah dengan MEXC dan Gunakan Bakat Anda untuk Mengubah Dunia Web3

Apakah Anda tertarik tentang Blockchain, Web3, dan Kripto?





Apakah Anda unggul dalam riset, berpikir logis, dan pembuatan konten?





Bergabunglah dengan Program Kreator UGC MEXC Learn sekarang dan hubungkan para penggemar Web3 global melalui kekuatan kata-kata. Bantu bangun platform berbagi-pengetahuan paling berpengaruh di dunia kripto!





Di sini, Anda dapat menganalisis tren industri, membentuk narasi, dan mendapatkan pengakuan serta penghargaan melalui kontribusi konten.





MEXC Learn adalah kanal konten resmi MEXC, yang berkomitmen untuk menghadirkan konten yang profesional, berwawasan, dan mudah dipahami bagi pengguna di seluruh dunia. Konten inti kami meliputi:





Panduan investasi & materi edukasi kripto

Tren teknologi Blockchain

Riset mendalam proyek Web3

Analisis pasar makro & wawasan regulasi

Tinjauan singkat tentang topik hangat & uraian mendalam





MEXC Learn bertujuan untuk menjadi pusat pengetahuan kripto global terkemuka, yang diterbitkan dalam lebih dari 17 bahasa termasuk Mandarin, Inggris, dan Vietnam, dengan jangkauan dan keterlibatan global yang luas.





Kami mencari kreator:





Familiar dengan dinamika pasar kripto, mampu melakukan riset & analisis independen

Penulis terampil dengan logika yang jernih dan gaya penulisan profesional

Berpengetahuan luas tentang narasi utama, struktur proyek, tokenomik, dan ekosistem on-chain

(Bonus) Berpengalaman dalam penulisan kripto atau berlatar belakang media/riset





Riset proyek: L1/L2, DeFi, AI, GameFi, dll.

Analisis pasar: BTC/ETH, stablecoin, meme, regulasi

Materi edukasi: Strategi perdagangan, data on-chain, penggunaan dompet, panduan keamanan

Wawasan: Konten Web3 berharga lainnya





Model kolaborasi:





Kirimkan artikel untuk ditinjau & dipublikasikan

Kontributor berkualitas tinggi dapat diundang sebagai penulis jangka panjang





Semua artikel dapat mencantumkan nama penulis, akun X (Twitter), atau biodata singkat (≤100 karakter).





Insentif:





Dapatkan bonus Futures berdasarkan penilaian kualitas MEXC Learn

Karya berkualitas tinggi dapat ditampilkan di beranda MEXC & dipromosikan di seluruh dunia







Untuk mendorong konten asli berkualitas tinggi, MEXC Learn mengevaluasi setiap kiriman berdasarkan Skor Konten (dari 10 poin) dan kinerja kunjungan dalam 7 hari setelah publikasi (tayangan + klik). Hadiah diberikan sesuai dengan ketentuan, dengan maksimum 100 USDT dan tambahan 100 USDT dalam bonus Futures, berdasarkan kinerja kunjungan. Kedua jenis hadiah ini dapat digabungkan.









Kiriman akan dinilai berdasarkan lima sektor (masing-masing 2 poin):





Aspek Skor Maks. Kriteria Evaluasi Keterkaitan ke MEXC 2 Apakah kontennya berkaitan dengan MEXC, produknya, atau tren terkini? Apakah sikapnya profesional dan positif? Fokus Topik 2 Apakah artikel berkisar pada kata kunci atau topik yang ditetapkan, dengan analisis mendalam pada satu tema? Kejelasan & Logika

2 Apakah artikelnya terstruktur dengan baik, koheren, dan tata bahasanya jelas? Potensi Pendidikan & Viral 2 Apakah kontennya mudah dipahami, informatif, dan dapat dibagikan? Kreativitas dan Keunikan 2 Apakah juga menawarkan sudut pandang unik dengan contoh, bagan, atau perbandingan untuk meningkatkan kredibilitas?



Catatan: Untuk memastikan artikel terpilih sesuai dengan fokus konten platform kami, kami akan mengevaluasi semua kiriman dengan cermat berdasarkan kualitas, orisinalitas, dan nilai bagi pengguna. Dari artikel yang memenuhi persyaratan dasar, hanya entri terbaik yang akan dipilih. Acara ini tidak berdasarkan siapa yang tercepat, dan memenuhi kriteria tidak menjamin terpilihnya Anda. Kami menghargai pengertian dan dukungan Anda.











Persyaratan dasar:





Asli dan pertama kali dipublikasikan di MEXC Learn. Minimal 3.000 kata (versi bahasa Inggris).

Analisis mendalam, wawasan unik, alur logika yang kuat.





Nilai Skor Hadiah A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT









Persyaratan dasar:





Konten asli, 1.000–2.000 kata (versi bahasa Inggris).

Akurat dan informatif, dengan nilai edukatif.





Nilai Skor Hadiah B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅 Bonus Berbasis Kunjungan





Tingkat Kriteria (dalam 7 hari setelah penerbitan) Hadiah Bonus Futures 1st ≥ 30.000 tayangan & ≥ 400 klik 100 USDT 2nd ≥ 20.000 tayangan & ≥ 200 klik 80 USDT 3rd ≥ 10.000 tayangan & ≥ 150 klik 60 USDT 4th ≥ 5.000 tayangan & ≥ 80 klik 50 USDT 5th ≥ 3.000 tayangan & ≥ 40 klik 30 USDT









Semua artikel harus minimal 80% asli. Dilarang keras menggunakan plagiarisme, konten yang dihasilkan AI, atau konten yang ditulis ulang secara berlebihan.

Setelah disetujui, artikel akan dipublikasikan di MEXC Learn dengan mencantumkan nama penulis.

Artikel berperingkat A dapat dipublikasikan ulang di platform pribadi penulis setelah 24 jam publikasi eksklusif di MEXC Learn.

Bonus futures diterbitkan oleh MEXC dan berlaku selama 15 hari. Bonus ini dapat digunakan sebagai margin perdagangan atau untuk mengimbangi biaya, kerugian, dan biaya pendanaan dalam perdagangan futures USDT-M. Keuntungan yang dihasilkan dari bonus ini dapat ditarik.









Perkenalan singkat (termasuk pengalaman kripto)

Contoh artikel atau tautan (bahasa apa pun; Bahasa Inggris lebih disukai)

Perkiraan frekuensi pengiriman bulanan

Jenis konten yang disukai (misalnya, riset, komentar, tutorial, tren)





Dalam industri yang berkembang pesat seperti Web3, konten yang berkualitas memainkan peran penting dalam menyebarkan ide dan membentuk masa depan.





Dengan bergabung dengan Tim Kreator UGC MEXC Learn, Anda akan berkolaborasi dengan para penulis berbakat di seluruh dunia untuk mengeksplorasi tren yang sedang berkembang, menguraikan topik-topik kompleks, dan membuat pengetahuan kripto lebih mudah diakses oleh semua orang.



