Apakah Anda tertarik tentang Blockchain, Web3, dan Kripto? Apakah Anda unggul dalam riset, berpikir logis, dan pembuatan konten? Bergabunglah dengan Program Kreator UGC MEXC Learn sekarang dan hubungkApakah Anda tertarik tentang Blockchain, Web3, dan Kripto? Apakah Anda unggul dalam riset, berpikir logis, dan pembuatan konten? Bergabunglah dengan Program Kreator UGC MEXC Learn sekarang dan hubungk
Belajar/Wawasan Pasar/Zona Acara/Rekrutmen K... Dunia Web3

Rekrutmen Kreator UGC MEXC Learn｜Bergabunglah dengan MEXC dan Gunakan Bakat Anda untuk Mengubah Dunia Web3

12 Agustus 2025MEXC
0m
Brainedge
LEARN$0.01291-0.99%
Katana Inu
KATA$0.00007472+3.77%
Tren Finance
TREN$0.0000853-86.52%
Cardano
ADA$0.5529-4.40%
DeFi
DEFI$0.000779-0.51%

Apakah Anda tertarik tentang Blockchain, Web3, dan Kripto?

Apakah Anda unggul dalam riset, berpikir logis, dan pembuatan konten?

Bergabunglah dengan Program Kreator UGC MEXC Learn sekarang dan hubungkan para penggemar Web3 global melalui kekuatan kata-kata. Bantu bangun platform berbagi-pengetahuan paling berpengaruh di dunia kripto!

Di sini, Anda dapat menganalisis tren industri, membentuk narasi, dan mendapatkan pengakuan serta penghargaan melalui kontribusi konten.

MEXC Learn adalah kanal konten resmi MEXC, yang berkomitmen untuk menghadirkan konten yang profesional, berwawasan, dan mudah dipahami bagi pengguna di seluruh dunia. Konten inti kami meliputi:

  • Panduan investasi & materi edukasi kripto
  • Tren teknologi Blockchain
  • Riset mendalam proyek Web3
  • Analisis pasar makro & wawasan regulasi
  • Tinjauan singkat tentang topik hangat & uraian mendalam

MEXC Learn bertujuan untuk menjadi pusat pengetahuan kripto global terkemuka, yang diterbitkan dalam lebih dari 17 bahasa termasuk Mandarin, Inggris, dan Vietnam, dengan jangkauan dan keterlibatan global yang luas.

Kami mencari kreator:

  • Familiar dengan dinamika pasar kripto, mampu melakukan riset & analisis independen
  • Penulis terampil dengan logika yang jernih dan gaya penulisan profesional
  • Berpengetahuan luas tentang narasi utama, struktur proyek, tokenomik, dan ekosistem on-chain
  • (Bonus) Berpengalaman dalam penulisan kripto atau berlatar belakang media/riset

Riset proyek: L1/L2, DeFi, AI, GameFi, dll.
Analisis pasar: BTC/ETH, stablecoin, meme, regulasi
Materi edukasi: Strategi perdagangan, data on-chain, penggunaan dompet, panduan keamanan
Wawasan: Konten Web3 berharga lainnya

  • Model kolaborasi:

Kirimkan artikel untuk ditinjau & dipublikasikan
Kontributor berkualitas tinggi dapat diundang sebagai penulis jangka panjang

Semua artikel dapat mencantumkan nama penulis, akun X (Twitter), atau biodata singkat (≤100 karakter).

  • Insentif:

Dapatkan bonus Futures berdasarkan penilaian kualitas MEXC Learn
Karya berkualitas tinggi dapat ditampilkan di beranda MEXC & dipromosikan di seluruh dunia

4. Kriteria Penilaian & Hadiah MEXC Learn


Untuk mendorong konten asli berkualitas tinggi, MEXC Learn mengevaluasi setiap kiriman berdasarkan Skor Konten (dari 10 poin) dan kinerja kunjungan dalam 7 hari setelah publikasi (tayangan + klik). Hadiah diberikan sesuai dengan ketentuan, dengan maksimum 100 USDT dan tambahan 100 USDT dalam bonus Futures, berdasarkan kinerja kunjungan. Kedua jenis hadiah ini dapat digabungkan.

