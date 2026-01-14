Cara menghitung skor CRS Express Entry Anda

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Email

Jika Anda berencana untuk menetap di Kanada secara permanen, maka Anda perlu mempelajari tentang sistem Express Entry. Comprehensive Ranking System (CRS) adalah salah satu komponen paling penting dari prosedur ini. Skor CRS Anda akan menentukan daya saing profil Anda dan Invitation to Apply (ITA) untuk tempat tinggal permanen.

Panduan ini akan memberikan Anda langkah-langkah dan prosedur tentang apa yang harus dilakukan untuk menghitung skor CRS Anda dengan cara yang jelas dan tepat untuk merencanakan proses imigrasi Anda dengan Express Entry Canada.

Apa Itu Skor CRS?

Comprehensive Ranking System (CRS) adalah sistem berbasis poin yang digunakan oleh Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) untuk memberi peringkat orang-orang di pool Express Entry. Semua kandidat yang memenuhi syarat menerima nilai dari 1.200 poin.

Semakin baik peringkat CRS Anda, semakin besar kemungkinan Anda terpilih untuk mendapatkan tempat tinggal permanen. Sebuah kalkulator skor CRS digunakan oleh sejumlah besar pelamar untuk menghitung poin mereka terlebih dahulu sebelum mereka mengembangkan atau merevisi profil Express Entry mereka.

Elemen Kunci dari Skor CRS.

Ada empat kategori umum yang digunakan untuk menghitung skor CRS Anda. Setiap kategori mengukur berbagai fitur dari profil Anda.

1. Faktor Modal Manusia Inti

Pertimbangan ini terutama mengacu pada pelamar utama dan membentuk dasar skor CRS Anda.

● Usia

Usia memainkan peran penting. Pelamar berusia 20-29 cenderung mendapatkan poin paling banyak. Penurunan bertahap dalam poin CRS terjadi di atas usia ini.

● Pendidikan

Poin CRS yang lebih tinggi adalah hasil dari pendidikan yang lebih tinggi. Kualifikasi asing harus dievaluasi menggunakan Educational Credential Assessment (ECA) untuk dicatat.

● Kemampuan Bahasa

Kemampuan bahasa Inggris atau Prancis adalah salah satu item penilaian terbesar. Tes yang disetujui seperti IELTS atau CELPIP, dan skor tinggi memberikan lebih banyak poin CRS.

● Pengalaman Kerja Kanada

Pengalaman Kanada adalah keuntungan dan memberikan poin bonus untuk profil Anda.

2. Faktor Pasangan atau Mitra Hukum Biasa.

Ketika Anda melamar dengan pasangan atau mitra, mereka mungkin dapat meningkatkan skor CRS Anda.

Faktor terkait pasangan meliputi:

● Tingkat pendidikan

● Kemampuan bahasa

● Pengalaman kerja Kanada

Beberapa pelamar akan mendapatkan skor lebih baik ketika mereka melamar tanpa pasangan, tergantung pada situasinya.

3. Faktor Kemampuan Transfer Keterampilan

Poin kemampuan transfer keterampilan diberikan sehingga ketika Anda memiliki beberapa kombinasi keterampilan, mereka membuat profil Anda kuat.

Kombinasi umum adalah:

● Pendidikan dan skor bahasa yang baik.

● Pengalaman kerja luar negeri ditambah kompetensi bahasa.

● Orang asing dan orang Kanada bekerja sama.

Kombinasi ini mampu meningkatkan skor CRS Anda banyak ketika persyaratan minimum terpenuhi.

4. Poin CRS Tambahan

Poin tambahan dapat memberikan peningkatan signifikan pada skor keseluruhan Anda.

Anda dapat memperoleh poin tambahan pada:

● Nominasi provinsi

● Tawaran pekerjaan yang valid di Kanada

● Kualifikasi pendidikan Kanada.

● Kemampuan bahasa Prancis

● Kehadiran saudara kandung yang merupakan warga negara atau penduduk tetap Kanada.

Khususnya, nominasi provinsi dapat sangat membantu dan dapat meningkatkan peluang Anda mendapatkan ITA secara dramatis.

Panduan instruksional: Cara menghitung skor CRS.

Untuk menetapkan skor CRS Anda dengan benar:

● Tentukan poin modal manusia inti Anda.

● Tambahkan poin mitra atau pasangan, jika diperlukan.

● Sertakan poin kemampuan transfer keterampilan.

● Tambahkan poin lain yang Anda berhak dapatkan.

Proses ini dapat disederhanakan dengan bantuan kalkulator skor CRS resmi atau terpercaya dan mengurangi kesalahan.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Kesalahan perhitungan skor CRS disebabkan oleh banyak kandidat karena:

● Informasi pengalaman kerja yang salah.

● Hasil tes bahasa yang sudah kedaluwarsa.

● Pilihan tingkat pendidikan yang tidak tepat.

● Ketidakmampuan untuk merevisi modifikasi profil.

Jika terjadi pengajuan atau pembaruan profil Express Entry Anda, Anda harus selalu berhati-hati tentang apa yang tertulis di dalamnya.

Pentingnya Skor CRS Anda.

Skor CRS Anda menentukan:

● Posisi di pool Express Entry.

● Mendapatkan Invitation to Apply atau tidak.

● Kemungkinan Anda menjadi penduduk tetap Kanada .

● Peningkatan sedikit saja dalam skor bahasa atau jumlah pengalaman kerja dapat berarti.

Kesimpulan

Memiliki informasi tentang bagaimana Anda dapat menghitung skor CRS Anda berarti Anda memiliki lebih banyak kontrol atas perencanaan imigrasi Anda. Mengetahui sistem penilaian dan kalkulator skor CRS yang baik, Anda dapat menentukan kelayakan Anda dan apa yang berpotensi dapat Anda lakukan untuk meningkatkan profil Anda.

Express Entry Canada menyediakan jalan yang jelas dan dapat dicapai untuk tempat tinggal permanen, asalkan direncanakan dan didokumentasikan dengan benar.