4.1 Kriteria Penilaian Konten (Total: 10 poin)


Kiriman akan dinilai berdasarkan lima sektor (masing-masing 2 poin):

Aspek
Skor Maks.
Kriteria Evaluasi
Keterkaitan ke MEXC
2
Apakah kontennya berkaitan dengan MEXC, produknya, atau tren terkini? Apakah sikapnya profesional dan positif?
Fokus Topik
2
Apakah artikel berkisar pada kata kunci atau topik yang ditetapkan, dengan analisis mendalam pada satu tema?
Kejelasan & Logika

2
Apakah artikelnya terstruktur dengan baik, koheren, dan tata bahasanya jelas?
Potensi Pendidikan & Viral
2
Apakah kontennya mudah dipahami, informatif, dan dapat dibagikan?
Kreativitas dan Keunikan
2
Apakah juga menawarkan sudut pandang unik dengan contoh, bagan, atau perbandingan untuk meningkatkan kredibilitas?


Catatan: Untuk memastikan artikel terpilih sesuai dengan fokus konten platform kami, kami akan mengevaluasi semua kiriman dengan cermat berdasarkan kualitas, orisinalitas, dan nilai bagi pengguna. Dari artikel yang memenuhi persyaratan dasar, hanya entri terbaik yang akan dipilih. Acara ini tidak berdasarkan siapa yang tercepat, dan memenuhi kriteria tidak menjamin terpilihnya Anda. Kami menghargai pengertian dan dukungan Anda.


4.2 Sistem Penghargaan Konten


🥇 Artikel Nilai A (8–10 poin)


Persyaratan dasar:

  • Asli dan pertama kali dipublikasikan di MEXC Learn. Minimal 3.000 kata (versi bahasa Inggris).
  • Analisis mendalam, wawasan unik, alur logika yang kuat.

Nilai
Skor
Hadiah
A+

10
100 USDT

A

9
80 USDT

A−
8
60 USDT

🥈 Artikel Nilai B (6–7 poin)


Persyaratan dasar:

Konten asli, 1.000–2.000 kata (versi bahasa Inggris).
Akurat dan informatif, dengan nilai edukatif.

Nilai
Skor
Hadiah
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT

🏅 Bonus Berbasis Kunjungan

Tingkat
Kriteria (dalam 7 hari setelah penerbitan)
Hadiah Bonus Futures
1st
≥ 30.000 tayangan & ≥ 400 klik
100 USDT
2nd
≥ 20.000 tayangan & ≥ 200 klik
80 USDT
3rd
≥ 10.000 tayangan & ≥ 150 klik
60 USDT
4th
≥ 5.000 tayangan & ≥ 80 klik
50 USDT
5th
≥ 3.000 tayangan & ≥ 40 klik
30 USDT

4.3 Catatan Tambahan


  • Semua artikel harus minimal 80% asli. Dilarang keras menggunakan plagiarisme, konten yang dihasilkan AI, atau konten yang ditulis ulang secara berlebihan.
  • Setelah disetujui, artikel akan dipublikasikan di MEXC Learn dengan mencantumkan nama penulis.
  • Artikel berperingkat A dapat dipublikasikan ulang di platform pribadi penulis setelah 24 jam publikasi eksklusif di MEXC Learn.
  • Bonus futures diterbitkan oleh MEXC dan berlaku selama 15 hari. Bonus ini dapat digunakan sebagai margin perdagangan atau untuk mengimbangi biaya, kerugian, dan biaya pendanaan dalam perdagangan futures USDT-M. Keuntungan yang dihasilkan dari bonus ini dapat ditarik.

Kirimkan email berikut ke [email protected]:

  • Perkenalan singkat (termasuk pengalaman kripto)
  • Contoh artikel atau tautan (bahasa apa pun; Bahasa Inggris lebih disukai)
  • Perkiraan frekuensi pengiriman bulanan
  • Jenis konten yang disukai (misalnya, riset, komentar, tutorial, tren)

Dalam industri yang berkembang pesat seperti Web3, konten yang berkualitas memainkan peran penting dalam menyebarkan ide dan membentuk masa depan.

Dengan bergabung dengan Tim Kreator UGC MEXC Learn, Anda akan berkolaborasi dengan para penulis berbakat di seluruh dunia untuk mengeksplorasi tren yang sedang berkembang, menguraikan topik-topik kompleks, dan membuat pengetahuan kripto lebih mudah diakses oleh semua orang.

Sampaikan pendapat Anda. Bantu memberikan kejelasan, wawasan, dan dampak positif bagi Web3.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT